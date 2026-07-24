EBC Lança TradingView Professional Charts com Acesso Gratuito a Indicadores Premium

LONDRES, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group ("EBC") lançou o TradingView Professional Charts em todo o seu ecossistema de negociação, dando aos clientes acesso a uma das plataformas de gráficos e análise de mercado mais utilizadas do mundo.

"O acesso a ferramentas de gráficos profissionais pode melhorar significativamente a forma como os traders interpretam as condições do mercado e gerenciam o risco", disse Lewis Tang, Diretor de Marca do EBC Financial Group.

“Com o TradingView Professional Charts, os traders têm acesso a indicadores técnicos avançados, análise de vários gráficos, ferramentas de desenho personalizadas e insights de mercado em tempo real em um único ambiente. Esses recursos ajudam os traders a analisar os movimentos do mercado com mais eficiência, identificar oportunidades com maior precisão e tomar decisões mais informadas em todas as classes de ativos e condições de mercado.”

Com os mercados financeiros cada vez mais orientados por dados e voláteis, os traders estão se concentrando mais nas ferramentas que viabilizam uma forma mais eficaz de analisar os movimentos do mercado, identificar as oportunidades e gerenciar o risco. Ao combinar o ambiente de gráficos profissionais do TradingView com a infraestrutura de execução institucional do EBC, o Grupo visa tornar a análise avançada de mercado mais acessível aos traders em todo o mundo.

Aproximando a Análise Profissional de Mercado dos Traders do Dia a Dia

A análise técnica tornou-se um componente central das estratégias de negociação modernas, mas o acesso a ferramentas avançadas de gráficos continua limitado pelos custos da assinatura ou pela complexidade da plataforma.

Com o lançamento, os clientes elegíveis do EBC podem acessar os recursos de gráficos premium e as ferramentas analíticas avançadas da TradingView que possibilitam o monitoramento mais preciso e eficiente dos mercados.

A integração fornece aos traders:

Layouts avançados de vários gráficos para o monitoramento simultâneo de vários mercados

Indicadores técnicos profissionais e ferramentas analíticas personalizadas

Dados de mercado em tempo real e funcionalidade de gráficos

Extensas ferramentas de desenho e visualização para análise técnica

Acesso entre dispositivos em ambientes de desktop e móveis

Monitoramento aprimorado do mercado por meio de alertas personalizados e listas de observação

Com esses recursos dentro do ecossistema do EBC, os traders podem realizar análises de mercado mais profundas sem depender de várias plataformas desconectadas.

Gráficos Profissionais com Execução Institucional

O lançamento se estende além da funcionalidade de gráficos. Os traders que usam o TradingView Professional Charts têm acesso ao ecossistema de negociação mais amplo do EBC, apoiado por uma infraestrutura desenvolvida para oferecer velocidade, estabilidade e eficiência de preços nos mercados globais.

O Smart Order Routing Engine proprietário do EBC dá suporte à melhoria de preços nos pedidos dos clientes, com mais de 87,6% de negociações executadas a um preço melhor do que o solicitado. A infraestrutura do Grupo pode processar mais de 1.000 pedidos por segundo, com velocidades médias de execução de menos de 20 milissegundos e estabilidade de transmissão de dados de até 98,75%.

Os clientes também se beneficiam de spreads ECN brutos de 0,0 pips, liquidez em mais de 25 principais bancos de investimento e fundos de hedge, e suporte VIP multilíngue 24 horas.

A integração viabiliza que os traders combinem gráficos avançados e análise de mercado com qualidade de execução em nível institucional por meio de um único ecossistema de negociação.

“O trader moderno precisa de mais do que acesso aos mercados. Ele precisa de acesso a ferramentas profissionais, execução confiável e a confiança de que sua infraestrutura de negociação pode acompanhar as condições do mercado cada vez mais complexas”, disse Lewis.

“A TradingView se tornou uma das plataformas de gráficos mais confiáveis do setor. Ao trazer esses recursos para o ecossistema do EBC, tornamos a análise de mercado sofisticada mais acessível e ainda ajudamos os traders a operar com maior eficiência, transparência e controle.”

Fortalecimento do Ecossistema de Negociação Global do EBC

O lançamento faz parte do investimento contínuo do EBC em tecnologia de negociação e experiência do cliente, expandindo um ecossistema mais amplo que combina acesso ao mercado, infraestrutura de execução, recursos analíticos, educação do trader e suporte ao cliente.

O EBC foi reconhecido pela World Finance durante três anos consecutivos em múltiplas categorias, incluindo Corretora Mais Confiável, Melhor Plataforma de Negociação, Melhor Corretora de CFD, Melhor Plataforma de Negociação de FX e Melhor Execução de Negociação.

A adição do TradingView Professional Charts solidifica ainda mais o compromisso do EBC em fornecer aos traders as ferramentas, a infraestrutura e o acesso ao mercado necessários para navegar em mercados globais cada vez mais dinâmicos.

Para mais informações sobre os TradingView Professional Charts e os requisitos de elegibilidade, visite: www.ebc.com.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius, África do Sul e outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da University of Oxford, e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

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Contato com a Mídia: Ginny Dang Executiva Global de Relações Públicas ginny.dang@ebc.com Aldric Tinker Líder Global de Relações Públicas aldric.tinker@ebc.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9767675)