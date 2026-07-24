Modernização reduz estigma histórico dos motéis

Durante décadas, os motéis brasileiros conviveram com uma imagem marcada por instalações antigas, pouca sofisticação e questionamentos sobre conforto e higiene. Nos últimos anos, porém, um movimento de modernização tem alterado profundamente esse cenário. Esse movimento, conhecido no setor como 'motelaria premium', é impulsionado por reformas estruturais, novos conceitos arquitetônicos e investimentos focados na experiência do hóspede, conforme análise da ABMotéis.?

A transformação acompanha mudanças no comportamento dos clientes, que passaram a valorizar não apenas privacidade, mas também ambientes contemporâneos, limpeza, tecnologia e conforto. Segundo um estudo publicado pela Revista Hospitalidade, fatores como arquitetura, design de interiores, decoração e aspectos estéticos influenciam diretamente a percepção de bem-estar e a satisfação dos consumidores em meios de hospedagem, reforçando a importância desses investimentos para a percepção de qualidade pelos hóspedes.

Essa mudança pode ser observada também no setor moteleiro. Empreendimentos têm investido na renovação das suítes, substituindo ambientes com estética ultrapassada por espaços mais modernos, iluminação planejada, mobiliário contemporâneo e acabamentos que aproximam a experiência da hotelaria convencional.

O Motel Ladakk, localizado na Ponte Alta, no Distrito Federal, está entre os empreendimentos que acompanham essa tendência. A empresa vem promovendo uma modernização gradual de suas suítes, priorizando ambientes mais elegantes, funcionais e acolhedores, sem abrir mão de um diferencial importante para o consumidor da região: manter valores acessíveis mesmo após as melhorias implementadas.

"A percepção do cliente mudou muito nos últimos anos. Hoje, quem procura um motel também espera encontrar conforto, um ambiente bonito e acolhedor, limpeza impecável e uma experiência agradável do início ao fim. Nosso objetivo foi acompanhar essa evolução, investindo na modernização das suítes sem perder o compromisso com um excelente custo-benefício", afirma Pedro Pedrosa, gerente do Motel Ladakk.

Segundo Pedrosa, a mudança vai além da estrutura física e reflete uma transformação no comportamento dos consumidores. "Durante muito tempo, os motéis eram associados apenas a intenções negativas, como encontros extraconjugais, por exemplo. Essa percepção mudou bastante. Hoje recebemos clientes que procuram uma experiência completa, com conforto, lazer, boa gastronomia e privacidade, sem abrir mão de preços acessíveis."

O gerente observa que a modernização das suítes acompanhou essa nova expectativa do público. "Investimos em suítes modernas, decoração contemporânea, hidromassagem, piscinas privativas, mobiliário renovado e uma experiência que faz com que muitos hóspedes enxerguem o motel como uma opção de lazer. Em algumas ocasiões, a própria estrutura da suíte acaba ganhando tanto destaque que a intimidade deixa de ser o único motivo da visita."

A percepção relatada por Pedrosa acompanha um movimento identificado pela ABMotéis. Ao contrário da percepção existente no passado, um levantamento da entidade aponta que os motéis atuais atendem principalmente casais em relacionamentos estáveis que procuram conforto, privacidade, gastronomia e lazer, aproximando-se cada vez mais dos padrões da hotelaria. Para a associação, a tendência é que essa transformação continue à medida que consumidores valorizam cada vez mais conforto, privacidade e qualidade da experiência.

Pedrosa afirma ainda que a modernização também ampliou o alcance geográfico do empreendimento, atraindo consumidores de diferentes regiões do Distrito Federal:

"Após nossas reformas, passamos a receber hóspedes de diversas regiões. Além do público tradicional da Ponte Alta e do Gama, percebemos um aumento na procura pelo motel por casais do Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo, Taguatinga e até da Asa Sul. Isso mostra que as pessoas estão dispostas a percorrer uma distância maior quando encontram um ambiente moderno, confortável, privativo e com bom custo-benefício. Isso comprova que as mudanças que implementamos ajudaram a atingir nossa meta de ser um motel com suítes mais acessíveis e com opções premium, o que amplia bastante o perfil do nosso público."

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Toda essa transformação observada nos últimos anos por Pedrosa e as entidades indica que parte do setor vem ampliando seu papel, deixando para trás antigos estigmas e investindo em qualidade, conforto e novas experiências para o consumidor.