Bitget Registra-se como Prestadora de Serviços Financeiros na Nova Zelândia

VICTORIA, Seychelles, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, se registrou como Prestadora de Serviços Financeiros no Financial Service Providers Register (FSPR) da Nova Zelândia.

O registro dá suporte à estrutura de serviços financeiros da Bitget e abrange categorias de serviços registradas, incluindo câmbio de moeda estrangeira, transferências de recursos nacionais e internacionais, custódia de ativos do cliente, gerenciamento de portfólio e de recursos, e a execução de produtos financeiros ou transações cambiais em nome dos clientes.

A Bitget também entrou para o Esquema de Resolução de Disputas da Insurance and Financial Services Ombudsman (IFSO) da Nova Zelândia. O esquema independente oferece um canal externo para os clientes elegíveis levantarem e resolverem disputas relacionadas aos prestadores de serviços financeiros participantes.

O registro faz parte do trabalho da Bitget de criar uma infraestrutura operacional e de conformidade necessária para sua gama crescente de produtos financeiros, incluindo instrumentos tradicionais de mercado, serviços de câmbio e ativos tokenizados do mundo real.

“As plataformas financeiras precisam de estruturas de conformidade que possam dar suporte a um mix mais amplo de ativos e serviços”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "O registro adiciona outra camada à nossa estrutura de serviços financeiros internacionais, com a continuidade da conexão da plataforma dos ativos digitais com mercados estabelecidos."

O modelo Universal Exchange reúne criptoativos, ações tokenizadas, commodities, câmbio e outros produtos financeiros em uma única plataforma de negociação. A empresa continua a desenvolver seus serviços por meio de entidades registradas e parceiros qualificados em diferentes jurisdições.

Isenção de responsabilidade: A disponibilidade do produto permanece sujeita às leis aplicáveis, aos requisitos locais e à elegibilidade regional. O registro no FSPR não constitui um endosso, aprovação ou garantia do Governo da Nova Zelândia, da Financial Markets Authority (FMA) ou do Registrar of Financial Service Providers.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001214241)