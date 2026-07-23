TestMu AI introduz ciclo da origem ao veredito na Kane CLI, levando cada requisito a uma decisão de lançamento com comprovação portátil

TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade do mundo impulsionada por IA agêntica, apresentou um ciclo da origem ao veredito na Kane CLI, sua ferramenta de teste de linguagem natural. Com base na evolução da Kane CLI de uma ferramenta de automação de navegador, o ciclo transporta um requisito do produto a uma decisão de envio, ao registrar os testes, executar os mesmos no navegador local, coletar a prova, medir a cobertura do que realmente ocorreu e emitir um veredicto.

À medida que agentes de IA registram, executam e corrigem testes, um simples ícone de verificação verde já não basta: uma etapa que não verifica nada é considerada bem-sucedida, um teste baseado em uma especificação alterada semanas atrás passa, e um agente que sinaliza "concluído" sem que o clique sequer tenha sido efetivado, também é aprovado. Em qualquer painel de controle, o "verde vazio" e o "verde conquistado" têm a mesma cor; os números sobem, mas o risco permanece inalterado. A Kane CLI preenche esta lacuna: ela conduz um requisito até um veredito e comprova cada etapa deste processo.

Um único ciclo. Da origem ao veredito.

Você não fornece mais um script de teste à Kane CLI; você fornece seus requisitos. Nove estágios formam uma linha rastreável:

Fonte → Caso de uso comercial → Cenário → Critérios de aceitação → test.md → Execução → Evidência → Cobertura → Veredito

A primeira metade consiste na IA realizando a engenharia de testes; a segunda metade é a comprovação. O número no fim é lido diretamente na máquina; nunca é digitado nem presumido.

Ingira algo. Aponte a Kane CLI a um PRD, um ticket do Jira, uma especificação no Confluence, uma marca de Figma ou um vídeo de demonstração, e ela os incorpora ao contexto; nenhuma outra ferramenta utiliza um nó de Figma ou um arquivo MP4 como fonte de requisitos.

Aponte a Kane CLI a um PRD, um ticket do Jira, uma especificação no Confluence, uma marca de Figma ou um vídeo de demonstração, e ela os incorpora ao contexto; nenhuma outra ferramenta utiliza um nó de Figma ou um arquivo MP4 como fonte de requisitos. A IA elabora testes e pergunta quando deve executar. Ela extrai casos de uso comercial, decompõe cada um em cenários e vincula cada cenário a critérios de aceitação. Quando duas fontes divergem, interrompe o processo e pergunta qual delas está atualizada, em vez de tentar adivinhar.

Ela extrai casos de uso comercial, decompõe cada um em cenários e vincula cada cenário a critérios de aceitação. Quando duas fontes divergem, interrompe o processo e pergunta qual delas está atualizada, em vez de tentar adivinhar. Testes legíveis que trazem seu próprio mapa de cobertura. O resultado é test.md : Markdown simples que pode ser editado por pessoas, no qual cada etapa declara qual critério é comprovado. A rastreabilidade é integrada, e não uma planilha à parte dos testes.

O resultado é : Markdown simples que pode ser editado por pessoas, no qual cada etapa declara qual critério é comprovado. A rastreabilidade é integrada, e não uma planilha à parte dos testes. Execução determinística em um navegador real. A criação de testes é flexível e baseada na intenção; a execução reproduz uma sequência gravada sem envolver o LLM, o que garante um comportamento consistente a cada vez. A função de autocorreção é ativada somente quando ocorre um desvio real no produto, e os fluxos podem ultrapassar 50 etapas.

A criação de testes é flexível e baseada na intenção; a execução reproduz uma sequência gravada sem envolver o LLM, o que garante um comportamento consistente a cada vez. A função de autocorreção é ativada somente quando ocorre um desvio real no produto, e os fluxos podem ultrapassar 50 etapas. Um pacote de evidências por execução. Não apenas uma captura de tela e um log, mas a execução completa: a trajetória do agente, a rede (como um arquivo HAR), o DOM no ponto de divergência, o console, o vídeo e um relatório detalhando a causa raiz de qualquer falha. O conteúdo é exibido como uma página com diferentes níveis: L0 (mínimo), L1 (cobertura e indicadores de qualidade) e L3 (assinatura, atestação e 'hashes' por arquivo).

Não apenas uma captura de tela e um log, mas a execução completa: a trajetória do agente, a rede (como um arquivo HAR), o DOM no ponto de divergência, o console, o vídeo e um relatório detalhando a causa raiz de qualquer falha. O conteúdo é exibido como uma página com diferentes níveis: L0 (mínimo), L1 (cobertura e indicadores de qualidade) e L3 (assinatura, atestação e 'hashes' por arquivo). Três pontuações por trás de cada marcação. Baseado em evidências (o passe foi válido), legitimidade (o agente realmente fez isso? — um clique sem efeito lê legit:false ), e determinismo (é reproduzível?)

(o passe foi válido), (o agente realmente fez isso? — um clique sem efeito lê ), e (é reproduzível?) Um índice de cobertura que permitiu cair. A cobertura é calculada a partir do conjunto de testes, e não declarada pela ferramenta que os executou. O modo rigoroso rebaixa testes que passaram em uma especificação alterada posteriormente; uma porcentagem que pode cair é o único tipo em que se pode confiar quando sobe.

A cobertura é calculada a partir do conjunto de testes, e não declarada pela ferramenta que os executou. O modo rigoroso rebaixa testes que passaram em uma especificação alterada posteriormente; uma porcentagem que pode cair é o único tipo em que se pode confiar quando sobe. Então, alguém assina. Cobertura, confiança, critérios não cobertos e fontes defasadas convergem a um único veredito: liberar ou reter, publicado como uma verificação obrigatória na solicitação para assumir alterações no código fonte, incluindo o link para as evidências. A máquina apresenta as provas; uma pessoa toma a decisão final.

“Hoje, os softwares são entregues com agentes integrados ao fluxo, ao registrar e executar testes, e corrigir falhas. Uma marca de verificação verde foi criada para um mundo em que uma pessoa lia cada linha de código; ela nunca foi concebida para resistir a um agente neste processo. A Kane CLI acompanha um requisito até a decisão de lançamento e documenta todo o processo, gerando um registro que pode ser utilizado por um colega de equipe, um agente ou um auditor."- disse Mudit Singh, Cofundador e Chefe de Crescimento da TestMu AI.

A evidêndia está aberta. O pacote não fica preso a um painel de controle; ele consiste em arquivos YAML e Markdown simples, versionados, comparáveis mediante Git e legíveis por pessoas, agentes e auditores. As equipes podem adotá-lo sem precisar utilizar a Kane CLI, sendo que os pacotes geram saídas em formatos de CI, como CTRF e JUnit. Pense nele como o PDF das evidências de teste.

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade do mundo impulsionada por IA agêntica, que ajuda equipes a desenvolver, testar e lançar softwares com confiança na era prioritária da IA, ao combinar recursos de testes autônomos com validação em ambientes reais. Para mais informações, acesse www.testmuai.com.

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Contato para a mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Comunicação Corporativa

TestMu AI

nikhils@testmuai.com

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