Jatos Particulares, Roupões Italianos, Spritzes Exclusivos e Zero Drama: Royalton Hotels & Resorts Apresenta o Refúgio de Luxo Definitivo

ST. MICHAEL, Barbados, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspirado na mais recente onda de dramas de resorts de luxo, o Royalton Hotels & Resorts está dando vida à fantasia com uma experiência exclusiva, onde o serviço personalizado, o luxo atemporal e a narrativa inesquecível são o centro das atenções.

Projetado para viajantes que esperam mais do que somente sair de férias, o Royalton Reserve Paraíso de la Bonita proporciona um refúgio de sete noites que combina acomodações extraordinárias, refeições de categoria internacional, bem-estar transformador e experiências únicas, em uma viagem perfeita.

A experiência começa antes mesmo dos hóspedes chegarem. Os viajantes partem a bordo do Jato Privado do Royalton de Toronto ou Nova York, e aproveitam o serviço de chegada agilizada no Aeroporto Internacional de Cancún, evitando as filas tradicionais de imigração e acompanhados diretamente até um SUV de luxo privativo.

Vinte minutos depois, os hóspedes chegam ao Royalton Reserve Paraíso de la Bonita, um Luxury Collection All Inclusive Resort. Oculto entre os manguezais protegidos e as águas azul-turquesa do Mar do Caribe, o resort fica a mundos de distância de Cancun. Isolado e tranquilo, ele dá a sensação de descoberta de uma ilha particular incrustada em um dos litorais mais deslumbrantes do México.

O resort em si tem um legado notável. Originalmente concebido por um arquiteto que construiu este lugar como uma homenagem à sua amada esposa, "La Bonita", a propriedade rapidamente se tornou uma das residências privadas mais luxuosas do México, recebendo chefes de estado, diplomatas, artistas renomados e leilões de arte exclusivos ao longo de sua história. Hoje, cada pátio, escultura, suíte e caminho à beira-mar dá continuidade a essa narrativa, convidando todos os hóspedes a fazerem parte do próximo capítulo.

Ao chegar, os hóspedes são recebidos por uma equipe de concierge dedicada com um CucuFizz, um coquetel refrescante criado pelo mixologista da casa com abacaxi fresco, pepino crocante, ingredientes inspirados no local, água com gás e gelo. Quem deseja celebrar a ocasião pode elevar a experiência com o CucuFizz Spritz, coberto com Prosecco, para um elegante acabamento espumante.

Reconhecido entre os resorts de luxo mais bem avaliados pelo serviço em todo o Caribe e América Latina, e um dos três únicos resorts all-inclusive da Luxury Collection no mundo, o Royalton Reserve Paraíso de la Bonita oferece uma experiência em que cada detalhe é cuidadosamente antecipado antes mesmo que os hóspedes pensem em solicitar.

O lar nos próximos sete dias é o lendário Reserve Building, que já foi a residência privada onde o Arquiteto deu saraus luxuosos, recepções diplomáticas e reuniões intimistas com vista para o mar. Este prédio lindamente restaurado à beira-mar atualmente abriga apenas dez acomodações ultra exclusivas, incluindo a espetacular President Three Bedroom Luxury Ocean Front Suite, onde os hóspedes que escolherem este pacote ficarão.

A suíte não parece um quarto de hotel e sim mais uma extraordinária residência privada à beira-mar. Espaços de convivência amplos que integram áreas internas e externas, fluem naturalmente para um terraço espetacular com piscina privativa de borda infinita com vista para o mar, um espaçoso deck para banhos de sol, ducha externa e um segundo terraço voltado para o manguezal. No interior, os hóspedes desfrutam de uma elegante sala de jantar em mármore, cozinha totalmente equipada, espaços de entretenimento sofisticados e vistas ininterruptas do Caribe de todos os quartos. O luxo se estende a todos os detalhes, desde lençóis, roupões e chinelos italianos Frette, até produtos de banho Byredo, refeições ilimitadas na suíte, serviço Diamond Club™ de mordomo personalizado, e todo o conforto imaginável.

Jantar durante toda a estadia é uma celebração da arte culinária. Os cinco restaurantes exclusivos do resort exibem cozinha internacional refinada, incluindo um que foi um dos primeiros restaurantes da Riviera Maya a entrar para o Guia Michelin. Além do acesso ilimitado a todos os locais, os hóspedes que reservarem este pacote também recebem uma garrafa de vinho premium selecionada da impressionante adega do resort com mais de 2.500 rótulos em cada jantar.

Para uma noite ainda mais inesquecível, os hóspedes podem escolher um jantar privado exclusivo preparado pelo Chef Executivo diretamente na praia sob as estrelas. Cada prato é harmonizado pelo sommelier residente, enquanto os coquetéis artesanais do mixologista da casa completam uma experiência gastronômica inigualável.

O caráter único do resort vai muito além da sua arquitetura. Araras coloridas e pavões amigáveis ainda vagam pelos exuberantes terrenos tropicais, assim como faziam décadas atrás, aumentando a atmosfera atemporal imaginada pelo Arquiteto e La Bonita.

A experiência continua no cais privado do resort, onde os hóspedes embarcam em um cruzeiro exclusivo de catamarã ao pôr do sol pelo Mar do Caribe. O concierge prepara um piquenique elegante com charcutaria artesanal, queijos finos, seleções sazonais frescas e vinho espumante gelado, criando o cenário perfeito para um brinde inesquecível ao pôr do sol em águas abertas.

O bem-estar é elevado a um nível totalmente diferente. Os hóspedes desfrutam de acesso ilimitado ao recém-reimaginado Thalasso Spa, com circuitos de hidroterapia restauradores, experiências de cromoterapia, uma sala de sal do Himalaia, massagens exclusivas e uma das experiências mais célebres do resort, a Talassoterapia, uma piscina exclusiva de terapia com água do mar com vista para o Caribe, criada para restaurar o corpo e a mente. A jornada culmina com uma cerimônia Temazcal profundamente imersiva, guiada pelas tradições mexicanas ancestrais em um ambiente à beira-mar diferente de qualquer outro lugar.

A aventura é igualmente extraordinária. Os hóspedes que escolherem este pacote terão a opção de partir diretamente do heliponto privado do resort a bordo de um helicóptero de luxo e fazer um voo de tirar o fôlego acima da Riviera Maya antes de pousar para um desembarque exclusivo com champanhe no resort.

Ao longo de cada momento da jornada, as equipes dedicadas de mordomo e concierge da Royalton orquestram cada experiência com precisão sem esforço, para que os hóspedes simplesmente relaxem e desfrutem de um nível de serviço personalizado raramente encontrado em qualquer lugar do mundo.

Até a partida passa a fazer parte da história. Na manhã final, os hóspedes podem optar por fazer com que sua equipe de concierge embale cuidadosamente todos os pertences enquanto saboreiam um último café da manhã com vista para o Mar do Caribe. Antes de sair, cada hóspede recebe dois roupões italianos Frette personalizados, lindamente bordados com o seu monograma, garantindo que um pedaço do Paraíso de la Bonita os acompanhe até em casa muito depois do término da viagem.

A partir de US$ 135.000, esta experiência exclusiva do Royalton Reserve inclui transporte de jato particular, serviços de aeroporto de luxo, sete noites na President Three Bedroom Luxury Ocean Front Suite para dois adultos, experiências culinárias com curadoria, vinhos premium em todos os jantares e bebidas alcoólicas ilimitadas, um passeio privado de catamarã ao pôr do sol e uma excursão de helicóptero, experiências ilimitadas de bem-estar, serviço de mordomo personalizado e a oportunidade de fazer parte de um dos resorts de luxo mais famosos do Caribe.

Para mais informações ou para reservar este refúgio extraordinário, contate media@royalton.com

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade all-inclusive, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em oito dos destinos mais procurados do Caribe. Com suas oito marcas distintas, a empresa oferece uma gama de experiências de férias adaptadas a diferentes estilos de viagem, desde opções ideais para famílias e retiros sofisticados exclusivos para adultos até refúgios estilo boutique e viagens focadas em entretenimento.

Reconhecida por sua abordagem inovadora à hospitalidade all-inclusive, a empresa continua a expandir sua presença em todo o Caribe, além de introduzir novos conceitos que respondem à evolução das preferências dos viajantes. Seu portfólio inclui resorts e marcas premiados e reconhecidos pelas principais publicações de viagens e organizações do setor, refletindo seu compromisso com as experiências excepcionais dos hóspedes e a excelência no serviço. Isso inclui Royalton Luxury Resorts, Royalton Hideaway Resorts, Royalton Vessence Resorts, Royalton CHIC Resorts, Mystique by Royalton, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, e Planet Hollywood Adult Scene by Royalton. Para mais informações, visite www.royalton.com.

O Royalton está empenhado em apoiar o meio ambiente, capacitar seu pessoal e fortalecer as comunidades onde opera por meio dos seus Padrões de Sustentabilidade Royalton.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/299723ef-f016-48f1-8a2d-e2fcf9c18723

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