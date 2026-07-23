AHF na Conferência AIDS 2026: a AIDS ainda não acabou — e a sífilis está em alta

Líder global em prevenção e tratamento do HIV e de ISTs, a AIDS Healthcare Foundation (AHF) traz mais uma vez uma mensagem ousada e provocativa para a 26ª Conferência Internacional sobre AIDS (AIDS 2026), que será realizada presencialmente e virtualmente de 26 a 31 de julho no Rio de Janeiro, Brasil. O estande da AHF na conferência destacará o risco e a urgência do aumento vertiginoso das taxas de sífilis, lembrando a todos da importância de exames regulares para detectar a doença.

Embora o HIV/AIDS continue sendo a prioridade da missão da AHF, o aumento das taxas de sífilis em todo o mundo tornou-se uma crise de saúde pública que a AHF está enfrentando com o lançamento de sua campanha global “A sífilis é grave, mas é curável. Faça o exame.” O material gráfico impactante dos estandes da campanha destaca uma IST frequentemente assintomática, evitável e curável, mas que continua se espalhando a um ritmo alarmante. Entre as consequências da sífilis, estão a sífilis congênita, que pode ser devastadora para mães e bebês, e a fase terciária (latente) da doença, que não apresenta sintomas visíveis e pode causar graves danos a longo prazo ao cérebro, ao coração e a outros órgãos.

A AHF também promoverá três conversas informais e envolventes em seu estande, durante a conferência, com foco nos desafios urgentes das respostas globais ao HIV, à sífilis e à tuberculose.

O QUÊ Conversa com especialistas – Além dos silos: integrando os serviços de HIV e sífilis na América Latina A sífilis, incluindo as formas congênita e gestacional, continua em ascensão em toda a América Latina, enquanto a coinfecção por HIV e sífilis permanece comum entre as pessoas que procuram serviços para ISTs. Esta sessão abordará estratégias práticas para integrar melhor os serviços de HIV e ISTs, fortalecer a prevenção e a testagem, aprimorar a coordenação entre os sistemas de saúde e as comunidades, bem como identificar áreas que demandam ações mais rápidas e urgentes. QUANDO Terça-feira, 28 de julho, às 14h (BRT) ONDE AIDS 2026 – Rio de Janeiro, Brasil – Estande nº 301 da AHF QUEM Pâmela Gaspar (Brasil), coordenadora-geral de Vigilância das ISTs, Ministério da Saúde do Brasil Dr. Adele SchwartzBenzaken (Brasil), diretora médica global sênior da AHF Dr. Miguel Pedrola (Argentina), gerente do Programa Nacional da AHF Argentina e Diretor Científico da AHF para a América Latina e o Caribe Moderador: Guillermina Alaniz (Argentina), diretora de Advocacia Global e Políticas Públicas da AHF

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O QUÊ Conversa com especialistas – Mantendo as pessoas conectadas ao cuidado em HIV: o que realmente funciona As interrupções no tratamento do HIV são frequentemente causadas por barreiras sociais, institucionais e relacionadas à saúde mental, que afastam as pessoas do cuidado. Esta sessão examinará estratégias práticas centradas no paciente para melhorar a retenção e o reengajamento, destacando abordagens aplicadas na prática para melhor apoiar as pessoas que vivem com HIV e reduzir as perdas evitáveis de acompanhamento. QUANDO Quarta-feira, 29 de julho, às 14h (BRT) ONDE AIDS 2026 – Rio de Janeiro, Brasil – Estande nº 301 da AHF QUEM Dr. Omar Sued, assessor regional para Cuidado e Tratamento em HIV, OPAS Dr. Logandran Naidoo (África do Sul), diretor médico nacional da AHF África do Sul Kim Heang Ung (Camboja), gerente regional do Programa de Testagem e Prevenção da AHF Ásia Moderador: Daniel Reijer (Países Baixos), chefe do Escritório da AHF Europa

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O QUÊ Conversa com especialistas – Fechando a lacuna: ampliando a terapia preventiva da tuberculose para pessoas vivendo com HIV A tuberculose é a principal causa de morte entre pessoas que vivem com HIV, apesar da existência de ferramentas eficazes de prevenção e tratamento. A terapia preventiva da tuberculose (TPT) pode reduzir significativamente os casos da doença e a mortalidade por ela causada, mas sua cobertura na América Latina ainda é baixa. Esta sessão abordará estratégias para ampliar o acesso à TPT, superar as lacunas de implementação e transformar políticas em ações e impactos mais abrangentes. QUANDO Quinta-feira, 30 de julho, às 14h (BRT) ONDE AIDS 2026 – Rio de Janeiro, Brasil – Estande nº 301 da AHF QUEM Dr. Antonio Flores (Brasil/África do Sul), consultor sênior em HIV/TB do SAMU, MSF Dr. Jan van den Hombergh (Países Baixos), diretor de Gestão Global da Qualidade, AHF Renato Chuster (Brasil), gerente sênior de Dados de Qualidade, AHF Moderador: Guillermina Alaniz (Argentina), diretora de Advocacia Global e Políticas Públicas da AHF

“O HIV/AIDS é, e sempre será, o cerne da missão da AHF, mas não podemos ignorar uma epidemia de sífilis que cresce diante dos nossos olhos”, afirmou a Dra. Adele Schwartz Benzaken, diretora médica global sênior da AHF. “A sífilis tem cura, mas frequentemente não apresenta sintomas e passa despercebida, permitindo que as infecções se disseminem e provoquem graves complicações à saúde. Ao levar nossa campanha ‘A Sífilis é Grave’ à AIDS 2026, estamos conclamando governos, sistemas de saúde e comunidades a tratarem o aumento dos casos de sífilis com a urgência que a situação exige. Ampliem a testagem e a conscientização, integrem os serviços de IST ao atendimento em HIV e tornem os exames de saúde sexual uma prática de rotina.”

A AHF também apresentará mais de uma dúzia de resumos no IAS 2026, demonstrando seus esforços globais para promover a prevenção, o tratamento e a defesa de causas relacionadas ao HIV por meio de abordagens inovadoras e orientadas para a comunidade. As pesquisas abrangem temas como reengajamento no tratamento, doença avançada por HIV, PrEP, rastreamento do câncer de colo de útero, tendências da sífilis, financiamento da saúde e estratégias para reduzir o estigma e outras barreiras estruturais que afetam populações vulneráveis. Esses estudos refletem o compromisso da AHF em ampliar serviços equitativos e baseados em evidências para o HIV, além de melhorar os resultados de saúde em todo o mundo.

A AIDS 2026, que será realizada no Rio de Janeiro, está aberta a todos os inscritos na conferência, tanto presencialmente quanto virtualmente. Acesse o site oficial para obter mais informações.

A AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização de assistência médica em HIV/AIDS do mundo, oferece tratamentos de ponta e defesa de direitos a mais de 3 milhões de pessoas em 50 países, incluindo os Estados Unidos, países africanos, países da América Latina e do Caribe, países da região da Ásia/Pacífico e países da Europa Oriental. Em janeiro de 2025, a AHF recebeu o Prêmio MLK Jr. de Justiça Social, o maior reconhecimento do The King Center para uma organização que lidera o trabalho na área de justiça social. Para saber mais sobre a AHF, acesse o site AIDShealth.org, encontre-nos no Facebook e siga-nos no Instagram, Twitter e TikTok.

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