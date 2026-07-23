Ilhéus transforma memória afetiva em turismo
Personagens, histórias populares e referências culturais ajudam a fortalecer a identidade turística de Ilhéus, no sul da Bahia.
compartilheSIGA
Ilhéus, no sul da Bahia, é reconhecida por suas praias, pela história ligada ao cacau e pela forte presença da literatura em sua identidade cultural. No entanto, além dos casarões, igrejas, praças e espaços históricos, a cidade também preserva uma memória afetiva construída por personagens reais que marcaram diferentes gerações de moradores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Essas figuras populares, muitas vezes lembradas por suas histórias, hábitos, frases e formas singulares de viver, ajudam a compor o imaginário urbano de Ilhéus. São personagens que, mesmo sem ocupar espaços oficiais de homenagem, permanecem vivos nas lembranças da população e reforçam a relação entre a cidade, sua cultura e sua capacidade de transformar pessoas comuns em símbolos afetivos.
Esse aspecto também dialoga com a força literária de Ilhéus. A cidade ficou nacionalmente conhecida por inspirar obras de Jorge Amado, que retrataram cenários, costumes e personagens da região cacaueira. Com isso, a fronteira entre realidade, memória e literatura passou a fazer parte da experiência de quem visita o destino.
Para o turismo, essa conexão amplia o interesse por roteiros que vão além das praias. Visitantes buscam conhecer o Centro Histórico, a Casa de Cultura Jorge Amado, o Bar Vesúvio, o Bataclan, as fazendas de cacau e outros locais que ajudam a contar a história da cidade. Ao mesmo tempo, relatos sobre personagens populares contribuem para tornar a experiência mais humana, autêntica e conectada à identidade local.
De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, Ilhéus possui um diferencial importante justamente por reunir história, literatura e memória popular em um mesmo destino. “Quando o visitante chega a Ilhéus, ele não encontra apenas belas paisagens. Ele encontra uma cidade com alma, com personagens, histórias e referências culturais que ajudam a explicar a importância da região para a Bahia e para o Brasil”, afirma.
Segundo o executivo, a valorização dessas memórias contribui para fortalecer o turismo cultural e aumentar o interesse por experiências guiadas. “Muitas pessoas querem entender o que existe por trás dos lugares. Querem ouvir histórias, conhecer curiosidades e perceber como a cidade foi sendo construída também pela vivência de seu povo”, completa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com uma identidade marcada pela literatura, pelo cacau e pela memória coletiva, Ilhéus segue se consolidando como um destino que une natureza, cultura e afeto. A preservação dessas histórias reforça o papel da cidade como um dos principais pontos de turismo cultural do litoral sul baiano.
Para saber mais, basta acessar: www.cacauturismo.com.br?
Website: https://www.cacauturismo.com.br/