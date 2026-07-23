Vendas de veículos impulsionam o mercado de consórcios

O setor automotivo no Brasil está em alta. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no primeiro semestre de 2026, mais de 2,7 milhões de veículos foram emplacados no Brasil. Um crescimento de 16,01% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa considera licenciamentos de carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. O levantamento ainda mostra que esse resultado é o melhor 1º semestre do setor desde 2011.

Os bons resultados animam o mercado e as administradoras de consórcios. No último boletim divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac), o consórcio de automóveis em geral — que engloba leves, pesados e motos —, entre os meses de janeiro e maio, alcançou a marca de 1,54 milhão de cotas vendidas, volume 3,4% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Além disso, o total de participantes ativos chegou a 9,66 milhões em maio, com crescimento de 7,2% em relação ao ano passado.

A alta mostra que a modalidade tem se consolidado como uma opção prática para quem deseja adquirir um automóvel, conforme explica José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás. “Os valores atrativos das parcelas, ausência de juros e facilidades para retirar o bem são alguns dos critérios levados em conta pelos clientes para optar por esse investimento”, afirma.



O consórcio permite a aquisição de veículos novos e seminovos em território nacional e, também, a quitação do saldo devedor do automóvel adquirido anteriormente por meio de financiamento.

O consórcio oferece ao cliente a possibilidade de escolher o valor da carta de crédito de acordo com sua capacidade financeira, favorecendo um planejamento mais consciente e evitando comprometer o orçamento familiar ou empresarial com decisões por impulso. “A modalidade é uma excelente alternativa para quem busca acesso ao crédito com mais vantagens e menos burocracia”, destaca o diretor. “Além disso, o consorciado pode reduzir, antecipar ou quitar as parcelas a qualquer momento”, completa.

A contemplação pode ocorrer por meio dos sorteios mensais ou da oferta de lances livres e fixos. Além disso, é possível utilizar parte do valor da própria carta de crédito para compor o lance, recurso conhecido como lance embutido. Os clientes também podem optar por Planos de Meia Parcela, em que o consorciado paga parcelas reduzidas — entre 30% e 50% — até o momento da contemplação, quando o montante correspondente ao período de vigência da parcela reduzida pode ser abatido do crédito, diluído nas prestações futuras ou, ainda, quitado com recursos próprios do consorciado.

Troca de chaves

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Consórcio Nacional Bancorbrás oferece, como diferencial de mercado, o lance “troca de chaves”. Nessa modalidade, o cliente pode utilizar o valor de referência do seu veículo na tabela FIPE para fazer sua oferta, de acordo com o seu segmento, sem precisar alienar em garantia o bem atual. Em caso de contemplação, o valor apresentado será deduzido integralmente do crédito, sem que o consorciado precise desembolsar recursos próprios.



José Climério ressalta que essa opção amplia as possibilidades de contemplação. “É uma alternativa que traz mais flexibilidade e facilita o planejamento de quem deseja trocar de automóvel ou ainda formar uma frota de veículos para aluguel, por exemplo, e gerar uma renda complementar. Tudo isso de forma mais eficiente, pois permite que o consorciado possa ofertar lances livres, sem a necessidade de um aporte financeiro”, finaliza.