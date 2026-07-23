Blanver aprova R$ 115 milhões do BNDES com apoio da Macke

A Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. obteve aprovação de um financiamento superior a R$ 115 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ampliar e modernizar sua unidade industrial em Taboão da Serra (SP). A operação foi estruturada pela Macke Consultoria e aprovada no âmbito do Plano Brasil Soberano, iniciativa voltada ao fortalecimento de cadeias produtivas consideradas estratégicas para a economia brasileira.

Os recursos serão destinados ao projeto “Brasil Soberano – Investimento para Planta Multipropósito Blanver”, que prevê a aquisição de novos equipamentos e a readequação da fábrica para aumentar a capacidade produtiva e tornar mais flexível o processo de fabricação de medicamentos sólidos.

A empresa foi enquadrada no Grupo 2 do Plano Brasil Soberano, destinado a companhias que atuam em segmentos industriais relevantes para o comércio exterior brasileiro. O objetivo é ampliar a competitividade da indústria nacional, reduzir gargalos produtivos e fortalecer a capacidade instalada em setores considerados estratégicos.

Na unidade de Taboão da Serra, os investimentos permitirão reorganizar o fluxo industrial por meio da compartimentalização das etapas de manipulação, compressão e revestimento. Com áreas produtivas independentes, a companhia poderá fabricar diferentes medicamentos simultaneamente na mesma planta, reduzindo interferências entre processos e aumentando a eficiência operacional.

Produção cresce quase 90%

Com a conclusão do projeto, a capacidade de produção de medicamentos sólidos passará para 712,8 milhões de unidades por ano, alta de aproximadamente 89,5% em relação ao volume atual. O aumento representa cerca de 336,7 milhões de unidades anuais adicionais, resultado da ampliação da produção dos medicamentos já fabricados pela companhia.

Parte relevante desse crescimento estará concentrada na produção de medicamentos antirretrovirais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), segmento em que a Blanver possui atuação consolidada. A ampliação da capacidade também permitirá maior flexibilidade para atender diferentes linhas de produção em uma mesma estrutura industrial.

Fundada há mais de 40 anos, a Blanver atua no desenvolvimento e na fabricação de medicamentos para o tratamento de HIV, hepatite C, osteoporose, oncologia, hematologia e doenças raras. A companhia mantém parcerias com o Ministério da Saúde e laboratórios oficiais para o fornecimento de medicamentos considerados essenciais ao sistema público de saúde.

Segundo o CEO da empresa, Sérgio Frangioni, a expansão faz parte da estratégia de crescimento da farmacêutica.

“A ampliação nos permitirá atender de forma ainda mais eficiente às demandas do SUS e do mercado, com mais tecnologia, produtividade e qualidade, contribuindo para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais produzidos no Brasil”, afirma Frangioni.

Modernização industrial

Além do aumento da capacidade instalada, o projeto prevê a modernização do parque fabril da companhia por meio da aquisição de equipamentos de maior desempenho e da reorganização das áreas produtivas. A nova configuração permitirá operar diferentes equipamentos simultaneamente, inclusive para a fabricação de medicamentos distintos, característica típica de plantas multipropósito.

Na avaliação da empresa, o novo arranjo produtivo deverá aumentar o aproveitamento da área industrial, reduzir tempos de preparação entre campanhas de fabricação e elevar a produtividade da unidade paulista.

A expectativa também é fortalecer a cadeia nacional de fornecedores, ampliar a geração de empregos qualificados e criar condições para o desenvolvimento de novos processos produtivos, acompanhando a evolução tecnológica do setor farmacêutico brasileiro.

Estruturação da operação

A estruturação do financiamento foi conduzida pela Macke Consultoria, responsável pelo enquadramento da operação, elaboração do projeto e acompanhamento do processo até a aprovação pelo BNDES.

Para André Maieski, sócio-fundador da consultoria, a linha Brasil Soberano amplia o acesso da indústria brasileira a financiamentos destinados à inovação e à expansão da capacidade produtiva.

“A linha Brasil Soberano do BNDES é um instrumento poderoso para alavancar projetos de inovação e expansão industrial no Brasil. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe da Blanver para demonstrar a robustez e o impacto social da Planta Multipropósito, garantindo que a proposta estivesse perfeitamente alinhada com as diretrizes do banco de fomento”, sustenta.

Brendo Ribas, sócio da Macke Consultoria, avalia que projetos voltados à produção nacional de medicamentos têm impacto que vai além da expansão industrial.

“O financiamento tem relevância estratégica para a indústria farmacêutica nacional. A capacidade de produção local de medicamentos essenciais fortalece a soberania do Brasil na área da saúde, reduzindo a dependência de importações e garantindo o abastecimento para a população”, diz.

Cadeia estratégica

A aprovação do financiamento ocorre em um momento em que políticas industriais voltadas ao fortalecimento da produção nacional ganharam espaço na agenda econômica. No caso da indústria farmacêutica, a ampliação da capacidade produtiva busca reduzir a dependência externa em medicamentos considerados estratégicos e ampliar a oferta de produtos fabricados no país.

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Com a implantação da planta multipropósito, a Blanver espera consolidar sua estratégia de crescimento, ampliar a produção destinada ao SUS e aumentar a competitividade da operação industrial. A expectativa da empresa é que o investimento contribua para fortalecer sua cadeia de valor e ampliar a capacidade de resposta às demandas do mercado brasileiro, em um segmento considerado estratégico tanto para a política industrial quanto para a saúde pública.