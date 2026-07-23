Ecogranito ganha destaque em anuário de Contagem

A Ecogranito é um dos destaques do Anuário de Arquitetura, Design & Urbanismo de Contagem 2026 , publicação que reúne projetos e profissionais responsáveis por alguns dos principais trabalhos desenvolvidos na cidade. Nesta edição, o foco editorial recai sobre os ambientes internos da nova sede da empresa, evidenciando como arquitetura, design e materiais se unem para traduzir a identidade da marca em um espaço de relacionamento, inspiração e demonstração de produtos.

Idealizado por Raimundo Pradino, o anuário consolidou-se como uma vitrine da arquitetura produzida em Contagem. A participação da Ecogranito teve abordagens distintas nas duas últimas edições da publicação. Em 2024, o projeto da nova sede foi apresentado de forma ampla.

Já na edição de 2026, a publicação direciona o olhar para os ambientes internos, valorizando os conceitos, a funcionalidade e a integração dos revestimentos desenvolvidos pela empresa ao projeto arquitetônico. “Com certeza a Ecogranito desenvolveu um trabalho excepcional e é esse seu comprometimento que a fez integrar o anuário novamente”, destaca o idealizador da iniciativa.

O projeto interno foi desenvolvido para transformar a sede em uma experiência imersiva, na qual cada ambiente evidencia a versatilidade dos produtos da Ecogranito e reforça atributos como inovação, desempenho e sofisticação. Os espaços também foram pensados para receber arquitetos, especificadores, construtoras, clientes e parceiros em um ambiente que aproxima a marca do mercado.



“A nova sede da Ecogranito vai além de representar a marca: ela a materializa. É um espaço onde estética, desempenho e propósito coexistem, transformando a arquitetura em experiência e o produto em protagonista”, afirma Christianne Lima, arquiteta responsável pelo projeto dos ambientes internos.

A identidade da empresa também se manifesta logo no primeiro contato com o edifício. O projeto arquitetônico da fachada, assinado pela arquiteta e urbanista Christiane Moura, foi concebido para comunicar o posicionamento da Ecogranito por meio de uma linguagem mais modernista e de forte presença urbana.



“O projeto da fachada da sede da Ecogranito foi pensado para apresentar a identidade da empresa desde o primeiro contato com o edifício. A proposta buscou conferir imponência, presença urbana e forte identidade à edificação, valorizando os materiais e traduzindo, de forma contemporânea e elegante, o posicionamento da empresa”, detalha a profissional.

Com a nova sede, a Ecogranito amplia sua atuação para além da fabricação de revestimentos e passa a oferecer um espaço dedicado à troca de experiências, à especificação de produtos e à inspiração de novos projetos. O reconhecimento no Anuário de Arquitetura, Design & Urbanismo de Contagem 2026 reforça esse posicionamento e evidencia a arquitetura como parte da estratégia da empresa para aproximar profissionais e clientes de suas soluções.

A Ecogranito recebe visitas em sua sede, localizada na Avenida João César de Oliveira, 4665, no bairro Novo Eldorado, em Contagem, onde arquitetos, designers, construtoras, especificadores e parceiros podem conhecer de perto os produtos e a experiência proposta pelo novo espaço.

Sobre a Ecogranito?

A Ecogranito é reconhecida por introduzir no Brasil, há mais de 16 anos, a tecnologia japonesa de revestimento com efeito granito, 93% mais leve que a pedra natural, patenteada e com durabilidade superior a 10 anos. Fundada em 2009, em Belo Horizonte, pela Família Las Casas e pela Hsieh Empire Participações, a empresa nasceu com foco em inovação, responsabilidade ambiental e excelência técnica, entregando soluções que unem estética, engenharia e desempenho para o mercado da construção civil.

Com mais de 2,1 milhões de metros quadrados aplicados no Brasil, Estados Unidos e Canadá, a Ecogranito é especializada em revestimentos de alto padrão para fachadas e interiores, atendendo construtoras, arquitetos e outros mercados.

Seu portfólio é composto por:

Grattano: linha de revestimentos com efeito granito e outras pedras naturais, que une estética sofisticada, leveza estrutural e versatilidade de aplicação.

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Primalle: linha técnica complementar de preparação, proteção e acabamento, garantindo desempenho e durabilidade ao sistema.