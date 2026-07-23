Boyd Watterson Global nomeia John Creswell como Diretor Global de Clientes para acelerar crescimento mundial e compromisso com clientes

A Boyd Watterson Global anunciou hoje a designação de John Creswell para a função de Diretor Global de Clientes, um cargo de alta liderança recém-criado que reflete o investimento contínuo da empresa em crescimento e sua evolução para se tornar uma plataforma mundial líder em investimentos alternativos.

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John Creswell has joined Boyd Watterson Global as Global Chief Client Officer, a newly created role overseeing global sales, client engagement and marketing across the U.S., Europe and APAC.

Nesta função, Creswell irá supervisionar as operações internacionais de vendas, relacionamento com clientes e marketing nos EUA Unidos, na Europa e na região da Ásia-Pacífico (APAC), facilitando o acesso dos investidores às capacidades da empresa e fortalecendo o relacionamento com parceiros institucionais e de capital privado a nível mundial. Embora baseado em Chicago, John passará bastante tempo na sede da empresa, em Cleveland, bem como em escritórios estratégicos ao redor do mundo.

Creswell se une à Boyd Watterson vindo da Trez Capital, onde atuou como Diretor Executivo e liderou a estratégia mundial de levantar recursos da empresa. Ele era responsável pela captação de capital, atendimento a investidores, estratégia de produtos, marketing e análise de dados. Durante sua gestão, a empresa lançou diversos produtos de investimento e angariou mais de US$ 1 bilhão em capital privado, abrangendo tanto dívida como participação acionária no setor imobiliário.

Antes da Trez Capital, Creswell passou mais de uma década na Duff & Phelps Investment Management, onde liderou as áreas de distribuição internacional, operações e estratégia corporativa. Anteriormente, ocupou cargos de liderança na BNP Paribas Investment Partners e na Nuveen Investments. Iniciou sua carreira como auditor na PricewaterhouseCoopers e, posteriormente, atuou como consultor de gestão na Ernst & Young.

"Nossa visão é clara: uma única empresa, uma única cultura, atuando a nível mundial para oferecer valor excepcional a nossos clientes", disse Brian Gevry, Presidente do Conselho e Diretor Executivo da Boyd Watterson. "A designaçao de John representa o próximo passo nesta evolução. À medida que continuamos unindo forças da Boyd Watterson e da Amber Infrastructure, a liderança de John ajudará a garantir que os clientes tenham fácil acesso a toda a gama de nossas capacidades nas áreas de imóveis, infraestrutura, dívida e renda fixa, enquanto dá suporte a nosso crescimento contínuo."

A designação ocorre em um momento em que a Boyd Watterson Global continua expandindo sua presença mundial e introduzindo novas soluções de investimento em sua plataforma. Após a combinação estratégica entre a Boyd Watterson e a Amber Infrastructure, a empresa tem se concentrado em melhorar a experiência com os clientes, ao mesmo tempo em que amplia o acesso a oportunidades de investimento em várias classes de ativos. A experiência de Creswell em estabelecer organizações de distribuição internacional ajudará a apresentar a plataforma diferenciada da empresa a novos investidores e mercados em todo o mundo.

"Nunca houve um momento mais promissor para integrar Boyd Watterson", disse Creswell. "A empresa criou uma plataforma singularmente diferenciada, com um impulso extraordinário, talentos excepcionais e um enorme canal de oportunidades pela frente."

Sobre o Boyd Watterson Global

O Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd Watterson Global") é uma plataforma mundial e diversificada de gestão de ativos, com cerca de US$ 39,1 bilhões em ativos combinados sob gestão, abrangendo estratégias de imóveis, infraestrutura e renda fixa. Formada através da combinação estratégica de negócios entre a Boyd Watterson Asset Management, LLC e a Amber Infrastructure Limited sob a estrutura da Boyd Watterson Global, a empresa e suas afiliadas operacionais contam com mais de 300 colaboradores distribuídos por onze cidades nos EUA e doze países. A Boyd Watterson Global tem sede em Cleveland, Ohio. A empresa atende investidores institucionais e privados em todo o mundo mediante contas administradas de modo independente e diversos fundos de investimento. Para mais informações, acesse www.boydwatterson.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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