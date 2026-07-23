Economia da experiência transforma hábitos de consumo
Mudanças no comportamento dos consumidores ampliam a busca por experiências, pertencimento e significado durante a jornada de compra.
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A forma como os consumidores se relacionam com produtos e serviços tem passado por transformações nos últimos anos. Em diferentes setores, empresas observam uma crescente valorização de experiências associadas ao consumo, fenômeno frequentemente relacionado ao conceito de economia da experiência.
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O termo foi popularizado pelos pesquisadores Joseph Pine e James Gilmore, autores do livro The Experience Economy, que propõem que organizações deixem de competir apenas por preço ou produto e passem a criar experiências capazes de gerar maior conexão com seus públicos. Segundo os autores, experiências podem se tornar um diferencial econômico à medida que consumidores atribuem valor não apenas ao que compram, mas também à forma como vivem e lembram dessas interações.
Estudos publicados pela consultoria McKinsey & Company indicam que a experiência do cliente tem se consolidado como um dos principais fatores de influência na decisão de compra, impactando indicadores como fidelização, recomendação e percepção de valor.
Nesse contexto, pesquisadores e profissionais de comportamento têm observado o surgimento de novos rituais de consumo. Mais do que adquirir produtos, consumidores participam de práticas que envolvem pertencimento, identidade e significado cultural. O consumo de café especial, a experiência de unboxing de produtos, eventos promovidos por marcas e comunidades digitais são alguns exemplos frequentemente analisados sob essa perspectiva.
De acordo com estudos em antropologia do consumo, rituais desempenham um papel importante na construção de vínculos entre indivíduos e marcas. Esses comportamentos ajudam a transformar experiências cotidianas em momentos simbólicos, criando associações que vão além da funcionalidade do produto.
Segundo Larissa Almeida, estrategista de marca da Brandbox, a compreensão desses movimentos tem ganhado espaço nas discussões sobre comunicação e experiência do consumidor.
"Cada vez mais observamos que a decisão de compra está inserida em contextos culturais e emocionais. Muitas vezes, o que gera conexão não é apenas o produto em si, mas o significado que ele assume dentro da rotina, das aspirações e dos rituais das pessoas."
A especialista destaca que o tema tem sido estudado em diferentes segmentos, desde varejo e entretenimento até serviços financeiros e saúde.
"Empresas de diversos setores têm buscado entender quais comportamentos já fazem parte da vida dos consumidores e como suas marcas podem participar desses momentos de forma relevante."
O debate sobre economia da experiência também acompanha mudanças geracionais e digitais. Pesquisas da Eventbrite sobre preferências de consumo entre públicos mais jovens apontam que esses consumidores tendem a valorizar experiências e memórias tanto quanto, ou em alguns casos mais do que, a aquisição de bens materiais.
Especialistas observam que, nesse cenário, o desafio das organizações passa a envolver não apenas a oferta de produtos ou serviços, mas também a compreensão dos contextos culturais nos quais esses produtos são consumidos. A análise de hábitos, símbolos, comunidades e jornadas de consumo tem sido utilizada para identificar oportunidades de relacionamento mais consistentes entre marcas e públicos.
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À medida que o comportamento do consumidor continua evoluindo, temas como experiência, ritualização do consumo e construção de significado tendem a permanecer no centro das discussões sobre estratégia, marketing e desenvolvimento de negócios.
Website: https://brandbox.com.br/