Organização de farmácias aumenta vendas e fideliza clientes

A organização interna de uma loja exerce impacto direto sobre o desempenho das vendas e sobre a experiência do consumidor. É isso que aponta a pesquisa Impacto do visual merchandising e atmosfera de loja na percepção dos consumidores de vestuário em hipermercados, realizada pela Fundação Getulio Vargas. O estudo demonstra que layouts bem planejados, sinalização adequada e exposição clara de mercadorias podem aumentar a intenção de compra e contribuir para uma experiência mais satisfatória do consumidor.

Sérgio de Vivo, diretor executivo da ADV Farma, empresa especializada em soluções para primeiros-socorros, cuidados pessoais e bem-estar, destaca que a organização do ponto de venda influencia diretamente a experiência do consumidor e pode favorecer uma jornada de compra mais prática e eficiente.

Dicas para organizar a farmácia ou drogaria e fortalecer a experiência do consumidor

A seguir, confira orientações que podem contribuir para otimizar o layout, a exposição de produtos e operação da loja. A adoção dessas práticas pode tornar o ambiente mais organizado, facilitar a localização dos produtos e proporcionar uma experiência de compra mais agradável.

1. Posicionamento estratégico de categorias de produtos

Produtos voltados aos cuidados respiratórios, higiene nasal, primeiros socorros, higiene pessoal e cuidados com a pele podem ser posicionados em áreas de maior circulação, como entrada da loja, corredores principais ou próximos aos caixas, sempre respeitando a organização por categorias e a legislação aplicável.

2. Organização por categorias

Agrupar os produtos conforme sua finalidade de uso — como higiene nasal, cuidados com a pele, primeiros socorros, hidratação, higiene pessoal e cuidados gastrointestinais — facilita a identificação dos itens pelo consumidor e torna a jornada de compra mais intuitiva.

3. Exposição alinhada ao perfil de uso

Disponibilizar diferentes apresentações, como embalagens individuais ou familiares, em locais de fácil visualização contribui para uma escolha mais rápida e melhora a percepção de conveniência pelo consumidor.

4. Destaque para categorias de maior demanda

Algumas categorias apresentam maior procura em determinados períodos do ano. Manter boa exposição, reposição adequada e organização desses produtos contribui para reduzir rupturas e melhorar o atendimento ao consumidor.

5. Sinalização clara e educativa

Placas, materiais informativos e identificação adequada das categorias auxiliam o consumidor a localizar os produtos com mais facilidade e fortalecem o papel da farmácia como um ambiente de orientação e cuidado.

6. Iluminação adequada e ambiente organizado

Boa iluminação facilita a leitura das embalagens e das informações dos produtos, enquanto um ambiente limpo e organizado transmite confiança e contribui para uma experiência positiva.

7. Quantidade equilibrada de produtos em exposição

Evitar excesso de produtos na mesma prateleira melhora a visualização, facilita a escolha e valoriza a organização do ponto de venda.

8. Precificação transparente e promoções responsáveis

Etiquetas legíveis e informações claras facilitam a decisão de compra. Promoções podem ser utilizadas em períodos específicos, desde que realizadas em conformidade com a legislação vigente e com responsabilidade.

9. Aproveitamento de vitrines e pontas de gôndolas

Esses espaços podem ser utilizados para destacar categorias de produtos relacionadas às necessidades sazonais dos consumidores, sempre com comunicação clara, organizada e informativa.

10. Capacitação da equipe

Profissionais capacitados para orientar os consumidores, manter a organização das categorias e fornecer informações adequadas sobre os produtos contribuem para um atendimento mais qualificado e para uma melhor experiência de compra.

11. Avaliação do fluxo de consumidores

Observar o comportamento dos consumidores dentro da loja ajuda a identificar oportunidades de melhoria no layout, favorecendo a circulação e a exposição das diferentes categorias de produtos.

12. Revisões periódicas da organização

A atualização periódica da disposição das categorias permite adequar o ponto de venda às mudanças de sazonalidade, ao perfil dos consumidores e às necessidades operacionais da loja.

13. Conforto na circulação

Corredores amplos, prateleiras organizadas e boa sinalização facilitam o deslocamento dos consumidores e tornam a experiência de compra mais confortável.

14. Ambiente acolhedor

Elementos como iluminação adequada, limpeza, organização e comunicação visual harmoniosa contribuem para fortalecer a percepção da farmácia como um ambiente voltado ao cuidado, ao bem-estar e ao atendimento de qualidade.

Organização vai além da estética

Para Sérgio de Vivo, a organização da farmácia ou drogaria deve ser entendida como uma ferramenta de gestão. “Quando o layout é bem planejado e a exposição facilita a localização e a compreensão das diferentes categorias de produtos, a experiência do consumidor melhora, a operação da loja se torna mais eficiente e o estabelecimento fortalece sua imagem como um ambiente organizado, confiável e comprometido com a qualidade do atendimento”, afirma o diretor executivo da ADV Farma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A combinação entre organização, capacitação da equipe e comunicação clara contribui para uma experiência positiva do consumidor e pode gerar resultados consistentes para o varejo farmacêutico ao longo do tempo”, conclui Sérgio.