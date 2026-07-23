Francisco Partners capta $21 bilhões entre seus fundos principal e Agility

A Francisco Partners ("FP"), firma global líder em investimentos e especializada em parcerias com empresas de tecnologia, anunciou hoje a captação de $21 bilhões em compromisso de capital por meio de seu fundo principal, Francisco Partners VIII, L.P., e de seu fundo voltado para o segmento de médio porte, Francisco Partners Agility IV, L.P. A FP excedeu seus alvos iniciais de $14 bilhões e $3,5 bilhões, respectivamente. Esse marco se baseia no histórico de longa data da Francisco Partners quanto ao desempenho, com destaque por sua diferenciação como a única firma a estar entre as três principais empresas com melhor desempenho em cada um dos seis últimos rankings de desempenho HEC-Dow Jones para grandes operações de buyout.*

"No nosso negócio, o sucesso a longo prazo foi criado através de uma série de relacionamentos construídos ao longo de anos de confiança e colaboração", afirmou Dipanjan ("DJ") Deb, cofundador e CEO da Francisco Partners. "Queremos agradecer nossos investidores por seu suporte, nossas equipes de gestão por sua dedicação e desempenho, nossos amigos e parceiros no ecossistema de tecnologia, nossos credores e bancos por sua parceria, e a equipe da FP por sua busca por excelência".

A FP fechou parcerias com investidores institucionais do mundo todo, incluindo um grupo diverso de fundos de pensão pública e corporativa, empresas de seguro, fundos soberanos de investimento, fundações, dotações, patrimônio privado e escritórios de família. O fechamento combinado marca a maior captação de fundos da FP em seus 27 anos de história e eleva o capital total captado da firma para mais de $75 bilhões.

"Fechar estes fundos em um dos ambientes de captação mais seletivos nos recentes anos reflete a confiança dos parceiros na nossa equipe de investimentos e a força e durabilidade das relações que a Francisco Partners construiu em mais de duas décadas", afirmou Andrew Brown, chefe global de relações com investidores da Francisco Partners. "Estamos gratos com o suporte contínuo dos nossos investidores de longa data e felizes em dar as boas-vindas a vários novos parceiros institucionais de todo o mundo".

Desde a sua aberta, a Francisco Partners já investiu em mais de 500 empresas de tecnologia. Os fundos recém-fechados continuarão a longa história da Francisco Partners de parcerias com fundadores, equipes de gestão e parceiros corporativos, a fim de construir negócios de tecnologia líderes do mercado que capacitam setores críticos e a transformação digital globalmente.

A equipe de investimentos da FP está organizada em torno de exclusivas equipes voltadas ao mercado final, permitindo que a firma desenvolva expertise profunda no cenário de tecnologia e identifique empresas cujo produtos e serviços forneçam valor significativo aos clientes. A firma acredita que essa abordagem focada no setor segue diferenciando seus investimentos, especialmente durante períodos de disrupção e inovação rápida.

"Acreditamos que estamos entrando em um período particularmente dinâmico para investimentos em tecnologia. A rápida evolução da IA está criando risco potencial, mas também uma oportunidade real para as empresas, que podem aproveitar sua potência para criar produtos melhores, melhorar a produtividade e entregar maior valor aos clientes", acrescentou Deb. "A inovação da IA está acontecendo em um ritmo extraordinário, mas acreditamos que períodos de disrupção beneficiam mais as empresas que são capazes de aplicar a nova tecnologia a fim de ajudar, de forma eficiente, seus clientes a construir negócios melhores".

A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica do fundo.

Sobre a Francisco Partners

A Francisco Partners é uma firma global líder em investimentos e especializada em parcerias com empresas de tecnologia e possibilitadas por tecnologia. Desde a sua abertura há mais de 25 anos, a Francisco Partners investiu em mais de 500 empresas de tecnologia, tornando-se um dos investidores mais ativos e de longa data no setor de tecnologia. Com mais de $75 bilhões de capital captado até o momento, a firma investe em oportunidades nas quais seu profundo conhecimento do setor e expertise operacional podem ajudar as empresas a alcançar todo o seu potencial. Para mais informações sobre a Francisco Partners, acesse www.franciscopartners.com.

*Comunicado à imprensa: Francisco Partners figura entre os três primeiros colocados no ranking anual global de desempenho em grandes operações de buyout da HEC Paris-Dow Jones pelo sexto ano consecutivo

https://www.franciscopartners.com/media/francisco-partners-ranks-in-top-three-of-the-hec-paris-dow-jones-annual-global-large-buyout-performance-ranking-for-sixth-consecutive-year.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260723795845/pt/

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