Alvarez & Marsal abre 90 vagas de estágio

A Alvarez & Marsal (A&M), consultoria em eficiência empresarial, turnaround e reestruturação, está com 90 vagas abertas em seu programa de estágio para 2027.

Para esta edição, a empresa lançou uma plataforma digital focada na jornada do candidato. Nela, os estudantes conseguem acompanhar em tempo real o seu progresso em cada etapa do funil (como triagem, testes e dinâmicas de grupo). Além disso, os participantes têm acesso a conteúdos sobre os valores da companhia, apresentações das Unidades de Negócios (BUs), perfis de algumas das lideranças diretas e depoimentos de estagiários embaixadores do programa.

Pensando na preparação dos talentos, a ferramenta dispõe ainda de uma área com dicas sobre processo seletivo, que inclui um guia de boas práticas para entrevistas e mentorias virtuais de preparação para o mercado.

Pelo lado da governança e inteligência de dados da Alvarez & Marsal, o ecossistema otimiza o controle de vagas em tempo real, o gerenciamento de indicadores de diversidade e perfil, e o direcionamento estratégico dos candidatos de acordo com a demanda de cada BU.

Cultura de efetivação e alto desempenho

O modelo de formação da A&M registra uma taxa de 62% de estagiários efetivados nos últimos três anos. “Na A&M, o estagiário não é um mero observador; ele é, desde o primeiro dia, um agente ativo de transformação nos negócios dos nossos clientes. Esse alto índice de efetivação reflete o nosso compromisso em dar protagonismo real aos jovens, preparando-os para liderar em ambientes complexos e de ritmo acelerado”, afirma Lilian Giorgi, Managing Director da A&M.

Pré-requisitos e inscrições

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O processo seletivo é voltado para estudantes de Administração, Engenharia, Economia ou áreas correlatas;

Graduação prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028;

É necessário ter disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano;

Modelo presencial, com carga horária de 6 horas diárias;

Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Florianópolis;

Os estagiários têm acesso a workshops exclusivos, programas de mentoria e um sistema corporativo de insígnias que reconhece conquistas em habilidades técnicas, inovação e entrega de impacto nos projetos da empresa.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente pela nova plataforma oficial do programa: https://intern-platform.amlatam.digital/?