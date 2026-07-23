Reforma Tributária exige reorganização imediata nas empresas

A consultoria Expande, especializada em contabilidade e inteligência de negócios, realizou, no dia 17 de julho, um encontro em Ivoti, Rio Grande do Sul, que reuniu aproximadamente 150 empresários dos setores industrial, varejista e de serviços para discutir os impactos da Reforma Tributária em fase de testes.

O evento abordou, entre outros temas, a fase de testes do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo, destacando a necessidade de antecipar o planejamento tributário para preservar margens de lucro e competitividade.

Emerson Alex Smaniotto, CEO e sócio?fundador da Expande, afirmou que o maior erro dos empresários é supor que a reforma só se efetiva ao término do regime atual, ressaltando que as mudanças afetam custos operacionais, precificação e a margem de lucro ao longo de toda a cadeia produtiva.

Segundo a Expande, o Imposto Seletivo possui caráter regulatório, incidindo sobre produtos e atividades considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, e pode gerar efeitos indiretos sobre fornecedores e distribuidores. Diferente de tributos meramente arrecadatórios, esse imposto pode influenciar a formação de preços e a estrutura de contratos.

A consultoria recomenda que as empresas adotem auditoria fiscal preventiva, transação tributária e a escolha estratégica do regime de Lucro Real como componentes centrais de governança corporativa, transformando a conformidade em mecanismo de crescimento seguro.

Durante as palestras, foram apresentados três passos fundamentais para a fase de transição: (i) revisão de parametrizações e cadastros, adequando sistemas de gestão (ERP) e processos fiscais às exigências de teste; (ii) auditoria de créditos e tributos, utilizando ferramentas digitais e cruzamento automatizado de dados para mitigar passivos operacionais e recuperar ativos fiscais; (iii) planejamento de fluxo de caixa, reavaliando a capacidade de pagamento e renegociando passivos por meio de transações tributárias preventivas.

Smaniotto destacou que empresas que utilizam dados contábeis em tempo real para simular cenários regulatórios podem converter mudanças fiscais em vantagens competitivas de mercado.

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A Expande, sediada em Dois Irmãos (RS) e com atuação nacional, tem promovido eventos e consultorias voltados à qualificação do mercado regional, combinando compliance fiscal, planejamento no Lucro Real e tecnologia para garantir previsibilidade, segurança jurídica e crescimento sustentável aos seus clientes.