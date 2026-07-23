ABS 10 para motos reforça avanço da segurança no trânsito

Em um cenário em que as motocicletas ocupam papel cada vez mais importante na mobilidade urbana e na geração de renda de milhões de brasileiros, ampliar o acesso à segurança sobre duas rodas tornou-se um desafio fundamental para o setor.



Neste Dia do Motociclista, celebrado em 27 de julho, a Bosch destaca os 10 anos do ABS 10, tecnologia compacta e leve que viabilizou sistemas antibloqueio de frenagem para baixas cilindradas.

Segurança sobre duas rodas em foco



A tecnologia ABS evita o travamento das rodas durante frenagens bruscas, ajudando o motociclista a manter a estabilidade e o controle da motocicleta em situações críticas. O recurso é especialmente importante em cenários urbanos, onde imprevistos exigem respostas rápidas e frenagens de emergência são frequentes.

Segundo dados de segurança viária, as motocicletas representam parcela significativa das vítimas fatais no trânsito brasileiro, reforçando a importância da evolução contínua de tecnologias voltadas à proteção dos motociclistas. Ao longo da última década, o crescimento da frota de motos no país também evidenciou a necessidade de tornar sistemas de segurança cada vez mais acessíveis.

“Nos últimos anos, a motocicleta passou a ocupar um papel ainda mais importante na vida de milhões de brasileiros, tanto como solução para mobilidade urbana, quanto como ferramenta de trabalho e geração de renda. Esse cenário reforça a necessidade de ampliar o acesso a tecnologias de segurança. Há dez anos, o ABS 10 para baixas cilindras marcou um passo importante nessa direção ao permitir que sistemas antibloqueio de frenagem chegassem também às motocicletas de menor cilindrada, tornando a proteção mais acessível ao dia a dia dos motociclistas”, afirma Leandro Souza, especialista de marketing da Bosch.

Quatro décadas de inovação em segurança para motos



A trajetória da Bosch em segurança para motocicletas começou há 40 anos, com o desenvolvimento do primeiro ABS Bosch para motos em 1986, lançado em 1995. Desde então, a empresa vem evoluindo suas tecnologias para atender diferentes categorias de motocicletas e ampliar o acesso à segurança ativa.

O ABS 10 light, a versão mais leve entre os sistemas ABS para motocicletas da Bosch, foi um dos marcos dessa evolução. Com cerca de 450 gramas, o sistema ficou significativamente mais compacto e leve em comparação às primeiras gerações da tecnologia, permitindo aplicações mais viáveis para motocicletas de baixa cilindrada e modelos voltados à mobilidade urbana.

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Além do ABS, a Bosch também desenvolve soluções avançadas para segurança em duas rodas, como o Motorcycle Stability Control (MSC), sistema que amplia a estabilidade da motocicleta em situações mais complexas, incluindo frenagens em curvas.