Entergy e Grupo MHI anunciam parceria colaborativa para acelerar a comercialização e a acessibilidade de soluções de CCS

A Entergy, uma empresa integrada de energia que atua na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, e as empresas do Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), incluindo a Mitsubishi Heavy Industries America (MHIA) e a Mitsubishi Power Americas, assinaram um memorando de entendimento (MOU) com o objetivo de desenvolver um roteiro em curto prazo para uma redução de 50% nos custos totais. Este MOU apoia os objetivos dos clientes da Entergy de ter energia confiável, acessível e de baixo carbono. Os projetos de CCS beneficiarão as usinas de geração de energia da Entergy.

O MOU também posiciona as empresas entre as pioneiras do setor na implantação e comercialização da tecnologia integrada de GTCC e CCS. Em conjunto, a Entergy e o MHI Group utilizarão suas respectivas especializações com o objetivo de impulsionar a adoção da Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) para ajudar a descarbonizar o setor energético, com o benefício adicional de reduzir os custos associados a longo prazo para toda a indústria de energia.

A Entergy está em uma posição privilegiada para desenvolver esses projetos de armazenamento de dióxido de carbono. Suas operações estão localizadas próximas à maior rede de gasodutos de dióxido de carbono existente nos Estados Unidos, e sua região oferece algumas das geologias subterrâneas mais adequadas do país para o armazenamento seguro e permanente do CO2 capturado em profundidade.

A solução integrada de CCS do MHI Group inclui turbinas a gás M501JAC da Mitsubishi Power Americas e tecnologia de captura de carbono da MHIA, e visa fornecer uma abordagem abrangente e padronizada para melhorar a viabilidade econômica dos projetos. O MHI Group se destaca como um fornecedor líder de tecnologias de turbinas a gás e captura de carbono sob um mesmo grupo corporativo. O Memorando de Entendimento é o resultado de uma longa colaboração entre a Entergy e a Mitsubishi Power Americas, baseada no sucesso compartilhado na expansão de um programa de Captura e Armazenamento de Carbono a Gás (GTCC) e abrindo caminho para avanços na captura de carbono.

“Temos orgulho de continuar nossa sólida parceria com o Grupo MHI”, disse Kimberly Cook-Nelson, diretora de Operações da Entergy. “A Entergy é uma empresa centrada no cliente, que cresce para atender às suas necessidades. Escala, parcerias sólidas e padronização são as chaves para o sucesso. Estamos dedicados a fornecer energia limpa, confiável e acessível para nossos clientes e comunidades, porque é isso que eles nos pedem. O Grupo MHI tem sido um parceiro de negócios incrível e esperamos novas oportunidades no futuro.”

“Alcançar uma descarbonização significativa exigirá mais do que tecnologias inovadoras — exigirá parcerias sólidas que tornem essas tecnologias comercialmente viáveis”, disse Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas. “Esta colaboração reflete nosso compromisso em promover soluções práticas de descarbonização que apoiem tanto a confiabilidade energética quanto o crescimento econômico. Ao consolidar nosso relacionamento de longa data com a Entergy e combinar nossa experiência em geração de energia, desenvolvimento de projetos e inovação, estamos trabalhando para criar um modelo replicável que possa acelerar a comercialização de soluções integradas de turbinas a gás e CCS, ao mesmo tempo que ajudamos a fornecer energia acessível e sustentável.”

“A tecnologia de captura de carbono da MHI foi projetada para oferecer resultados comprovados e escaláveis, com a viabilidade econômica necessária para atender à crescente demanda por energia limpa e confiável”, disse Yusuke Yoshida, vice-presidente executivo e presidente da Divisão de Sistemas de Engenharia da Mitsubishi Heavy Industries America Inc. “Nossa colaboração com a Entergy acelera a missão da MHIA de fornecer soluções integradas e comercialmente viáveis ??de descarbonização para clientes em toda a América, e estamos ansiosos para avançar juntos neste importante setor.”

Sobre o Grupo Mitsubishi Heavy Industries

O Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI) é um dos principais grupos industriais do mundo, abrangendo energia, infraestrutura inteligente, máquinas industriais, aeroespacial e defesa.

O Grupo MHI combina tecnologia de ponta com vasta experiência para oferecer soluções inovadoras e integradas que ajudam a concretizar um mundo neutro em carbono, melhorar a qualidade de vida e garantir um mundo mais seguro.

Para mais informações, acesse www.mhi.com ou acompanhe nossas análises e histórias em spectra.mhi.com.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) está criando um futuro que funcione para as pessoas e para o planeta por meio de tecnologia e soluções inovadoras de geração de energia. Nossos mais de 3.500 funcionários se dedicam a capacitar os clientes na geração de energia e a fornecer soluções inovadoras nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; sistemas de geração de energia e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; controles ambientais; e serviços. Também oferecemos soluções que utilizam a operação autônoma de usinas de energia com inteligência artificial.

A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e nos siga no LinkedIn.

Sobre a Entergy

A Entergy (NYSE: ETR) gera, transmite e distribui eletricidade para alimentar a vida de mais de 3 milhões de clientes por meio de nossas empresas operacionais no Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. Nosso foco é manter os custos para nossos clientes o mais baixo possível, ao mesmo tempo em que fornecemos a energia confiável com a qual nossas comunidades contam. Também estamos investindo no crescimento para o futuro com um sistema de energia mais resiliente e limpo, que inclui geração moderna de energia a gás natural, nuclear e renovável. Como líder nacionalmente reconhecida em sustentabilidade e cidadania corporativa, geramos mais de US$ 100 milhões em benefícios econômicos a cada ano para as comunidades que atendemos por meio de filantropia, voluntariado e defesa de direitos. A Entergy é uma empresa Fortune 500 com sede em Nova Orleans, Louisiana, e aproximadamente 12.000 funcionários. Saiba mais em Entergy.com e se conecte com @Entergy nas redes sociais.

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