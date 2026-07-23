Sistema BESS otimiza a energia solar e reduz custos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou a manutenção da bandeira tarifária amarela para o mês de julho de 2026. Com a medida, que vigora desde abril, os consumidores de energia elétrica em todo o território nacional continuam pagando um adicional proporcional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz.

De acordo com o órgão regulador, a decisão decorre das condições hidrológicas menos favoráveis verificadas no país durante o período seco. A redução nos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas exige o acionamento complementar de usinas termelétricas, cuja operação apresenta custo financeiro mais elevado. O sistema de bandeiras tarifárias foi concebido para sinalizar ao mercado os custos reais da geração, permitindo o acompanhamento do impacto tarifário e estimulando o uso consciente da energia.

Paralelamente ao encarecimento da tarifa no sistema convencional, a busca por independência energética tem impulsionado a transição para soluções tecnológicas baseadas em energia solar. Nesse contexto, o CEO operacional Grupo EcoPower Eficiência Energética, Anderson Oliveira, afirma que o grupo vem consolidando projetos fotovoltaicos integrados que visam otimizar a eficiência energética e proteger o consumidor contra as constantes oscilações de custos do setor elétrico. “A procura pela união do sistema de energia solar ao sistema BESS, tem crescido verticalmente. Percebemos diariamente essa realidade nas diversas homologações que disponibilizamos em todo Brasil. São 100 mil projetos nos quais, diversos com essa procura nos diversos segmentos, residências, empresarias, industriais e rurais.”

A tecnologia BESS integrada aos sistemas de energia solar

Diante desse cenário de custos elevados e variações tarifárias, a aplicação de Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS, na sigla em inglês) em projetos de energia solar tem se tornado um fator decisivo para a estabilidade do abastecimento.

Anderson detalha o funcionamento dessa integração entre o sistema fotovoltaico e o armazenamento de energia:

"O BESS atua como o cérebro e o reservatório do sistema de energia solar. Durante os períodos do dia em que a irradiação solar é abundante, os painéis fotovoltaicos geram energia tanto para suprir o consumo imediato do imóvel quanto para carregar o banco de baterias. Quando a captação solar cessa ou nos momentos em que a tarifa da distribuidora atinge seus valores mais altos, o sistema BESS entra em operação automaticamente, descarregando a energia armazenada para abastecer a unidade consumidora”, apontou o CEO.

Conforme pontua Anderson, essa dinâmica integrada entre a energia solar e o BESS garante autonomia contínua ao imóvel. A tecnologia permite que a energia excedente gerada durante o dia seja aproveitada à noite ou nos horários de pico, reduzindo drasticamente a dependência direta da rede elétrica convencional.

Além disso, Anderson observa que o impacto positivo do armazenamento ultrapassou os setores produtivos. Segundo o CEO, ao observarem o desempenho do BESS em indústrias, comércios e propriedades rurais, diversas famílias passaram a solicitar projetos residenciais com a tecnologia para reduzir ainda mais os custos com a conta de luz. “Normalmente, empresários, agricultores vendo o impacto financeiro que causa a energia solar, principalmente, quando aliada ao sistema BESS, em suas contas de energia, logo desejam amplia seu alcance para suas residências. Não demora muito até que os familiares, amigos e vizinhos também busquem pelo sistema solar”, disse Anderson.

Ele reforça que a integração do BESS aos sistemas fotovoltaicos desempenha um papel estratégico para contornar a volatilidade das tarifas e garantir a segurança do suprimento. Os sistemas de baterias fornecem estabilidade operacional diante de oscilações ou interrupções na rede, permitindo que a energia gerada atenda continuamente às demandas do consumidor urbano ao do produtor rural.

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Ao associar a geração solar ao armazenamento por baterias, viabiliza-se um modelo de gestão energética mais previsível e autônomo. Oliveira conclui que o avanço dessas soluções consolida uma tendência irreversível no cenário nacional, no qual a descentralização do consumo atua como a principal alternativa para mitigar os impactos das recorrentes bandeiras tarifárias.