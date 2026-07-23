Tecnologias que vem revolucionam os cuidados com a pele

Durante muito tempo, a escolha de um dermocosmético esteve diretamente ligada aos ingredientes presentes em sua fórmula. Ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida e antioxidantes, por exemplo, tornaram-se conhecidos por seus benefícios para a saúde da pele. Mas, atualmente, a inovação na dermatologia vai além da seleção de ativos. Segundo um estudo publicado na revista científica Antioxidants, a eficácia dos produtos depende cada vez mais da combinação inteligente de ingredientes e das tecnologias de formulação, que ajudam a potencializar sua estabilidade, absorção e desempenho.

Segundo o médico dermatologista Ivan Silva (CRM-RS 41079/RQE 34794), os avanços científicos permitiram criar sistemas que otimizam a ação dos ativos, tornando os cuidados diários mais eficientes. "Hoje, não basta apenas incluir um ingrediente reconhecido em uma formulação. As tecnologias associadas a ele e suas combinações são fundamentais para garantir estabilidade, melhor absorção e uma atuação mais específica nas diferentes necessidades da pele", explica.

Entre as principais tendências do setor estão aquelas que respeitam os ritmos biológicos, promovem hidratação prolongada e auxiliam na uniformização do tom da pele.

Ácido Gálico e Vitamina E

"A pele possui necessidades diferentes ao longo do dia e da noite. Durante o dia, ela enfrenta agressões externas, como radiação solar, poluição e estresse oxidativo. Já à noite, entra em um processo natural de reparação e renovação celular. Nesse contexto, uma das principais tendências da dermatologia é a combinação estratégica de ingredientes com mecanismos complementares", afirma o médico.

Com isso, a marca Cetaphil desenvolveu a tecnologia exclusiva Gallic-AOX PowerTM, que combina ácido gálico e vitamina E para potencializar a proteção antioxidante da pele. A associação dos dois ingredientes promove uma ação contra os radicais livres, ajudando a reduzir os efeitos do estresse oxidativo, um dos principais fatores relacionados ao envelhecimento precoce, e a proteger a pele das agressões ambientais do dia a dia.

A influenciadora de beleza Alana Marins (@alanamarins), que utiliza a linha, destaca que a praticidade da rotina foi um dos aspectos que mais chamaram sua atenção. "O que mais gosto nos novos séruns Cetaphil AM e PM é a proposta de cuidar da pele de acordo com cada momento do dia. Isso torna a rotina mais simples e alinhada às necessidades reais da minha pele", comenta.

Ácido Hialurônico Hyacare® 50 e Glicerina

Quando o assunto é hidratação, as novas tecnologias também têm desempenhado um papel fundamental. O ácido hialurônico já é amplamente reconhecido por sua capacidade de atrair e reter água, mas novas versões desse ingrediente buscam oferecer resultados mais duradouros.

Um exemplo dessa evolução é a tecnologia Hyacare® 50, que utiliza partículas menores de ácido hialurônico desenvolvidas para facilitar a atuação do ingrediente nas camadas mais profundas da pele e contribuir para uma hidratação prolongada. Além disso, seu efeito pode ser potencializado quando associado a outros ativos hidratantes, como a glicerina, que atua atraindo e retendo água na pele, contribuindo para a manutenção da barreira cutânea.

Para a cantora e atriz Any Gabrielly (@anygabriellyofficial), a hidratação é um passo indispensável na rotina. "Eu amo todos da marca, mas o meu favorito é a Loção Facial com Ácido Hialurônico de Cetaphil. Sua tecnologia é maravilhosa e possui uma ação hidratante superleve. Para mim, isso faz toda a diferença no dia a dia", comenta.

Niacinamida (Vitamina B3) e Extrato de Lírio-do-Mar

Outra frente importante da inovação dermatológica está relacionada ao cuidado com manchas e irregularidades no tom da pele. Normalmente, muitos tratamentos para uniformização podem causar desconforto em peles mais sensíveis, impulsionando a busca por soluções mais equilibradas.

Um exemplo dessa tendência é a tecnologia GentleBright®, que associa niacinamida e lírio-do-mar para auxiliar na uniformização do tom da pele e na redução de manchas escuras. A combinação foi desenvolvida para promover luminosidade enquanto respeita a barreira cutânea.

De acordo com o Dr. Ivan, essas evoluções refletem uma mudança importante no mercado de skincare. "Os consumidores buscam cada vez mais resultados visíveis, mas sem abrir mão do conforto e da saúde da pele. As novas tecnologias permitem justamente esse equilíbrio entre eficácia e tolerância", explica.

A aplicação dessas inovações pode ser observada em diferentes dermocosméticos disponíveis no mercado, entre eles:

Cetaphil Advanced Defense Serum 30ml protege contra os danos da poluição e ajuda no cuidado preventivo e reparador da exposição à luz azul. Além disso, deixa a pele aveludada, macia e hidratada desde o primeiro uso, reduzindo linhas finas a partir de 3 dias.



Cetaphil Repair Serum 30ml acelera em até 2x a recuperação da barreira cutânea, promovendo mais firmeza e elasticidade em 14 dias. Também torna as linhas finas menos visíveis desde a primeira aplicação.

Cetaphil Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor, sendo ótima para usar antes da maquiagem.

Cetaphil Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece 7 benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina.

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Vale ressaltar que, antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista.