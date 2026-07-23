Humanoid capta US$ 152 milhões com avaliação 'post-money' de US$ 1,35 bilhão, se tornando a primeira empresa unicórnio da Europa com foco exclusivo em robótica humanoide

A Humanoid, empresa de IA e robótica com sede no Reino Unido que desenvolve robôs humanoides industriais, anunciou uma rodada de financiamento Série A de US$ 152 milhões, com uma avaliação 'post-money' de US$ 1,35 bilhão. Este financiamento eleva o montante total captado até o momento a US$ 270 milhões. A rodada foi liderada pela Prime Movers Lab, uma empresa de capital de risco com em investimentos em startups científicas inovadoras que buscam revolucionar as indústrias mais importantes do mundo e transformar bilhões de vidas, com a participação da Schaeffler, Bosch, Fubon Financial Holding Venture Capital e Aglaé Ventures.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260723099886/pt/

Humanoid's leadership team with representatives from Prime Movers Lab, the lead investor in Humanoid's Series A financing.

Este é um momento decisivo para o ecossistema tecnológico europeu, posicionando a região entre os líderes mundiais de um dos setores de tecnologia que mais crescem no mundo. Até o momento, grande parte do impulso em torno da IA ??física se concentrava nos EUA e na China. O investimento demonstra que o Reino Unido e a Europa continental são capazes de produzir e escalar empresas de robótica humanoide competitivas a nível mundial e na vanguarda do setor.

O novo capital irá financiar a próxima fase de crescimento da Humanoid, reforçando sua liderança tecnológica e acelerando suas implementações comerciais e a expansão dos negócios. A empresa irá se concentrar em:

Desenvolver e lançar sua plataforma de robótica humanoide de última geração;

Implantações comerciais a longo prazo em instalações de clientes nos setores de logística, fabricação, varejo e outros, começando com a implementação de robôs em versão Beta no quarto trimestre de 2026;

Iniciar a produção em massa de robôs humanoides sobre rodas;

Desenvolvimento de IA e software, incluindo o KinetIQ, o cérebro de IA proprietário da Humanoid, em nosso caminho rumo a um robô de uso geral para aplicações industriais.

A Humanoid se converteu em uma das empresas que mais crescem no setor e firmou importantes parcerias com empresas da lista Fortune 500, incluindo SAP, NVIDIA, Bosch e Siemens. Vale destacar que a Humanoid assinou recentemente o maior contrato comercial do setor anunciado publicamente com a Schaeffler, a fim de implementar em larga escala milhares de robôs humanoides em ambientes de fabricação.

"Em apenas dois anos, evoluímos de uma ideia para nos tornar o primeiro unicórnio europeu com foco exclusivo em robótica humanoide, estabelecer parcerias com algumas das principais empresas industriais do mundo e formar um dos portfólios de produtos mais sólidos do setor. O que conquistamos em tão pouco tempo normalmente levaria uma década. Nada disto teria sido possível sem uma equipe extraordinária que, todos os dias, desafia o que as pessoas acreditam ser possível. Este financiamento nos proporciona os recursos para avançar ainda mais rápido e transformar robôs humanoides de uma tecnologia inovadora em ferramentas industriais do dia a dia." - observou Artem Sokolov, Fundador e Diretor Executivo da Humanoid.

"A robótica humanoide será uma das tecnologias determinantes da próxima década, ao remodelar o modo como o trabalho comercial e industrial é realizado. Esperamos que o setor se consolide em torno de um pequeno grupo de líderes da categoria nos EUA, Europa e China. A Humanoid AI será parte de um grupo restrito de empresas de robótica que irão definir a robótica humanoide na Europa e mais além." - disse Zia Huque, Sócio-Diretor da Prime Movers Lab.

Klaus Rosenfeld, Diretor Executivo da Schaeffler AG, comentou: "A robótica humanoide está evoluindo com rapidez de um conceito visionário a uma realidade industrial, e a Schaeffler, como empresa líder em tecnologia de movimentação, está em uma posição privilegiada de ajudar a moldar esta evolução. Ao combinar nossas décadas de experiência industrial e excelência em fabricação com a inovadora plataforma de IA física da Humanoid, apoiamos ativamente uma das fronteiras tecnológicas mais promissoras. Estamos orgulhos de dar suporte à Humanoid, tanto como investidores estratégicos quanto como parceiros comerciais, à medida que a empresa expande uma tecnologia com o potencial de redefinir fundamentalmente a produtividade em vários setores industriais ao redor do mundo."

"Vemos oportunidades significativas de crescimento no campo da robótica humanoide. Mediante nossa subsidiária Robert Bosch Robotics GmbH, já firmamos uma parceria de fabricação com a Humanoid. A Bosch irá atuar como parceira de fabricação mediante contrato da Humanoid, fornecendo também consultoria estratégica e experiência técnica em projetos de hardware, produção e cadeia de fornecimento." - observou Mathias Pillin, Diretor de Tecnologia da Robert Bosch GmbH.

"A Humanoid demonstrou uma capacidade de execução excepcional em um período de tempo notavelmente curto, transformando tecnologias inovadoras de IA e robótica em implementações industriais reais. Estamos animados em apoiar a próxima fase de crescimento da empresa como parceiros estratégicos a longo prazo e esperamos contribuir para sua expansão mundial." - afirmou a Fubon Financial Holding Venture Capital.

A avaliação reflete tanto a velocidade de execução da Humanoid como a crescente confiança do mercado de que robôs humanoides vêm se tornando comercialmente viáveis. O que antes era considerado um experimento de pesquisa de longa duração é agora uma tecnologia industrial pronta para implementação. Com seus robôs sobre rodas, a Humanoid visa enfrentar a escassez internacional de mão de obra nos setores de fabricação, logística e outras áreas críticas, ao solucionar problemas operacionais reais de seus clientes.

O enfoque de integração vertical da empresa combina hardware robótico proprietário com seu próprio sistema de IA, o KinetIQ, que permite aos robôs compreender, raciocinar e executar tarefas físicas complexas em ambientes industriais reais. Com este financiamento, a Humanoid visa acelerar a transição para um futuro em que robôs inteligentes trabalhem com segurança ao lado de pessoas em toda a economia industrial mundial.

Sobre a Humanoid

A Humanoid é uma empresa de robótica com sede no Reino Unido que desenvolve robôs humanoides para uso industrial. Fundada por Artem Sokolov em 2024, a Humanoid reúne mais de 250 engenheiros, pesquisadores e inovadores de empresas de tecnologia líderes mundiais. Todos os robôs operam com o KinetIQ, a estrutura de IA proprietária de quatro níveis da Humanoid, criada para implementação em ambientes reais.

Com escritórios em Londres, Boston, Vancouver e San Diego, a empresa se concentra em desenvolver soluções robóticas comercialmente viáveis, escaláveis ??e seguras para aplicações no mundo real.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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