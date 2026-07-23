Shopee impulsiona digitalização no Agreste pernambucano

A Shopee vem ampliando sua atuação no Agreste pernambucano e contribuindo para a digitalização de um dos principais polos têxteis do país. Ao apoiar empreendedores locais na entrada e expansão no e-commerce, a plataforma ajuda a fortalecer a economia regional, ampliar o alcance de pequenos e médios negócios e conectar a produção local a consumidores de todo o Brasil.

No último ano, o número de vendedores ativos do polo na Shopee cresceu mais de 80%, e a participação do Agreste no total entre os lojistas do estado saltou de 11,2% para 17%, resultado direto do trabalho da plataforma para fomentar o empreendedorismo local.

“O desempenho da região evidencia como o e-commerce pode impulsionar a transformação e o crescimento de negócios de todos os tamanhos. Com investimentos em tecnologia, capacitação e logística, a Shopee contribui para que pequenos e médios empreendedores ampliem seus negócios e alcancem consumidores em todo o país”, comenta Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações fulfillment da Shopee.

Compromisso com o empreendedorismo brasileiro

O avanço reforça a relevância de Pernambuco dentro da operação da Shopee no país. Hoje, o estado já figura entre os dez com maior número de vendedores ativos na plataforma, com cidades do Agreste pernambucano, como Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, entre os principais destaques.

Esse movimento foi impulsionado pelo investimento da Shopee em iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos empreendedores da região, como programas de capacitação e eventos presenciais que já treinaram mais de 850 lojistas.

O marketplace também expandiu sua presença logística no Agreste pernambucano, com mais de 30 Agências Shopee, além de um centro de distribuição fulfillment no estado. Toda essa estrutura acelera a entrada de fabricantes locais no varejo online, conecta a produção regional a consumidores de todo o Brasil, ao mesmo tempo em que oferece entregas mais rápidas.

“Ao oferecer uma estrutura logística na região, ajudamos a reduzir barreiras para que fabricantes e lojistas locais entreguem seus produtos com mais agilidade e cheguem a todas as regiões do país. Esse avanço fortalece a competitividade e amplia o potencial de alcance nacional”, afirma Lima.

De Santa Cruz do Capibaribe para todo o Brasil



Esse avanço também se reflete na trajetória de empreendedores locais que encontraram no digital uma oportunidade para escalar seus negócios. É o caso de Renato Quaresma, que deixou o interior da Paraíba e se mudou para Santa Cruz do Capibaribe (PE) durante a pandemia para empreender ao lado da esposa, unindo sua formação em engenharia de produção ao negócio de confecção da família dela.

“A gente já tinha a produção; o digital foi o que permitiu escalar e vender para o Brasil inteiro”, revela Renato Quaresma.

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Com uma operação já consolidada no atacado de moda feminina, Renato viu no e-commerce uma oportunidade de ampliar sua escala. Após ingressar na Shopee, em novembro de 2025, o canal online rapidamente ganhou tração e passou a operar de forma independente. Em menos de seis meses, o negócio registrou crescimento de 800% no faturamento mensal e passou a alcançar consumidores de regiões como Centro-Oeste e Sul, antes fora de seu mercado de atuação.