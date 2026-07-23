Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Shopee impulsiona digitalização no Agreste pernambucano

Região registra crescimento de mais de 80% em vendedores ativos no último ano e reforça avanço do polo têxtil no varejo digital

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/07/2026 10:40

compartilhe

SIGA
×
Shopee impulsiona digitalização no Agreste pernambucano
Shopee impulsiona digitalização no Agreste pernambucano crédito: DINO

A Shopee vem ampliando sua atuação no Agreste pernambucano e contribuindo para a digitalização de um dos principais polos têxteis do país. Ao apoiar empreendedores locais na entrada e expansão no e-commerce, a plataforma ajuda a fortalecer a economia regional, ampliar o alcance de pequenos e médios negócios e conectar a produção local a consumidores de todo o Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No último ano, o número de vendedores ativos do polo na Shopee cresceu mais de 80%, e a participação do Agreste no total entre os lojistas do estado saltou de 11,2% para 17%, resultado direto do trabalho da plataforma para fomentar o empreendedorismo local.

“O desempenho da região evidencia como o e-commerce pode impulsionar a transformação e o crescimento de negócios de todos os tamanhos. Com investimentos em tecnologia, capacitação e logística, a Shopee contribui para que pequenos e médios empreendedores ampliem seus negócios e alcancem consumidores em todo o país”, comenta Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações fulfillment da Shopee.

Compromisso com o empreendedorismo brasileiro

O avanço reforça a relevância de Pernambuco dentro da operação da Shopee no país. Hoje, o estado já figura entre os dez com maior número de vendedores ativos na plataforma, com cidades do Agreste pernambucano, como Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, entre os principais destaques.

Esse movimento foi impulsionado pelo investimento da Shopee em iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos empreendedores da região, como programas de capacitação e eventos presenciais que já treinaram mais de 850 lojistas.

O marketplace também expandiu sua presença logística no Agreste pernambucano, com mais de 30 Agências Shopee, além de um centro de distribuição fulfillment no estado. Toda essa estrutura acelera a entrada de fabricantes locais no varejo online, conecta a produção regional a consumidores de todo o Brasil, ao mesmo tempo em que oferece entregas mais rápidas.

“Ao oferecer uma estrutura logística na região, ajudamos a reduzir barreiras para que fabricantes e lojistas locais entreguem seus produtos com mais agilidade e cheguem a todas as regiões do país. Esse avanço fortalece a competitividade e amplia o potencial de alcance nacional”, afirma Lima.

De Santa Cruz do Capibaribe para todo o Brasil

Esse avanço também se reflete na trajetória de empreendedores locais que encontraram no digital uma oportunidade para escalar seus negócios. É o caso de Renato Quaresma, que deixou o interior da Paraíba e se mudou para Santa Cruz do Capibaribe (PE) durante a pandemia para empreender ao lado da esposa, unindo sua formação em engenharia de produção ao negócio de confecção da família dela.

“A gente já tinha a produção; o digital foi o que permitiu escalar e vender para o Brasil inteiro”, revela Renato Quaresma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com uma operação já consolidada no atacado de moda feminina, Renato viu no e-commerce uma oportunidade de ampliar sua escala. Após ingressar na Shopee, em novembro de 2025, o canal online rapidamente ganhou tração e passou a operar de forma independente. Em menos de seis meses, o negócio registrou crescimento de 800% no faturamento mensal e passou a alcançar consumidores de regiões como Centro-Oeste e Sul, antes fora de seu mercado de atuação.



Website: http://www.shopee.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay