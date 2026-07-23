Disputa pelo cliente PJ leva bancos a investir em campanhas

A disputa pelo cliente pessoa jurídica entrou em uma nova fase no mercado financeiro brasileiro. Em um cenário em que pequenas e médias empresas passaram a ser tratadas como público prioritário pelos grandes bancos, instituições como Santander, Itaú e Bradesco reforçam suas campanhas publicitárias voltadas ao segmento, reforçando a competição por relacionamento, crédito, serviços digitais e presença no dia a dia dos empresários.

É nesse ambiente que o Santander lança uma nova campanha para o público empresarial, ancorada no conceito “O banco que saiu do banco para entrar na sua empresa”. O filme será veiculado nos principais meios de comunicação do país de 21 de julho a 29 de setembro e procura traduzir em linguagem publicitária uma mudança no modelo de atendimento: menos dependência da agência, mais contato direto com o cliente e reforço dos canais remotos.

O movimento acompanha uma estratégia mais ampla do banco para ampliar a presença junto às empresas. Atualmente, o Santander possui mais de 1,3 milhão de clientes PMEs, e a carteira de crédito ampliada para esse segmento cresceu 36% nos últimos dois anos, atingindo R$ 94 bilhões ao fim do primeiro trimestre de 2026. Parte desse avanço é atribuída à decisão de fazer com que especialistas passem menos tempo nas agências e mais tempo nos endereços dos clientes.

A mudança já aparece em indicadores operacionais. O número de visitas às empresas triplicou nos últimos dois anos. No atendimento remoto, o chat com atendimento de especialistas em tempo real passou a funcionar de segunda a sexta, das 8h às 22h, e nos sábados até as 18h, o que contribuiu para uma elevação de 11% no volume de atendimento. Em média, são registradas mais de 110 mil interações por mês.

“Ao mesmo tempo, investimos em melhorias no app, ampliando significativamente a disponibilidade de serviços digitais, que também foi um ponto importante nesta história. Hoje quase 50% dos clientes utilizam o chat, sendo que 98% dos casos acionados são resolvidos na hora”, afirma Marcelo Aleixo, diretor de Empresas do Santander.

A campanha foi construída a partir de um levantamento realizado pelo banco com clientes sobre os critérios mais relevantes para eleger uma instituição como principal parceira na gestão financeira. Crédito, atendimento, relacionamento e preços apareceram como os quatro fatores mais citados.

“A campanha quer mostrar que nossas portas estão sempre abertas para atender os empresários, de um jeito simples e adequado para seu dia a dia, tanto pelo app quanto presencialmente, além de reforçar as vantagens comerciais, como a isenção de taxas”, ressalta Guilherme Bernardes, CMO do Santander.

Criada pela Publicis, a campanha inclui filmes de 30 segundos, filmetes de 15 segundos, vinhetas de 6 segundos e peças para redes sociais, mídia impressa e digital. A distribuição ocorrerá em streaming, TV aberta, cinema, redes sociais, jornais impressos, rádio e OOH.

Nos filmes de 30 segundos, portas vermelhas de três empresas — uma fábrica, uma oficina mecânica e uma loja de roupas — se abrem com contornos iluminados em neon, recurso visual usado para representar a entrada do banco no ambiente do cliente. Nas cenas seguintes, o neon aparece em canais de atendimento acessados por notebook ou celular.

As peças e vinhetas levam o mesmo recurso a outros ambientes de negócios e devices, como maquininhas Getnet. Entre as mensagens estão: “O banco que saiu do banco para impulsionar o crescimento do seu negócio”; “O banco que saiu do banco para te ajudar quando o imprevisto aparece no fim do dia”; “O banco que saiu do banco com atendimento especializado todos os dias”; e “O banco que saiu do banco para simplificar a gestão da sua empresa”.

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Todas as informações podem ser acessadas na página oficial do Santander https://www.santander.com.br/banco/empresas/conta-pj.