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Martinelli Auditores é reconhecida em ranking global

A Leaders League, avaliadora internacional de serviços profissionais, classificou a Martinelli Auditores, de Joinville (SC), no nível de excelência para a Região Sul no ranking 2026, sendo a única empresa nacional a alcançar tal posição. O reconhecimento também cobre as regiões Centro?Oeste e Nordeste, evidenciando a atuação da firma em múltiplos mercados.

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Repórter
22/07/2026 19:21

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Martinelli Auditores é reconhecida em ranking global
Martinelli Auditores é reconhecida em ranking global crédito: DINO

Martinelli Auditores, empresa de auditoria sediada em Joinville (SC), foi classificada no nível de excelência da Leaders League no ranking 2026 para a Região Sul, sendo a única empresa nacional a atingir esse posicionamento. O resultado foi divulgado na edição 2026 do ranking, que também inclui as regiões Centro?Oeste e Nordeste, indicando presença da firma em diferentes mercados do país.

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A Leaders League, organização internacional especializada na pesquisa e classificação de empresas de serviços profissionais, utiliza metodologia própria que combina informações fornecidas pelas empresas participantes, entrevistas técnicas, feedback de clientes, percepção de profissionais do setor e análise independente realizada por sua equipe editorial.

Entre os critérios avaliados estão a natureza e a complexidade dos projetos desenvolvidos, a reputação institucional, a qualidade técnica das equipes, o crescimento da empresa e a relevância da carteira de clientes. A combinação desses indicadores busca refletir a percepção de mercado sobre a atuação das organizações avaliadas.

Para a Martinelli Auditores, a classificação no nível de excelência reforça um histórico de mais de cinco décadas de atuação no segmento de auditoria, consultoria e serviços financeiros. A empresa declara que “este reconhecimento traduz a consistência de um trabalho construído ao longo de mais de cinco décadas, com rigor técnico, responsabilidade e proximidade”.

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A divulgação do ranking destaca a importância de avaliações externas para o setor de serviços profissionais, proporcionando transparência e comparabilidade entre as empresas que operam no Brasil e no exterior.



Website: martinelliauditores.com.br

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