Vultr e AMD apoiam o projeto TESSERA AI da Universidade de Cambridge para acelerar o monitoramento ambiental global

Vultr, a maior empresa privada de infraestrutura em nuvem do mundo, e a AMD, líder em computação de alto desempenho e IA, anunciaram seu apoio ao Grupo de Energia e Meio Ambiente da Universidade de Cambridge no desenvolvimento do TESSERA, um modelo inovador de base de IA projetado para monitorar mudanças ambientais internacionalmente em escala sem precedentes.

A Vultr está fornecendo a infraestrutura computacional, baseada nos aceleradores AMD Instinct MI325X, necessária para gerar incorporações globais que cobrem a superfície terrestre da Terra de 2017 a 2025, permitindo aplicações na agricultura, conservação da biodiversidade e monitoramento de infraestrutura de energia renovável. A colaboração representa um avanço significativo na aplicação da inteligência artificial aos desafios de conservação planetária.

A TESSERA processa dados dos satélites Sentinel da Agência Espacial Europeia para criar incorporações detalhadas – representações de IA comprimidas – de cada 10 metros quadrados da superfície da Terra. TESSERA representa o modelo de base pixel a pixel mais preciso já criado a partir de dados do satélite Sentinel e lidera o campo em resultados e reprodutibilidade. Essas incorporações permitem que pesquisadores, governos e organizações em todo o mundo acompanhem as mudanças ambientais, desde o monitoramento da saúde das culturas até a detecção do desmatamento, em uma escala e precisão anteriormente inatingíveis.

“Esta colaboração posiciona a Vultr na interseção da infraestrutura de IA de ponta e da conservação planetária”, disse Kevin Cochrane, diretor de Marketing da Vultr. “Ao fornecer os recursos computacionais necessários para o TESSERA e ao adotar a tecnologia de código aberto, a Vultr está possibilitando pesquisas que têm impacto imediato no mundo real, desde ajudar os pequenos agricultores a otimizar o rendimento das colheitas até rastrear a perda de biodiversidade em ecossistemas críticos.”

Stephanie Dismore, vice-presidente sênior da EMEA da AMD, acrescentou: “TESSERA mostra o que se torna possível quando equipes de pesquisa de classe mundial podem dimensionar a IA com a computação certa e uma base de software aberta. Ao executar a infraestrutura de nuvem Vultr alimentada pelas GPUs AMD Instinct™ MI325X e pela pilha de software aberto AMD ROCm™, os pesquisadores da Universidade de Cambridge podem processar com eficiência petabytes de dados de satélite e gerar incorporações em escala planetária que ajudam a transformar a observação ambiental em insights acionáveis.”

O projeto aproveitará a infraestrutura da Vultr com tecnologia AMD, incluindo configurações de GPU 4x8 MI325X, para processar e hospedar os embeddings. Esta infraestrutura apoiará tanto os requisitos de formação intensiva como as necessidades de armazenamento a longo prazo do conjunto de dados global.

Anil Madhavapeddy, professor de Computação Planetária no Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia de Cambridge e codiretor do Centro de Observação da Terra de Cambridge, enfatizou o compromisso do projeto com o acesso aberto: “Nosso objetivo é democratizar o acesso ao monitoramento ambiental em escala planetária. Ao disponibilizar gratuitamente os embeddings do TESSERA sob uma licença CC-BY e publicar o pipeline de treinamento completo, estamos garantindo que qualquer pesquisador, governo ou organização em todo o mundo possa implantar esta tecnologia para suas necessidades específicas de conservação.”

O Grupo de Energia e Meio Ambiente lançará não apenas os embeddings, mas também um pipeline totalmente reproduzível para treinar o modelo do zero na infraestrutura Vultr, permitindo a implantação e o ajuste fino para aplicações específicas da região.

Os requisitos computacionais do projeto incluem recursos de GPU para treinamento de modelo e capacidade de CPU para processamento de observações brutas de satélite.

Três principais setores de aplicação

A colaboração desenvolverá estudos de caso em três setores principais:

Agricultura e Otimização Agrícola : Possibilitar a agricultura de precisão através do monitoramento da saúde das culturas, previsão de rendimento e gestão de riscos com resolução de 10 metros, com foco particular no apoio a pequenos agricultores em regiões em desenvolvimento.

: Possibilitar a agricultura de precisão através do monitoramento da saúde das culturas, previsão de rendimento e gestão de riscos com resolução de 10 metros, com foco particular no apoio a pequenos agricultores em regiões em desenvolvimento. Monitoramento e Conservação da Biodiversidade : Rastreamento de mudanças de habitat, distribuição de espécies e saúde do ecossistema em diversos ambientes, desde florestas tropicais até redes de sebes do Reino Unido, críticas para espécies como ouriços.

: Rastreamento de mudanças de habitat, distribuição de espécies e saúde do ecossistema em diversos ambientes, desde florestas tropicais até redes de sebes do Reino Unido, críticas para espécies como ouriços. Infraestrutura de energia renovável: Detecção e mapeamento de instalações solares, parques eólicos e outras infraestruturas de energia renovável para apoiar o planeamento da transição energética e o desenvolvimento de políticas.

“Esta parceria exemplifica como a infraestrutura em nuvem pode acelerar a investigação científica com impacto planetário genuíno”, concluiu o professor Madhavapeddy. “Estamos possibilitando um novo paradigma de monitoramento ambiental aberto e acessível que pode informar decisões políticas e ações de conservação no Reino Unido e em todo o mundo.”

A colaboração começou em novembro de 2025, com as primeiras incorporações globais agora disponíveis para acesso público desde o início de 2026.

Sobre a Vultr

A Vultr tem a missão de tornar a infraestrutura de nuvem de alto desempenho fácil de usar, acessível e disponível localmente para empresas e inovadores de IA em todo o mundo. A Vultr é confiável para centenas de milhares de clientes ativos em 185 países por suas soluções flexíveis, escaláveis ??e globais de Computação em Nuvem, GPU em Nuvem, Bare Metal e Armazenamento em Nuvem. Fundada por David Aninowsky e autofinanciada por mais de uma década, a Vultr cresceu e se tornou a maior empresa privada de infraestrutura de nuvem do mundo.

Saiba mais em: www.vultr.com.

Sobre a AMD

A AMD (NASDAQ: AMD) impulsiona a inovação em computação de alto desempenho e IA para resolver os desafios mais importantes do mundo. Hoje, a tecnologia da AMD impulsiona bilhões de experiências em infraestrutura de nuvem e IA, sistemas embarcados, PCs com IA e jogos. Com um amplo portfólio de CPUs, GPUs, redes e softwares otimizados para IA, a AMD oferece soluções completas de IA que proporcionam o desempenho e a escalabilidade necessários para uma nova era da computação inteligente. Saiba mais em www.amd.com.

Sobre o Grupo de Energia e Meio Ambiente da Universidade de Cambridge

O Grupo de Energia e Meio Ambiente do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia de Cambridge aplica abordagens computacionais a desafios planetários, incluindo mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e gestão sustentável de recursos. O grupo conecta a pesquisa acadêmica ao impacto no mundo real por meio de parcerias com organizações como o UNEP-WCMC, a IUCN e a Cambridge Conservation Initiative.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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