Zap Contabilidade participa da feira Expo Empreendedor

Zap Contabilidade, empresa do Grupo Delfos, confirmou participação na Expo Empreendedor 2026, que será realizada nos dias 24 e 25 de julho, das 11h às 19h, no Expo Center Norte, em São Paulo. A companhia ocupará o estande D?8 para apresentar seu modelo de atuação denominado “gestão a 4 mãos”, que busca integrar a contabilidade tradicional ao apoio estratégico nas decisões de negócios.

A Expo Empreendedor, organizada pela Associação Brasileira de Startups, projeta receber mais de 70 mil visitantes e contar com cerca de 750 marcas expositoras, posicionando?se como um dos principais encontros de empreendedores do país. Trata?se da primeira presença da Zap Contabilidade no evento.

Durante a feira, a equipe da Zap Contabilidade pretende discutir com os participantes questões relacionadas ao planejamento tributário, à leitura de indicadores de crescimento e à gestão financeira de micro e pequenas empresas. O objetivo, segundo a empresa, é atuar como parceiro nas decisões estratégicas, indo além da simples entrega de guias e obrigações fiscais.

À frente da participação está Anderson Mendes, diretor da Zap Contabilidade e membro da liderança do Grupo Delfos, que também inclui a Papin, especializada em contabilidade para o segmento de food service. Mendes conduzirá conversas com os visitantes sobre os desafios de gestão financeira enfrentados por pequenos negócios.

“O empresário não precisa só de quem fecha a folha; precisa de quem sente ao seu lado para pensar o negócio antes da decisão”, afirma Anderson Mendes.

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Serviço:



Evento: Expo Empreendedor 2026



Data: 24 e 25 de julho, das 11h às 19h



Local: Expo Center Norte – Av. Otto Baumgart, 1000, São Paulo (SP)



Estande da Zap Contabilidade: D?8