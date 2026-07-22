Grupo Leonora confirma participação na Escolar Office 2026

O Grupo Leonora, empresa nacional que atua nos segmentos de papelaria, brinquedos e eletrônicos, participa da Escolar Office Brasil 2026 com um portfólio com novidades voltadas ao mercado B2B. Durante o evento, realizado de 2 a 5 de agosto de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo, a companhia apresenta novas licenças de marcas conhecidas mundialmente, amplia a linha inclusiva Color Joy e reforça categorias estratégicas para o próximo ciclo escolar.

No estande de 300 m², localizado na rua 5/B, os visitantes poderão conhecer os lançamentos que chegam para fortalecer a presença da empresa nos pontos de venda e impulsionar as vendas do varejo. A expectativa é que as novidades se destaquem, especialmente na identificação entre crianças e famílias, acompanhando tendências de consumo e entretenimento.



“Participar da Escolar Office é uma oportunidade estratégica para apresentarmos ao mercado as principais apostas da companhia para o próximo período escolar. Este ano chegamos com um portfólio ainda mais robusto, reunindo grandes licenças, novas coleções e soluções inclusivas que refletem nosso compromisso com inovação, criatividade e desenvolvimento infantil”, afirma Ariéli Adolpho, gerente de Marketing e Trade do Grupo Leonora.

Entre os principais destaques da feira está a chegada de “Patrulha Canina”, uma das franquias infantis mais populares da atualidade. A coleção estreia com 14 lançamentos em materiais escolares, incluindo tinta guache, hidrocor big, apontador, pincel e outros produtos inspirados nos personagens que conquistam milhões de crianças ao redor do mundo.

Outro grande nome é Minecraft, fenômeno global que acumula mais de 1 trilhão de visualizações no YouTube e segue entre os universos mais relevantes para o público infantojuvenil. A linha chega com 11 lançamentos, incluindo apontador latinha, borrachas em formato de blocos, avental com manga comprida e outros itens que transportam a criatividade do jogo para o ambiente escolar.

O portfólio também passa a contar com Bob Esponja, personagem que há décadas figura entre os mais reconhecidos do entretenimento infantil. A coleção reúne sete lançamentos, entre eles kit escolar, marca-texto mini, apontador latinha e carimbo autotintado com forte apelo visual.

Outro destaque da participação do Grupo Leonora é a expansão da linha Color Joy, desenvolvida para promover um aprendizado mais inclusivo e acessível para crianças neurodivergentes. A coleção recebe nove lançamentos, incluindo adaptador de lápis sensorial, pulseira mordedora, kit de lápis HB com topper e outras soluções desenvolvidas para apoiar diferentes necessidades no ambiente escolar.

Além dos novos produtos, a linha ganha novas estampas que reforçam sua identidade visual nos pontos de venda. O movimento acompanha o crescimento da coleção, que vem se consolidando como uma das principais apostas da companhia nos últimos anos.

O Grupo Leonora também apresenta novidades nas linhas Hello Kitty, Hello Kitty e Amigos, Harry Potter e Sonic, além de novas coleções institucionais, como Pastel Trend, Food Trends, Carbon e outras, que estarão disponíveis para o próximo Volta às Aulas.



Serviço:

Evento: Escolar Office Brasil 2026

Data: de 2 a 5 de agosto

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Estande Grupo Leonora: Rua 5/B

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Informações: https://escolarofficebrasil.com.br/