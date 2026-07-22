Festival Curta Canoa recebe inscrições para a 16ª edição

O Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, Curta Canoa, recebe até o dia 30 de agosto as inscrições para a 16ª edição, que será realizada no município de Aracati (CE), de 22 a 28 de novembro de 2026. Cineastas de toda a América Latina podem inscrever seus curtas-metragens. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento: curtacanoa.com, onde também está disponível o regulamento.

Ao longo de 15 edições, o Curta Canoa tem se consolidado como um dos principais festivais de cinema da região. Ele se destaca não só pela qualidade dos filmes selecionados, mas também pela capacidade de criar um espaço de intercâmbio cultural e artístico, onde cineastas, profissionais do setor e o público podem vivenciar juntos a cinematografia da América Latina.

O evento é uma realização do Instituto Social de Arte e Cultura do Ceará (ISACC), com produção executiva da J.A. Lima Produções. Assessoria de Comunicação: Dégagé.

Serviço:



Evento: 16º Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada – Curta Canoa



Data: de 22 a 28 de novembro de 2026



Local: Canoa Quebrada, Aracati (CE)

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Inscrição: de 20 de julho a 30 de agosto, por meio do site curtacanoa.com