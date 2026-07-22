Novas tecnologias transformam cirurgias da coluna

De acordo com matéria publicada pela revista Veja Saúde, a dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, afetando cerca de 619 milhões de pessoas. As projeções indicam que esse número poderá chegar a 843 milhões até 2050. Estima-se ainda que aproximadamente 80% da população terá ao menos um episódio de dor lombar ao longo da vida, com maior incidência entre mulheres e pessoas acima dos 40 anos.

No Brasil, o cenário acompanha essa tendência. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, entre 18,5% e 23,4% dos adultos convivem com problemas crônicos na coluna.

O neurocirurgião Dr. André Marques alerta que dores na coluna persistentes por mais de 30 dias exigem investigação especializada. “Dor lombar que irradia para as pernas, dor na cervical que irradia para os braços e perda de força também são sinais de que um especialista precisa ser consultado com urgência”, acrescenta.

Cirurgias menos invasivas aceleram a recuperação

Entre os principais avanços da cirurgia minimamente invasiva da coluna, o especialista destaca técnicas que reduzem os danos aos tecidos e aceleram a recuperação. “É um pós-operatório ótimo para o paciente, com uso mínimo de analgésicos e retorno imediato às atividades diárias”, afirma Dr. André Marques.

Segundo o médico, essas abordagens permitem tratar com segurança hérnias de disco, estenose do canal vertebral, espondilolistese, fraturas por osteoporose e tumores selecionados. Os procedimentos utilizam pequenas incisões e instrumentos guiados por vídeo ou raio X, preservando músculos e tecidos. Entre as técnicas mais empregadas estão a endoscopia da coluna, infiltrações, rizotomia e cifoplastia.

Os benefícios incluem menor dor e sangramento, resultado do trauma reduzido aos tecidos moles e à musculatura. As pequenas incisões também proporcionam melhor resultado estético e diminuem o risco de infecções e complicações relacionadas à cicatrização.

Sedentarismo aumenta casos entre adultos jovens

Na avaliação do Dr. André Marques, o sedentarismo, as longas horas na mesma posição e a ergonomia inadequada no trabalho têm contribuído para o aumento dos casos de dor na coluna. O excesso de tempo sentado sobrecarrega os discos intervertebrais e enfraquece a musculatura estabilizadora.

Esse cenário também se reflete nos consultórios, com crescimento da procura por ortopedistas, fisioterapeutas e especialistas em dor crônica. Outro aspecto observado pelo neurocirurgião é o aumento de pacientes entre 30 e 40 anos.

Apesar disso, a maioria dos casos é tratada de forma conservadora, já que a dor costuma ter origem muscular ou postural. As principais abordagens incluem fisioterapia, RPG (Reeducação Postural Global) e fortalecimento do core.

Segundo o Dr. André Marques, apenas cerca de 10% dos pacientes evoluem para quadros degenerativos mais graves, como hérnias de disco e estenose da coluna, que podem exigir cirurgia. Nesses casos, os centros cirúrgicos têm priorizado técnicas minimamente invasivas e procedimentos intervencionistas para o controle da dor.

Tecnologia amplia opções para casos complexos

Em casos de deformidades da coluna e dores crônicas persistentes, recursos como navegação 3D, cirurgia robótica, neuromodulação (marca-passo da dor) e técnicas minimamente invasivas têm ampliado as possibilidades de tratamento. “Esses recursos permitem maior precisão e segurança na correção de deformidades complexas e oferecem alternativas eficazes para o alívio de dores crônicas refratárias”, pontua.

De acordo com o médico, para casos cirúrgicos e deformidades da coluna, as principais ferramentas que transformam o manejo dessas condições englobam:

Cirurgia Robótica e Neuronavegação: funcionam como um GPS intraoperatório. Os sistemas fornecem mapas 3D em tempo real, guiando o cirurgião com precisão milimétrica para a colocação de implantes e parafusos, o que reduz o risco de lesões neurológicas e diminui a exposição à radiação;





funcionam como um GPS intraoperatório. Os sistemas fornecem mapas 3D em tempo real, guiando o cirurgião com precisão milimétrica para a colocação de implantes e parafusos, o que reduz o risco de lesões neurológicas e diminui a exposição à radiação; Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (MNIO): permite testar a integridade e a função dos nervos e da medula espinhal em tempo real enquanto o procedimento está sendo realizado, garantindo a segurança do paciente durante as correções estruturais;





permite testar a integridade e a função dos nervos e da medula espinhal em tempo real enquanto o procedimento está sendo realizado, garantindo a segurança do paciente durante as correções estruturais; Técnicas Minimamente Invasivas: abordagens por endoscopia ou via tubular que preservam os músculos, resultando em menor sangramento, cortes menores e uma reabilitação muito mais rápida.



No tratamento da dor crônica, os avanços tecnológicos têm ampliado as opções para pacientes que não respondem aos métodos convencionais. Entre as principais alternativas está a neuroestimulação, conhecida como “marca-passo da dor”, que utiliza eletrodos implantados na medula espinhal ou em nervos específicos para bloquear a transmissão dos sinais dolorosos antes que eles cheguem ao cérebro.

Outra opção são os procedimentos intervencionistas guiados por imagem, como bloqueios, infiltrações e a rizotomia por radiofrequência, técnica que desativa temporariamente os nervos responsáveis pela dor. Realizados com auxílio de ultrassom ou fluoroscopia, esses procedimentos oferecem maior precisão e segurança.

Cirurgia é indicada apenas para casos específicos

Para pacientes que ainda têm receio de tratar problemas na coluna, o Dr. André Marques reforça que a cirurgia não é a primeira opção e que menos de 20% dos casos necessitam desse tipo de intervenção.

Ele também ressalta a importância de um diagnóstico individualizado, já que alterações identificadas em exames de imagem muitas vezes correspondem ao desgaste natural da coluna. “Assim, o médico avalia o quadro clínico geral para indicar a necessidade real de tratamento”, conclui.

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