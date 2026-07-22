Grupo Riopae conquista selo GPTW pelo terceiro ano seguido

O Grupo Riopae recebeu, em 30 de junho de 2026, o selo Great Place to Work (GPTW) e figurou no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar do Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo. Certificada de forma ininterrupta desde 2021, a companhia se mantém como única do segmento de serviços funerários e assistência ao luto de São João de Meriti e de todo o estado a alcançar o reconhecimento, concedido pela consultoria global que avalia a experiência dos colaboradores dentro das organizações.

O resultado ganha relevância em um setor que exige preparo emocional e sensibilidade constantes no trato com o público. Para o CEO do Grupo Riopae, Vinícius Chaves de Mello, a permanência na lista confirma a consistência da cultura interna.

“Ser a única empresa do segmento de luto de São João de Meriti e de todo o estado do Rio de Janeiro a conquistar o selo GPTW novamente, de forma consecutiva desde 2021, e ser listada no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar, reafirma nosso compromisso em promover um ambiente de trabalho baseado na confiança e no propósito”, afirma o executivo.

A relação entre ambiente de trabalho e desempenho é sustentada por dados de mercado. Segundo levantamento da consultoria Gallup, divulgado pela Forbes, o baixo engajamento profissional custou cerca de US$ 438 bilhões à economia global em 2024. O mesmo estudo, citado pela CNN Brasil, aponta que apenas 21% dos trabalhadores no mundo se declaram plenamente engajados com suas funções, o que reforça o peso competitivo de organizações capazes de manter equipes motivadas.

Cultura organizacional refletida no atendimento

De acordo com Mello, a certificação é resultado do trabalho diário de toda a estrutura da empresa, da diretoria à consultoria. Ele destaca a atuação das áreas de Recursos Humanos e Endomarketing, responsáveis por ações internas de valorização, treinamentos de desenvolvimento profissional e iniciativas voltadas ao fortalecimento do ambiente de trabalho. “Acreditamos que ser Riopae é ser família, e isso faz parte de nossa essência”, pontua o CEO.

Para o executivo, a solidez da cultura interna tem efeito direto sobre a experiência das famílias atendidas em momentos delicados. Segundo ele, quando o colaborador é valorizado e percebe que seu empenho é reconhecido, sente-se mais disposto a entregar o melhor no dia a dia. O maior desafio, na avaliação de Mello, é retribuir de forma digna a confiança depositada na empresa, movimento que, segundo ele, começa de dentro para fora.

“Nossos colaboradores convivem diariamente com situações que exigem sensibilidade, empatia e preparo emocional. Por isso, buscamos oferecer um ambiente de trabalho acolhedor, pautado no respeito, no diálogo e no apoio mútuo”, explica.

Indicadores e próximos passos

O impacto da satisfação das equipes sobre a experiência dos clientes é medido pela empresa por meio do índice de satisfação, dos retornos recebidos, da fidelização e da confiança acumulada ao longo de seus 26 anos de atuação.

Para os próximos ciclos, o Grupo Riopae afirma que pretende ampliar as iniciativas de desenvolvimento profissional, valorização e bem-estar das equipes, mantendo uma comunicação transparente e um ambiente colaborativo. A companhia projeta dar continuidade a uma cultura em que as pessoas se sintam respeitadas, reconhecidas e motivadas a crescer junto com a organização.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.riopae.com.br/