Accertify e Liminal divulgam primeiro estudo empírico que comprova a eficácia da convergência entre segurança cibernética e antifraude, definindo como implementá-la corretamente

A Accertify, provedora líder em soluções antifraude, cuja Plataforma Predictive Yes permite que os comerciantes digam sim a mais bons clientes, mais receita e mais crescimento, divulgou hoje o estudo inovador O Dividendo da Convergência: Quantificando o que a Convergência entre Segurança Cibernética e Antifraude realmente proporciona, realizado em parceria com a Liminal. A pesquisa — que abrangeu 250 líderes de nível de diretoria ou superior nas áreas de fraude, risco e segurança em Varejo/e-commerce, Viagens, Restaurantes/QSR, Entretenimento, Mídia e Marketplaces — é a primeira comprovação empírica em larga escala de que a convergência entre fraude e segurança cibernética gera melhores resultados para os negócios, e a primeira a identificar os comportamentos específicos que diferenciam as organizações de alto desempenho das demais.

Embora a convergência entre fraude e segurança cibernética seja uma prioridade reconhecida por quase unanimidade (94%) dos entrevistados, a pesquisa constatou que muitas organizações carecem de uma estrutura clara para operacionalizá-la de forma eficaz. Para identificar as práticas associadas aos melhores resultados, a Accertify e a Liminal analisaram os comportamentos organizacionais com base em uma métrica de desempenho de "Sim Preciso" para capturar a precisão com que um comerciante dizia "sim" aos seus clientes, definida como o valor em dólares aprovado para cada US$ 1 em contestação de fraude.

A análise resultante produziu um modelo de maturidade de quatro pilares que identifica as características operacionais mais associadas à convergência bem-sucedida entre as áreas de fraude e cibersegurança:

Compartilhamento de dois ou mais tipos de ameaças/casos de uso: As equipes de fraude e cibersegurança compartilham a responsabilidade por dois ou mais tipos específicos de ameaças

As equipes de fraude e cibersegurança compartilham a responsabilidade por dois ou mais tipos específicos de ameaças Compartilhamento de dados por meio de uma plataforma comum: Os dados de fraude e cibersegurança são integrados em um pipeline compartilhado, proporcionando uma visão única do cliente ao longo de todo o ciclo de vida

Os dados de fraude e cibersegurança são integrados em um pipeline compartilhado, proporcionando uma visão única do cliente ao longo de todo o ciclo de vida Discussão regular em nível de diretoria: A fraude é elevada à pauta regular da diretoria.

A fraude é elevada à pauta regular da diretoria. Integração estrutural: As equipes de fraude e cibersegurança são formalmente unificadas sob a mesma estrutura organizacional

As organizações que demonstram os quatro pilares alcançam uma pontuação média de "Sim" precisa de US$ 1.540 aprovados por dólar perdido em fraudes, em comparação com US$ 456 aprovados por dólar perdido em fraudes para organizações que ainda operam em silos – uma diferença de 3,4 vezes. Essa vantagem em precisão é impulsionada principalmente pela redução na taxa de estornos por fraude: as organizações de elite registram uma redução de 62% nas taxas de estornos por fraude em comparação com aquelas que não iniciaram a convergência entre as áreas de fraude e cibersegurança.

A pesquisa também revela que a sequência em que as organizações adotam esses pilares é importante. Organizações que reestruturaram suas equipes de prevenção a fraudes e segurança cibernética antes de estabelecerem compartilhamento de dados, responsabilidade e colaboração operacional tiveram um desempenho pior do que aquelas que mantiveram equipes separadas. Isso sugere que a convergência bem-sucedida começa com fluxos de trabalho e inteligência compartilhados, e não com organogramas.

“Uma descoberta se destacou: As organizações têm um desempenho melhor quando aprimoram a forma como as equipes de prevenção a fraudes e segurança cibernética compartilham dados”, disse Maryling Yu, diretora de Marketing da Accertify. “Fornecer visibilidade compartilhada dos sinais ao longo do ciclo de vida do cliente oferece às equipes uma compreensão mais completa do risco, ajudando-as a aprovar mais clientes com confiança, reduzir atritos desnecessários e gerar resultados de negócios mais sólidos.”

“O que os dados mostram é que esses são comportamentos operacionais, não estruturais”, disse Filip Verley, diretor de Inovação da Liminal. “Eles não exigem uma revisão orçamentária ou uma reorganização. Exigem que duas equipes decidam trabalhar nos mesmos problemas e, em seguida, criem os hábitos que tornam isso permanente. Isso significa que há esperança de que toda organização que embarcar em uma jornada de convergência possa alcançar o nível de desempenho de elite.”

O estudo também estabelece a primeira visão comparativa entre pares sobre a convergência entre fraude e cibersegurança em diversos setores, com diferenças significativas de maturidade entre eles. Por exemplo, as organizações de varejo e comércio eletrônico geralmente demonstraram o melhor desempenho, enquanto os marketplaces enfrentaram os maiores desafios para equilibrar as aprovações dos clientes e as perdas por fraude. Ao mesmo tempo, a pesquisa constatou que 97% das organizações já estão em processo de convergência – sugerindo que a mudança está sendo impulsionada pela necessidade operacional, e não por imposições da diretoria.

O Dividendo da Convergência: Quantificando o que a Convergência entre Segurança Cibernética e Antifraude realmente proporciona pode ser baixado em Accertify.com/2026-report.

Sobre a Accertify

A Accertify permite o comércio fazendo uma coisa extraordinariamente bem: identificar fraudes. A Predictive Yes Platform da empresa ajuda as empresas a dizer sim a mais – mais bons clientes, mais receitas e mais crescimento – sem se queimarem. Com mais de 10 bilhões de transações e mais de US$ 1 trilhão em comércio eletrônico processado nos últimos 12 meses, a Accertify oferece a inteligência e a precisão que as equipes de fraude e pagamentos precisam para dizer sim com confiança e permitir o crescimento. Saiba mais em accertify.com.

Sobre a Liminal

A Liminal é a empresa de inteligência acionável, que fornece inteligência estruturada e verificada por especialistas nos mercados de identidade, fraude e segurança cibernética. Oferece aos líderes humanos e aos sistemas de IA uma alternativa confiável aos modelos genéricos que ficam aquém das decisões de alto risco. Com a confiança de Visa, Mastercard, Google, JPMC e das plataformas líderes mundiais em identidade digital, a Liminal foi fundada em 2022 e está sediada na cidade de Nova York. Para mais informações, acesse liminal.co.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260722185031/pt/

Imprensa

Tylor Tourville

T2 PR

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tylor@t2pr.agency