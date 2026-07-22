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Inscrições para Prêmio Impactos Positivos terminam dia 24

Empresas e organizações que desenvolvem soluções com impacto social, ambiental ou econômico têm até 24 de julho para se inscrever na sexta edição do Prêmio Impactos Positivos, que reconhecerá iniciativas de todo o país em quatro categorias.

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Repórter
22/07/2026 14:41

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Inscrições para Prêmio Impactos Positivos terminam dia 24
Inscrições para Prêmio Impactos Positivos terminam dia 24 crédito: DINO

As inscrições para a sexta edição do Prêmio Impactos Positivos entram na reta final e permanecem abertas somente até 24 de julho. Empresas e organizações que desenvolvem soluções com impacto social, ambiental ou econômico ainda podem participar da iniciativa, que reconhecerá negócios de impacto de todo o país em quatro categorias. Os vencedores serão anunciados em 24 de setembro, em São Paulo.

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A participação é aberta a pessoas jurídicas de todo o Brasil. A premiação contempla quatro categorias: Ideação, destinada a iniciativas em fase inicial de desenvolvimento; Operação, voltada a negócios com modelo já validado; Tração, para organizações em processo de expansão; e Dinamizador do Ecossistema, que reconhece fundações, aceleradoras, incubadoras, universidades, centros de pesquisa e demais instituições que contribuem para o fortalecimento do empreendedorismo de impacto.

As inscrições são realizadas pela plataforma Impactos Positivos. Durante o cadastro, os participantes devem apresentar informações sobre a organização, evidências dos impactos gerados, a contribuição da iniciativa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e materiais de apresentação, como vídeo e fotografias. Após a conclusão da inscrição, os negócios passam a integrar uma vitrine nacional, disponível para consulta de investidores, parceiros e organizações interessadas no segmento.

De acordo com o regulamento, somente organizações em conformidade com critérios legais, ambientais, sociais e de governança poderão permanecer na disputa. A organização poderá consultar bases públicas e documentos oficiais para verificar as informações apresentadas pelos participantes.

A seleção ocorrerá em três etapas. Na primeira fase serão escolhidos os 20 projetos mais bem classificados em cada categoria. Em seguida, serão definidos seis finalistas por categoria. A etapa final combinará votação popular e avaliação de um júri especializado para definir os vencedores.

Os projetos serão avaliados com base em critérios como potencial de transformação social, benefícios ambientais, impactos econômicos, eficiência das soluções desenvolvidas e capacidade de gerar resultados para as comunidades atendidas.

A edição de 2026 conta ainda com um conselho consultivo formado por especialistas nas áreas de inovação, estratégia, comunicação, governança ESG e finanças sustentáveis, que contribui para o desenvolvimento da premiação e para o aprimoramento dos processos de avaliação.

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O regulamento completo, as categorias e o formulário de inscrição estão disponíveis na plataforma Impactos Positivos. A participação é gratuita e destinada a pessoas jurídicas de todo o território nacional.



Website: https://impactospositivos.com

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