Druzina Content amplia alcance global com coproduções

A expansão para o mercado global deixou de ser uma perspectiva para se tornar uma estratégia concreta da Druzina Content. Nos últimos meses, a produtora gaúcha anunciou duas importantes coproduções com parceiros estrangeiros e ampliou sua presença no audiovisual mundial, movimento que também fortalece a campanha de Cinco Tipos de Medo na corrida por uma indicação ao Oscar. Os novos projetos colocam a empresa ao lado de produtoras da Itália, Irlanda e Estados Unidos, ampliando a circulação de histórias brasileiras além das fronteiras do país e consolidando uma rede de desenvolvimento, produção e distribuição de conteúdos em diferentes mercados.

Entre os novos acordos está Janàsa, coprodução entre a italiana Nical Films, a Druzina Content e a irlandesa Runda Production. O longa acompanha a trajetória de uma jovem destinada a resgatar antigos conhecimentos femininos em uma narrativa que mistura mito e história, ambientada na Idade do Bronze, e aborda temas como ancestralidade, natureza e protagonismo feminino.

A produtora também integra o desenvolvimento de Fatebenefratelli, coprodução entre Druzina Content, a produtora paulista Taboo Films e a italiana Kahuna Film. O filme conecta dois momentos históricos — a ocupação nazista em Roma, em 1943, e os primeiros meses da pandemia de Covid-19, em 2020 — para contar uma história sobre memória, resistência e sobrevivência inspirada nos acontecimentos envolvendo o Hospital Fatebenefratelli e a chamada "Síndrome K", estratégia criada para proteger judeus da perseguição nazista.

"As novas coproduções representam uma evolução natural da estratégia de internacionalização da Druzina Content. Nosso objetivo nunca foi apenas levar filmes brasileiros para festivais no exterior. Queremos participar das decisões criativas e estratégicas de projetos globais, construir relações duradouras e ampliar as oportunidades para que profissionais e histórias brasileiras ocupem cada vez mais espaço para além das fronteiras brasileiras", afirma Luciana Druzina, CEO da Druzina Content.

A estratégia de expansão também se reflete na trajetória de Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini. Coproduzido pela Druzina Content e pela Plano B Filmes, em parceria com a Quanta, o longa conquistou quatro Kikitos no Festival de Gramado e ampliou sua circulação no exterior ao integrar festivais em Cuba, Espanha, Reino Unido, França e Estados Unidos.

A campanha internacional do filme é conduzida em Los Angeles pela Malin Entertainment, parceria construída a partir das conexões desenvolvidas por Luciana Druzina durante sua atuação junto ao International Emmy Awards. A articulação abriu caminho para um dos principais marcos da trajetória do projeto: a entrada da Ashé, produtora fundada pela vencedora do Oscar Viola Davis, por Julius Tennon e pelo brasileiro indicado ao Emmy Maurício Mota, como produtora executiva de Cinco Tipos de Medo.

"Uma campanha para o Oscar não acontece apenas pela qualidade do filme. Ela exige relações construídas ao longo do tempo, conhecimento do mercado e parceiros que acreditam no potencial da obra. O fato de Viola Davis, Julius Tennon e Maurício Mota terem acreditado em uma história profundamente brasileira mostra a força do nosso audiovisual e o potencial que o Brasil tem para ocupar um espaço cada vez mais relevante no cenário global. É justamente essa rede de confiança que estamos construindo para fortalecer a trajetória de Cinco Tipos de Medo, abrir oportunidades para novas coproduções e ampliar a presença do audiovisual brasileiro nos principais mercados do mundo", afirma Luciana Druzina.

A produtora destaca, ainda, que a atuação da Druzina Content em mercados estrangeiros vai além da participação em festivais e premiações. Ela representa a criação de novas oportunidades de negócios, financiamento e coprodução, permitindo que histórias brasileiras dialoguem com públicos cada vez mais diversos sem perder sua identidade.

"Quando estabelecemos parcerias com produtoras de outros países, criamos caminhos para que novos projetos sejam desenvolvidos em conjunto, ampliamos o acesso a mercados e fortalecemos toda a cadeia do audiovisual”, avalia.

Com a campanha para o Oscar em andamento e novas alianças estratégicas sendo construídas, a Druzina Content reforça sua aposta em projetos brasileiros com vocação para dialogar com diferentes mercados e amplia sua atuação como ponte entre o mercado nacional e a indústria audiovisual de outros países.

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"Quando uma obra brasileira atravessa fronteiras, ela leva junto a nossa cultura, movimenta a economia criativa e abre caminho para novos negócios. Essas conexões que estamos construindo hoje não beneficiam apenas um filme ou uma produtora. Elas ajudam a ampliar o espaço do Brasil no cenário audiovisual mundial", comemora.