PAM Saint-Gobain lança 3º Relatório de Sustentabilidade

A PAM Saint-Gobain Brasil anuncia o lançamento da terceira edição do seu Relatório de Sustentabilidade, documento que apresenta os principais avanços, resultados e compromissos da empresa relacionados aos pilares ESG (ambiental, social e governança) ao longo de 2025.

A nova edição reforça a evolução contínua da companhia na integração entre crescimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental, consolidando práticas sustentáveis em todas as etapas de suas operações. O relatório também destaca como as iniciativas da empresa contribuem diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), ampliando seu impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

Entre os principais destaques do período estão o uso de energia elétrica 100% renovável nas operações industriais, o avanço na gestão de recursos hídricos com alto índice de reuso, a destinação de grande volume de resíduos para reciclagem e reaproveitamento, além do fortalecimento de iniciativas de diversidade, desenvolvimento de colaboradores e responsabilidade social.

A companhia também manteve um balanço positivo de carbono, com a remoção de CO? realizada por suas florestas superando as emissões das operações industriais — um resultado que reforça o compromisso com a descarbonização e a meta de atingir o Net Zero até 2050.

Além disso, a empresa segue ampliando sua atuação estratégica em sustentabilidade, com participação ativa em fóruns e eventos relevantes, como a COP30, contribuindo para discussões sobre construção sustentável, inovação e transição climática.

Compromisso com uma jornada sustentável

Para Marcelo Machado, diretor-geral da PAM na América Latina, o lançamento da terceira edição do relatório simboliza a consolidação de uma jornada consistente: “Nesta terceira edição do Relatório de Sustentabilidade da PAM Saint-Gobain Brasil, consolidamos não apenas os resultados de um ano de avanços, mas a maturidade de uma trajetória construída com responsabilidade, inovação e compromisso com o futuro”.

Já Leonardo Chagas, gerente de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Inovação LATAM, destaca a evolução dos resultados ambientais alcançados ao longo do ano: “Em mais um ano dedicado à redução e mitigação das emissões de gases de efeito estufa, mantivemos um balanço positivo entre emissões e remoções de carbono, evidenciando que a remoção gerada por nossas florestas superou as emissões das nossas operações industriais”.

Transparência e evolução contínua

Com uma abordagem cada vez mais estruturada e transparente, o relatório evidencia o amadurecimento da agenda ESG da PAM Saint-Gobain Brasil, apoiada por certificações, metas globais e práticas alinhadas às melhores referências do mercado.

A publicação reafirma o posicionamento da companhia como aliada em sustentabilidade no setor de saneamento e reforça seu propósito global de “fazer do mundo um lar melhor”.

Para saber na íntegra todos os avanços, basta conferir o Relatório de Sustentabilidade clicando aqui.



Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com