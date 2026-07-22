StructureCraft amplia design orientado por dados com NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje que a StructureCraft, uma empresa multinacional premiada de engenharia estrutural e construção, conhecida por projetos complexos em madeira e estruturas híbridas, está utilizando agora a NetApp para modernizar e criar uma infraestrutura de dados pronta para IA. A nova infraestrutura permite que os funcionários da empresa colaborem em todo o mundo, armazenem e gerenciem cargas de trabalho de projetos em grande escala e aproveitem ferramentas impulsionadas por IA em uma plataforma centralizada e escalável.

A StructureCraft é especializada em engenharia inovadora de madeira, projetos estruturais e soluções de construção sustentável para projetos arquitetônicos de grande porte a nível internacional. Sua equipe, distribuída mundialmente, executa projetos complexos na América do Norte, Europa e Ásia, orientada pela finalidade central de projetar e construir estruturas belas e eficientes.

A equipe da StructureCraft assume regularmente projetos complexos, como o projeto e a construção do Pavilhão Nacional de Artes Cênicas de Barbados, uma estrutura inovadora que conta com a primeira treliça de madeira maciça do mundo com vão livre de 80 pés, projetada inteiramente sem parafusos ou fixadores metálicos e entregue em um curto prazo de menos de quatro meses, do conceito à conclusão. A equipe trabalhou no local em Barbados, onde necessitou de acesso rápido e confiável ao sistema principal de armazenamento de dados na sede da empresa.

Para conseguir estas proezas de projeto e engenharia, a StructureCraft utiliza ferramentas avançadas de design 3D e computacional, incluindo o Rhino 3D com recursos de IA, que geram grandes, complexos e volumosos conjuntos de dados. Com o crescimento da empresa, foi constatado que a solução de armazenamento anterior tornava o gerenciamento de dados desnecessariamente complexo e não oferecia a escalabilidade necessária para atender às futuras metas de infraestrutura de dados. Atualmente, a StructureCraft opera seus compartilhamentos de arquivos e sua infraestrutura virtualizada integralmente com soluções da NetApp.

"Minha experiência anterior com a NetApp foi muito positiva e fácil; por esta razão, quando chegou a hora de substituir nossa infraestrutura de dados, a escolha foi simples", disse Peter Meschke, Gerente de TI na StructureCraft. “Executamos 'snapshots' da NetApp a cada hora, o que possibilita a nossos projetistas recuperar arquivos com rapidez, caso sejam danificados ou extraviados, sem perder horas de trabalho. Graças à tecnologia de resiliência e gerenciamento de dados da NetApp, simplificamos nossas operações, intensificamos nossa resiliência e aumentamos a produtividade. Agora, temos a base e a confiança necessárias para nos concentrar em impulsionar a inovação."

Com a implementação inicial concluída, a StructureCraft busca consolidar suas operações de dados em um único local para evitar transferências frequentes de dados entre continentes e melhorar a eficiência operacional. Para aproveitar novas tecnologias, a empresa também vem desenvolvendo o StructureCraft OS, um estrutura que irá permitir aos membros da equipe criar, de modo seguro, suas próprias ferramentas de IA para aperfeiçoar seus fluxos de trabalho, com armazenamento na infraestrutura de dados da NetApp.

"Dotar seus dados de inteligência simplifica o gerenciamento", disse Riccardo Di Blasio, Vice-Presidente Sênior da NetApp para a América do Norte. "Empresas como a StructureCraft visam trazer um verdadeiro trabalho artesanal a seus projetos, e não em gerenciar dados. Ao oferecer uma infraestrutura de dados simples e poderosa, permitimos que elas se destaquem no que fazem de melhor e construam magníficos centros culturais."

Recursos adicionais

Sobre a StructureCraft

Somos um grupo premiado de engenheiros estruturais e construtores especializados que atua em todo o mundo para criar estruturas belas e eficientes. Desde nossa fundação em 1998, desenvolvemos um enfoque prático e tecnologicamente avançado para projetos estruturais envolvendo vários materiais, incluindo aço, concreto e vidro, mas com foco especial em madeira, material que permite que a estrutura se revele como elemento arquitetônico. A qualidade visual, aliada ao controle orçamentário e à eficiência no uso de materiais, são essenciais em nossa busca pela excelência no ambiente construído.

Desde Abbotsford (Canadá), Vancouver (Canadá), Seattle (EUA) e Trento (Itália), nossa equipe diversificada de mais de 150 profissionais inclui engenheiros, designers digitais e gerentes de projeto, além de uma equipe qualificada de artífices que atuam tanto na fábrica como em obras. Com mais de 28 anos de experiência, atuamos como engenheiros estruturais e construtores em projetos que totalizam mais de 10 milhões de pés quadrados de área construída, incluindo muitos dos mais destacados projetos em madeira maciça da América do Norte.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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