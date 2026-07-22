Banda Lyra divulga resultado final de edital
Iniciativa selecionou 30 crianças e adolescentes da rede pública de Paracatu para formação musical com bolsa de incentivo; lista de aprovados já está disponível na internet e as inscrições vão até quinta-feira (23)
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A Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense divulgou o resultado final do Edital de Seleção nº 01/2026 do projeto “Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania”. A lista completa com os nomes dos 30 candidatos selecionados para as Oficinas de Formação Musical já pode ser consultada no site oficial.
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Agora, o projeto entra na fase de efetivação de matrículas. Os estudantes aprovados, acompanhados obrigatoriamente por seus pais ou responsáveis legais, deverão comparecer à Cáritas Diocesana de Paracatu (Rua do Ávila, 201, Centro) para garantir a vaga.
O atendimento será dividido por turnos de aula:
- Turma da Manhã: matrícula no dia 22 de julho, às 9h;
- Turma da Tarde: matrícula no dia 23 de julho, às 14h30.
Para agilizar o processo presencial, a coordenação orienta que os responsáveis realizem o preenchimento prévio do formulário de pré-matrícula, disponível na página do edital. O prazo final para confirmação de matrícula encerra-se impreterivelmente no dia 23 de julho de 2026. As vagas que não forem confirmadas até esse horário serão repassadas aos candidatos suplentes, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.
Nova geração de talentos e renovação cultural
Para o presidente da Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, Ésio Mendes do Nascimento, a publicação do resultado representa o início de um novo capítulo marcante para a música e a cultura de Paracatu.
“Nós recebemos mais de 80 inscrições e ver a lista dos selecionados concluída nos enche de orgulho e esperança. Cada um desses 30 jovens representa o futuro da nossa corporação e a continuidade de uma história secular de amor à arte. Estamos de braços abertos para acolher esses novos alunos e suas famílias nessa jornada transformadora”, comemora Ésio.
O presidente reforça ainda o papel social e integrador que a formação musical desempenhará no cotidiano dos alunos ao longo dos próximos dez meses de curso. “?A música vai muito além da pauta e dos instrumentos; ela ensina convivência, respeito, foco e cidadania. O projeto ‘Lyra em Movimento’ foi pensado exatamente para abrir portas, fortalecer o potencial de cada criança e garantir que o patrimônio cultural de Paracatu continue vivo e vibrante no coração das novas gerações”, destaca Ésio Mendes.
Sobre o projeto
O projeto “Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania” oferecerá aos 30 estudantes (com idades entre 9 e 16 anos) selecionados seis meses de aulas gratuitas de formação musical e bolsa incentivo no valor de R$ 200 como forma de apoiar as famílias mais vulneráveis economicamente durante o período dos estudos.
Durante a formação, os bolsistas vivenciarão a experiência dos palcos em apresentações públicas ao lado dos músicos da Banda Lyra, levando a música instrumental a diversas regiões do município.
A iniciativa é realizada pela Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério da Cultura/Governo Federal), com patrocínio da Kinross Paracatu.
Serviço:
Projeto: Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania
Matrículas dos candidatos selecionados (Edital nº 01/2026)
Consulta de resultados e preenchimento de pré-matrícula: https://editaldeselecaooficinaslyra.lovable.app/
Datas e horários de matrícula presencial:
Turma da Manhã: 22 de julho de 2026, às 9h
Turma da Tarde: 23 de julho de 2026, às 14h30
Prazo final de confirmação: 23 de julho de 2026
Local de matrícula: Cáritas Diocesana de Paracatu – Rua do Ávila, 201 – Centro
Realização: Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense
Patrocínio: Kinross Paracatu
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Incentivo: Ministério da Cultura – Governo Federal – Lei Federal de Incentivo à Cultura
Website: https://editaldeselecaooficinaslyra.lovable.app/