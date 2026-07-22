Summit de Cultura Organizacional reúne líderes em Curitiba
Evento promovido pela DHEO Educação chega à segunda edição com foco na formação de lideranças e no fortalecimento da cultura organizacional como diferencial competitivo das empresas
compartilheSIGA
As empresas brasileiras buscam cada vez mais fortalecer suas equipes, reter talentos e construir ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Neste cenário, a cultura organizacional deixa de ser um conceito abstrato para ocupar posição estratégica nas decisões corporativas. É com essa proposta que a DHEO Educação realiza, no dia 07 de agosto (terça-feira), às 14h, na Casa Grão Tinto, em Curitiba, a segunda edição do Summit Cultura Organizacional DHEO 2026. O encontro é direcionado a CEOs, empresários, diretores, gestores, profissionais de Recursos Humanos (RH), especialistas em cultura organizacional e alunos da DHEO Educação. As inscrições podem ser feitas por meio do link.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O evento será realizado com o propósito de promover um ambiente de aprendizado, troca de experiências e networking entre profissionais que entendem a cultura organizacional como um dos principais ativos de uma empresa. A programação reúne palestras, conversas estratégicas e um happy hour de encerramento voltado ao fortalecimento das conexões entre os participantes.
Programação
A programação do evento foi estruturada para apresentar diferentes perspectivas sobre os desafios da gestão de pessoas, transformação cultural e liderança nas organizações. Ao longo da tarde, especialistas de empresas, consultorias e instituições compartilharão experiências práticas e tendências que impactam o ambiente corporativo.
- 14h10 - “A cultura organizacional do crime organizado”, ministrado pela psicóloga Kelly Alves de Azevedo, Head People no ECommerce Puro.
- 14h45 - “As novas demandas do mercado: contratação e adição cultural”, com Renata Berkowitz, que conta com mais de 15 anos de experiência em Hunting de Executivos.
- 16h - painel “Da teoria à prática: os desafios reais de um projeto de cultura organizacional”, reunindo Alex Moreira (Pizzattolog), Rafaelly Pizzatto (psicóloga e gestora de Pessoas e Cultura) e Josiane Beatriz Gallassini (gerente de Cultura e Desempenho Organizacional da Ailos Cooperativa Central).
- 17h - “IA e cultura organizacional”, com Adeildo Nascimento, especialista em cultura organizacional, CEO e fundador da DHEO Consultoria e da DHEO Educação.
Especialistas e lideranças
Para a diretora executiva da DHEO Educação, Joyce Scoto, o encontro nasce da necessidade de ampliar o debate sobre um tema que influencia diretamente os resultados das organizações.
“A cultura organizacional deixou de ser responsabilidade exclusiva do RH para se tornar uma decisão estratégica das empresas. O Summit foi criado justamente para reunir pessoas que lideram transformações, compartilham experiências e compreendem que culturas fortes são construídas diariamente, por meio de comportamentos, decisões e desenvolvimento de pessoas”, afirma.
Para Adeildo Nascimento, CEO e fundador da DHEO Consultoria, a cultura organizacional é algo pode ser construído intencionalmente ou apenas de convivência.
“O Summit foi criado para reunir líderes que entenderam que transformar uma organização começa pela transformação da sua cultura. Quando fortalecemos comportamentos, desenvolvemos lideranças e alinhamos propósito com execução, criamos empresas preparadas para crescer de maneira sustentável. É essa conversa que queremos promover neste encontro", diz.
Transformar culturas
Criada como a escola de negócios da DHEO, a DHEO Educação atua na formação de profissionais preparados para desenvolver culturas organizacionais de forma estratégica. A instituição parte da premissa de que a transformação cultural não acontece apenas por meio de campanhas ou da definição de valores corporativos, mas depende da preparação de líderes, especialistas e equipes capazes de sustentar esses princípios na prática. Para isso, oferece formações, treinamentos e assessments voltados ao desenvolvimento de competências culturais, incluindo programas específicos para Especialistas e Líderes em Cultura Organizacional.
Segundo Joyce, esse é justamente o grande desafio das empresas atualmente. “Muitas organizações já entenderam a importância da cultura, mas transformar esse entendimento em comportamento consistente exige conhecimento, método e desenvolvimento contínuo das pessoas. É isso que buscamos entregar por meio da DHEO Educação e também do Summit: conhecimento aplicado, conexões qualificadas e ferramentas para que a cultura se torne, de fato, uma vantagem competitiva”.
Serviço - Summit Cultura Organizacional DHEO 2026
Data: 07/08 (sexta-feira), das 14h às 20h
Local: Casa Grão Tinto (Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 480, São Lourenço)
Investimento – R$ 297,00
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Inscrições: https://pay.kiwify.com.br/UIyf8zp?split=1.
Website: https://www.instagram.com/dheoconsultoria/