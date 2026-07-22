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Mundo Corporativo

Summit de Cultura Organizacional reúne líderes em Curitiba

Evento promovido pela DHEO Educação chega à segunda edição com foco na formação de lideranças e no fortalecimento da cultura organizacional como diferencial competitivo das empresas

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DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/07/2026 12:41

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Summit de Cultura Organizacional reúne líderes em Curitiba
Summit de Cultura Organizacional reúne líderes em Curitiba crédito: DINO

As empresas brasileiras buscam cada vez mais fortalecer suas equipes, reter talentos e construir ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Neste cenário, a cultura organizacional deixa de ser um conceito abstrato para ocupar posição estratégica nas decisões corporativas. É com essa proposta que a DHEO Educação realiza, no dia 07 de agosto (terça-feira), às 14h, na Casa Grão Tinto, em Curitiba, a segunda edição do Summit Cultura Organizacional DHEO 2026. O encontro é direcionado a CEOs, empresários, diretores, gestores, profissionais de Recursos Humanos (RH), especialistas em cultura organizacional e alunos da DHEO Educação. As inscrições podem ser feitas por meio do link.

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O evento será realizado com o propósito de promover um ambiente de aprendizado, troca de experiências e networking entre profissionais que entendem a cultura organizacional como um dos principais ativos de uma empresa. A programação reúne palestras, conversas estratégicas e um happy hour de encerramento voltado ao fortalecimento das conexões entre os participantes.

Programação

A programação do evento foi estruturada para apresentar diferentes perspectivas sobre os desafios da gestão de pessoas, transformação cultural e liderança nas organizações. Ao longo da tarde, especialistas de empresas, consultorias e instituições compartilharão experiências práticas e tendências que impactam o ambiente corporativo.

- 14h10 - “A cultura organizacional do crime organizado”, ministrado pela psicóloga Kelly Alves de Azevedo, Head People no ECommerce Puro.

- 14h45 - “As novas demandas do mercado: contratação e adição cultural”, com Renata Berkowitz, que conta com mais de 15 anos de experiência em Hunting de Executivos.

- 16h - painel “Da teoria à prática: os desafios reais de um projeto de cultura organizacional”, reunindo Alex Moreira (Pizzattolog), Rafaelly Pizzatto (psicóloga e gestora de Pessoas e Cultura) e Josiane Beatriz Gallassini (gerente de Cultura e Desempenho Organizacional da Ailos Cooperativa Central).

- 17h - “IA e cultura organizacional”, com Adeildo Nascimento, especialista em cultura organizacional, CEO e fundador da DHEO Consultoria e da DHEO Educação.

Especialistas e lideranças

Para a diretora executiva da DHEO Educação, Joyce Scoto, o encontro nasce da necessidade de ampliar o debate sobre um tema que influencia diretamente os resultados das organizações.

“A cultura organizacional deixou de ser responsabilidade exclusiva do RH para se tornar uma decisão estratégica das empresas. O Summit foi criado justamente para reunir pessoas que lideram transformações, compartilham experiências e compreendem que culturas fortes são construídas diariamente, por meio de comportamentos, decisões e desenvolvimento de pessoas”, afirma.

Para Adeildo Nascimento, CEO e fundador da DHEO Consultoria, a cultura organizacional é algo pode ser construído intencionalmente ou apenas de convivência.

O Summit foi criado para reunir líderes que entenderam que transformar uma organização começa pela transformação da sua cultura. Quando fortalecemos comportamentos, desenvolvemos lideranças e alinhamos propósito com execução, criamos empresas preparadas para crescer de maneira sustentável. É essa conversa que queremos promover neste encontro", diz.

Transformar culturas

Criada como a escola de negócios da DHEO, a DHEO Educação atua na formação de profissionais preparados para desenvolver culturas organizacionais de forma estratégica. A instituição parte da premissa de que a transformação cultural não acontece apenas por meio de campanhas ou da definição de valores corporativos, mas depende da preparação de líderes, especialistas e equipes capazes de sustentar esses princípios na prática. Para isso, oferece formações, treinamentos e assessments voltados ao desenvolvimento de competências culturais, incluindo programas específicos para Especialistas e Líderes em Cultura Organizacional.

Segundo Joyce, esse é justamente o grande desafio das empresas atualmente. “Muitas organizações já entenderam a importância da cultura, mas transformar esse entendimento em comportamento consistente exige conhecimento, método e desenvolvimento contínuo das pessoas. É isso que buscamos entregar por meio da DHEO Educação e também do Summit: conhecimento aplicado, conexões qualificadas e ferramentas para que a cultura se torne, de fato, uma vantagem competitiva”.

Serviço - Summit Cultura Organizacional DHEO 2026

Data: 07/08 (sexta-feira), das 14h às 20h

Local: Casa Grão Tinto (Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 480, São Lourenço)

Investimento – R$ 297,00

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Inscrições: https://pay.kiwify.com.br/UIyf8zp?split=1.



Website: https://www.instagram.com/dheoconsultoria/

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