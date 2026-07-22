Concursos policiais no Nordeste têm sete editais em 2026

A região Nordeste vive um dos momentos mais aquecidos para quem mira uma carreira na segurança pública. Em 2026, estados como Maranhão, Alagoas, Piauí e Rio Grande do Norte já publicaram editais, enquanto Bahia, Pernambuco e Paraíba avançam rapidamente nos trâmites para colocar novos certames em campo. Para quem está de olho em uma vaga policial, o momento é de atenção redobrada.

Confira o panorama atualizado dos concursos policiais nordestinos, separados entre os que já têm edital publicado e os que estão com publicação iminente.

Concursos Policiais com edital publicado

Maranhão

O Maranhão é o estado com o cenário mais agitado da região no momento. Quatro órgãos da segurança pública já estão com editais publicados, abrindo frentes para diferentes perfis de candidatos.

A Polícia Civil do Maranhão (PC MA) tem edital publicado com vagas para a carreira investigativa. A Polícia Militar do Maranhão abriu editais tanto para o cargo de soldado quanto para a carreira de oficial, com inscrições abertas nas duas frentes. Além disso, a Perícia Oficial do Maranhão também publicou seu edital, contemplando profissionais de nível superior em áreas técnicas e científicas.

Para quem busca início imediato de preparação focada, o estado oferece o maior leque de oportunidades com inscrições em curso na região.

Piauí

A Polícia Militar do Piauí (PM PI) publicou seu edital em 2026 e representa uma das oportunidades mais aguardadas pelos candidatos da região. O certame abre vagas para soldados e integra um movimento de renovação do efetivo policial militar no estado.

Outros órgãos do Piauí, como a Polícia Civil e a Polícia Penal, já se movimentam nos trâmites internos, mas ainda sem edital publicado.

Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte chama atenção com a publicação do edital para a Polícia Penal, com inscrições abertas. O concurso é voltado para agentes do sistema penitenciário e representa uma entrada estratégica para quem deseja ingressar na segurança pública potiguar.

Vale registrar que a Polícia Civil do RN ainda está prevista, enquanto a Polícia Militar estadual segue com certame suspenso. O Detran RN, por sua vez, também opera com inscrições abertas para o período.

Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas (PC AL) publicou seu edital em 2026, inaugurando um ciclo importante para a segurança pública alagoana. O concurso prevê vagas para cargos de investigação e áreas correlatas.

Já a Polícia Militar de Alagoas (PM AL) está em etapa mais avançada: as provas estão programadas para agosto, o que indica que o ciclo seletivo já está em pleno andamento. O Detran AL também segue no calendário, com provas previstas para setembro.

Editais Iminentes para carreira policial

Bahia

A Bahia concentra um dos cenários mais promissores para os próximos meses. A Polícia Civil baiana (PC BA) já tem banca definida, o que costuma anteceder a publicação do edital em poucas semanas. A Polícia Militar da Bahia (PM BA) está autorizada a realizar o concurso, enquanto a PM BA Saúde também conta com banca definida para o seu certame específico.

O estado deve entrar em ritmo acelerado de publicações ainda no segundo semestre de 2026, tornando-se um dos mais aguardados da região.

Pernambuco

Pernambuco avança em diferentes frentes. A Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) está com o concurso autorizado, fase que normalmente precede em poucas etapas a publicação do edital. A Polícia Civil pernambucana (PC PE) está em definição de banca, e a Polícia Penal do estado já iniciou o processo de contratação da banca organizadora.

O estado tende a movimentar um volume expressivo de vagas, especialmente para as carreiras militares.

Paraíba

Na Paraíba, dois certames estão entre os mais aguardados. O concurso para soldado da PM PB está com anúncio previsto para breve, enquanto a Polícia Penal paraibana já tem banca contratada. A Polícia Civil da Paraíba, por sua vez, recebeu recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para a realização do certame.

O movimento paraibano indica que o segundo semestre de 2026 pode ser bastante significativo para os candidatos da região.

Maranhão

Mesmo com editais já publicados para quatro órgãos, o Maranhão ainda reserva mais novidades. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP MA) está com banca definida e deve publicar edital em breve para agentes do sistema penitenciário estadual.

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A região Nordeste se consolidou em 2026 omo um dos polos de expansão dos concursos da segurança pública. Candidatos com foco na carreira policial devem acompanhar de perto os prazos de inscrição e as publicações nos Diários Oficiais estaduais para não perder nenhuma janela de oportunidade.