Galeria O Jardim abre exposição de Pedro David

A Galeria de Arte O Jardim, situada na Rua Ilansa, 185, Mooca, São Paulo, receberá, no dia 25 de julho, a abertura da exposição “Mar de Morro”, do fotógrafo Pedro David, sob curadoria de Renato Negrão. A inauguração ocorrerá das 15h às 20h e a mostra permanecerá em cartaz até 29 de agosto, com entrada gratuita.

A exposição reúne 18 fotografias e um vídeo das séries Terra Vermelha, Mar de Morro e O Jardim, produzidos entre os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol, no município de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde o artista viveu por 11 anos. As imagens abordam a relação entre a comunidade local e a mineração industrial, evidenciando impactos ambientais no Quadrilátero Ferrífero.

Segundo Pedro David, "as retroescavadeiras deixam marcas no solo, revelando a ganância que transforma a paisagem do Quadrilátero Ferrífero". O fotógrafo descreve ainda que seu trabalho incorpora um viés poético inspirado em pintura abstrata, buscando registrar as marcas deixadas por obras de construção e a forma como os moradores reproduzem esses traços em seus muros.

A Galeria O Jardim foi criada pela fotógrafa e produtora cultural Malu Mesquita e tem como objetivo apoiar projetos de fotografia, artes visuais, publicações editoriais, cursos e encontros culturais. A programação do espaço prioriza artistas contemporâneos e iniciativas que fomentam reflexões sobre a sociedade e a cultura brasileira.

A abertura da exposição contará com a presença de artistas, fotógrafos, curadores, jornalistas, colecionadores e representantes do meio cultural. O horário de visitação será de terça a sexta, das 14h às 19h, e aos sábados mediante agendamento prévio.

Serviço

Exposição: "Mar de Morro"

Fotógrafo: Pedro Davi

Curadoria: Renato Negrão - Cel: 11 98270-7395

Abertura: 25 de julho, das 15h às 20h

A exposição ficará em cartaz até o dia 29 de Agosto.

Local: Galeria de Arte “O Jardim” por Malu Mesquita - Cel.: 11 99616-5525

Endereço: Rua Ilansa, 185 – Mooca – São Paulo

Dias e horários para visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 14h às 19h

Sábados com visitas agendadas

Entrada: Gratuita

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