NIQ e Circle K expandem a colaboração global em análise de dados em mais de 12 países

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, e a Circle K anunciaram hoje um acordo global de vários anos abrangendo mais de 12 países na América do Norte e na Europa. A colaboração reúne a escala global, a análise de dados impulsionada por IA e a profunda inteligência do mercado local da NIQ para ajudar a Circle K a transformar a tomada de decisão, acelerar o crescimento e fornecer as melhores experiências da categoria ao consumidor em toda a sua presença global em expansão.

Em um cenário varejista cada vez mais competitivo e em rápida mudança, a colaboração permite que a Circle K se mantenha à frente da crescente demanda dos consumidores, otimize o desempenho e descubra novas oportunidades de crescimento nos mercados. Através dos insights impulsionados por IA e das plataformas de decisão da NIQ, as unidades de negócios e o Centro Global de Excelência da Circle K acelerarão decisões mais inteligentes de merchandising, precificação e operações, personalizadas para a dinâmica do mercado local, ao passo que seguem alinhadas a uma estratégia global.

Na Europa, o acordo permite que as equipes da Circle K personalizem os insights sobre análises de dados, classificação e preços às condições do mercado local, ao passo que mantêm o alinhamento entre as operações regionais.

No Canadá, a Circle K está ampliando seu uso dos recursos de análise preditiva e prescritiva da NIQ, ganhando acesso às mesmas soluções avançadas atualmente empregadas nos Estados Unidos. A implementação expandida também fornecerá maior granularidade ao nível do mercado, possibilitando insights mais profundos e mais localizados para apoiar a tomada de decisão operacional e a merchandising das unidades de negócios.

"À medida que a presença da Circle K continua expandindo, ter um parceiro de análises confiável que possui tanto escala global quanto profunda expertise local é cada vez mais importante", afirmou Trey Powell, vice-presidente de alimentos e varejo da Circle K. "As análises avançadas e os insights impulsionados por IA da NIQ ajudam as nossas equipes a tomar decisões mais rápidas e mais inteligentes, permitindo que atendamos melhor os clientes e aceleremos o crescimento nos mercados".

Apoiando a implementação global está o exclusivo modelo de atendimento da NIQ, que inclui suporte local nos escritórios da Circle K em todo o mundo. Essa abordagem prática foi criada para impulsionar a adoção, maximizar o valor e garantir que as equipes de merchandising e análises da Circle K estejam totalmente capacitadas para acelerar insights, melhorar a tomada de decisão e aumentar o impacto empresarial.

"Vencer no ambiente varejista da atualidade requer tanto escala global quanto precisão ao nível local", afirmou James Hunt, diretor-gerente de bebidas alcoólicas, tabaco e conveniência da NIQ. "Por meio dessa colaboração expandida, a Circle K está potencializando os insights impulsionados por IA, as análises de dados e os recursos de tomada de decisão para mover-se de forma mais rápida, operar em uma escala global consistente e fornecer resultados mais fortes tanto para as unidades de negócios e, ainda mais importante, seus clientes". Juntas, a NIQ e a Circle K continuarão fortalecendo sua colaboração à medida que a Circle K avança sua estratégia de crescimento global, potencializando os insights impulsionados por dados para aprimorar o desempenho nos mercados.

Perguntas frequentes

O que está sendo anunciado nesse acordo entre a NIQ e a Circle K?

A NIQ e a Circle K estão expandindo sua colaboração através de um acordo global de vários anos que abrange mais de 12 países na América do Norte e na Europa. O acordo amplia o uso das análises preditivas e prescritivas da NIQ pela Circle K para apoiar uma tomada de decisão mais inteligente em termos de merchandising, precificação e operações.

Que regiões estão incluídas no acordo expandido?

O acordo abrange vários mercados na América do Norte e na Europa. Na Europa, ele permite maior customização local por mercado, enquanto, no Canadá, expande o acesso da Circle K aos mesmos recursos avançados de análises atualmente empregados nos Estados Unidos.

Como a Circle K usará os recursos de análises da NIQ?

A Circle K usará as análises preditivas e prescritivas da NIQ para obter insights mais profundos e mais localizados que apoiam a tomada de decisão em merchandising, precificação e estratégias operacionais. A implementação expandida fornece maior granularidade ao nível do mercado, ajudando as equipes a responder de forma mais eficaz ao consumidor local e às dinâmicas competitivas.

Como este acordo apoia a estratégia de crescimento global da Circle K?

À medida que a Circle K continua expandindo globalmente, o acordo fornece uma estrutura flexível que permite que as soluções da NIQ sejam empregadas de forma consistente em várias regiões, ao passo que são personalizadas às necessidades específicas dos mercados individuais. Esse equilíbrio entre alinhamento global e relevância local ajuda a Circle K a gerenciar complexidade à medida que cresce.

Que papel o modelo de atendimento da NIQ desempenha nessa colaboração?

A colaboração expandida tem o apoio do exclusivo modelo de atendimento da NIQ, que inclui suporte local nos escritórios da Circle K no mundo todo. Essa abordagem prática foi criada para impulsionar a adoção, maximizar o valor e garantir que as equipes da Circle K estejam totalmente capacitadas para usar os insights de forma eficaz.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa sobre a expansão da colaboração global de análise entre a Circle K e a NIQ pode conter declarações prospectivas sobre os comportamentos previstos do consumidor, as tendências do mercado e os desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem as atuais expectativas e projeções baseadas nos dados disponíveis, nos padrões históricos e em diversas premissas. Palavras como "irá", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê", "planeja", "pensa no futuro", "indica" e expressões similares destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias dos resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, nas condições econômicas, nos avanços tecnológicos e nas dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressados ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos para basear as informações em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto se necessário pela lei aplicável.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

#NIQ-Geral

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260722034519/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato para a mídia: media.relations@niq.com