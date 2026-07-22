Whey Protein 3W apresenta composição combinada de proteínas

A comunidade científica, a indústria de suplementos e os consumidores têm intensificado o interesse por whey protein nos últimos anos. O termo 3W refere?se a formulações que combinam whey concentrado, isolado e hidrolisado em um único produto, visando oferecer um perfil proteico mais completo. Essas combinações são produzidas em laboratórios de alimentos que utilizam processos como ultrafiltração, microfiltração e troca iônica para concentrar as proteínas e reduzir lactose e gordura. O objetivo é atender à crescente demanda por proteínas de alto valor biológico, especialmente entre praticantes de atividade física.

O crescimento da nutrição esportiva acompanha a ampliação da prática de exercícios físicos entre a população geral. Segundo a International Society of Sports Nutrition (ISSN), a ingestão de proteínas de alta qualidade, quando associada ao treinamento, pode otimizar a síntese proteica muscular e melhorar as adaptações ao exercício. Dados de mercado indicam que o segmento de suplementos alimentares tem apresentado crescimento contínuo em diversos países, impulsionado pelo aumento da prática de atividades físicas, maior preocupação com hábitos saudáveis e envelhecimento da população.

Whey protein é a proteína obtida a partir do soro do leite, subproduto da fabricação de queijos. O soro contém todos os nove aminoácidos essenciais, apresentando alto valor biológico e elevada digestibilidade, características que favorecem a disponibilidade de aminoácidos após a ingestão. O pesquisador Stuart M. Phillips destaca que o perfil completo de aminoácidos essenciais e a alta concentração de leucina tornam o whey particularmente eficaz na estimulação da síntese de proteína muscular.

Existem três principais formas de processamento do whey:

Concentrado: contém entre 30% e 80% de proteína, com quantidades moderadas de lactose e gordura;

Isolado: apresenta mais de 90% de proteína, com redução significativa de lactose e gordura;

Hidrolisado: passa por hidrólise enzimática, resultando em cadeias peptídicas menores que são absorvidas mais rapidamente.

A combinação desses três tipos em produtos 3W busca aproveitar as vantagens de cada forma: a rapidez de absorção do hidrolisado, a alta concentração proteica do isolado e o custo-benefício do concentrado. Estudos indicam que a presença de leucina, aminoácido chave para o início da síntese proteica, é particularmente relevante; doses de 2,5 a 3 g de leucina por refeição são consideradas eficazes para estimular a síntese muscular.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) ressalta que a qualidade de uma proteína depende não apenas da quantidade consumida, mas também da presença de aminoácidos essenciais e da sua digestibilidade. Essa avaliação justifica a preferência por fontes como o whey, que atendem a esses critérios.

Para o consumidor, a escolha de um suplemento deve considerar fatores como objetivo de treinamento, tolerância à lactose, disponibilidade financeira e a proporção de leucina presente na formulação. A rotulagem clara, que indique o tipo de whey e a quantidade de leucina por dose, facilita a comparação entre produtos.

Em síntese, o whey protein 3W representa uma estratégia de mercado baseada em evidências científicas que combina diferentes graus de processamento para oferecer um perfil proteico abrangente. O aumento da demanda por proteínas de alta qualidade reflete tanto a expansão da prática de exercícios físicos quanto a maior conscientização sobre a importância da alimentação na saúde e no envelhecimento ativo.

Sobre Absolut Nutrition

A Absolut Nutrition é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de suplementos alimentares voltados para diferentes perfis de consumidores. Com atuação nacional, investe em pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos alinhados às regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), buscando oferecer formulações que atendam às necessidades de praticantes de atividade física e pessoas que desejam complementar sua alimentação.

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Entre seus lançamentos está a linha desenvolvida em parceria com o atleta Rogério Minotouro, cuja formulação reúne diferentes fontes proteicas e foi desenvolvida dentro dos critérios estabelecidos pela legislação brasileira para suplementos alimentares.