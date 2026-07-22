Acronis anuncia nova parceria #TeamUp no Brasil com o Flamengo, apoiada pela BTO

RIO DE JANEIRO, Brasil, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Acronis , líder global em proteção cibernética , anunciou hoje uma nova parceria #TeamUp no Brasil com o Clube de Regatas do Flamengo, o clube de futebol mais reconhecido do país, e a BTO, uma provedora brasileira de serviços gerenciados de TI (MSP).

Por meio da parceria, a Acronis se tornará a Parceira Oficial de Proteção Cibernética do Flamengo. A BTO atuará como Delivery Partner da Acronis e #CyberFit Partner, sendo a MSP responsável por fornecer as soluções de cibersegurança e proteção de dados nativamente integradas da Acronis para apoiar a infraestrutura de TI e a resiliência digital do clube, além de dar suporte à implementação e ao gerenciamento contínuo das soluções, como parte do programa #TeamUp da Acronis.





“Flamengo é um clube com alcance, história e paixão extraordinários, e temos orgulho de recebê-lo no programa #TeamUp da Acronis, ampliando ainda mais nossa presença no esporte na América Latina”, afirmou Pat Hurley, RVP Americas da Acronis. “Como um dos clubes de futebol mais icônicos do Brasil, o Flamengo representa a escala, a energia e as demandas digitais dos esportes profissionais modernos. Juntamente com a BTO, estamos ajudando a oferecer uma proteção cibernética moderna que apoia as operações do Flamengo, fortalece sua resiliência e permite que o clube mantenha o foco no desempenho dentro e fora de campo.”

A parceria, oficialmente intitulada “Flamengo #TeamUp with BTO”, reúne a tecnologia integrada de proteção cibernética da Acronis, a expertise local da BTO em todo o Brasil e a marca esportiva de classe mundial do Flamengo. À medida que organizações esportivas dependem cada vez mais de sistemas digitais para gerenciar operações, conteúdo, comunicações e engajamento de torcedores, a proteção cibernética desempenha um papel fundamental para ajudar os clubes a proteger dados, manter a continuidade e estar preparados para o que vem pela frente.

“Esta parceria reforça a estratégia do Flamengo de conectar grandes marcas ao seu ecossistema e gerar valor em diferentes frentes”, afirmou Marcos Senna, Diretor Comercial do Flamengo. “Com a Acronis, ao lado da BTO, ampliamos nossas possibilidades de ativação e fortalecemos nossa plataforma comercial, ao mesmo tempo em que também trazemos benefícios internos para as operações do clube.”

Com sede em Itu, São Paulo, e atuação em todo o Brasil, a BTO fornecerá os recursos de proteção cibernética da Acronis ao Flamengo como parceira MSP de confiança do clube. A colaboração reflete o foco contínuo da BTO em ajudar organizações brasileiras a fortalecer sua postura de cibersegurança com soluções comprovadas e escaláveis.

“A BTO tem orgulho de ser parceira da Acronis e do Flamengo por meio desta iniciativa #TeamUp”, afirmou Gilmar Eles Jr., Managing Partner da BTO. “Como Parceira de Entrega da Acronis e #CyberFit Partner, estamos comprometidos em levar proteção cibernética avançada e confiável para organizações em todo o Brasil. Apoiar um clube com a dimensão e a visibilidade do Flamengo é uma oportunidade empolgante para demonstrar o valor de uma tecnologia segura e resiliente.”

Como parte da parceria, Acronis, BTO e Flamengo colaborarão em uma série de iniciativas de visibilidade, incluindo conteúdos para redes sociais, integração ao CRM do Flamengo por meio de comunicações por e-mail, inserções nas transmissões da FlamengoTV, exposição da marca no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e um futuro estudo de caso.

Esta nova parceria amplia o programa global #TeamUp da Acronis, que conecta organizações esportivas profissionais a MSPs locais para fornecer proteção cibernética, ao mesmo tempo em que cria oportunidades significativas de visibilidade e engajamento em todo o ecossistema esportivo.

Provedores de serviços são convidados a participar do Programa #TeamUp da Acronis para fornecer soluções de Proteção Cibernética da Acronis a equipes esportivas profissionais de classe mundial e alcance global.

Para saber mais sobre o Programa #TeamUp da Acronis, visite: https://www.acronis.com/en/msp-sports/.

Sobre a BTO



A BTO é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em cibersegurança, nuvem, infraestrutura, serviços gerenciados e transformação digital. Com sede em Itu, São Paulo, a empresa atende organizações em todo o Brasil, ajudando negócios a modernizar seus ambientes de TI enquanto fortalecem a resiliência cibernética e a eficiência operacional.

Como uma provedora de serviços gerenciados (MSP) de confiança e parceira estratégica de tecnologia, a BTO oferece soluções completas que combinam consultoria, implementação, monitoramento e suporte contínuo. Por meio de fortes parcerias com os principais fornecedores globais de tecnologia, a BTO permite que organizações protejam dados críticos, otimizem operações e acelerem a inovação com confiança.

Com uma abordagem centrada no cliente e uma equipe técnica altamente especializada, a BTO está comprometida em entregar soluções de tecnologia seguras, escaláveis e orientadas aos negócios, capacitando organizações a crescer em um mundo cada vez mais digital.

Sobre o Clube de Regatas do Flamengo

Fundado em 1895, o Clube de Regatas do Flamengo é mais do que um time de futebol: é um símbolo nacional, um fenômeno cultural e uma paixão que une gerações em todo o Brasil. Com mais de 45 milhões de torcedores, o Flamengo possui a maior torcida de clubes do mundo — uma verdadeira nação. Reconhecido por sua história, conquistas e torcedores apaixonados, o clube tornou-se referência em gestão esportiva, engajamento digital e conexão com fãs em todo o mundo.

O Flamengo é o único grande clube do Brasil com uma estrutura esportiva de alto rendimento. Possui cerca de 1.500 atletas em 10 modalidades esportivas e, nos últimos 10 anos, desenvolveu mais de 5.000 atletas em suas categorias de base.

Sobre a Acronis



A Acronis é uma empresa global de proteção cibernética que fornece cibersegurança, proteção de dados e gerenciamento de endpoints nativamente integrados para provedores de serviços gerenciados (MSPs), pequenas e médias empresas (PMEs) e departamentos de TI corporativos. As soluções da Acronis são altamente eficientes e projetadas para identificar, prevenir, detectar, responder, remediar e recuperar-se de ameaças cibernéticas modernas com o mínimo de tempo de inatividade, garantindo a integridade dos dados e a continuidade dos negócios. A Acronis oferece a solução de segurança mais abrangente do mercado para MSPs, graças à sua capacidade única de atender às necessidades de ambientes de TI diversos e distribuídos.

Fundada em Singapura em 2003 e com sede na Suíça, a Acronis possui 15 escritórios em todo o mundo e colaboradores em mais de 50 países. O Acronis Cyber Protect está disponível em 26 idiomas, em 150 países, e é utilizado por mais de 21.000 provedores de serviços para proteger mais de 750.000 empresas. Saiba mais em www.acronis.com .

Acronis Press Contact:

Julia Carfagno

Senior Global Communications Manager

Julia.Carfagno@acronis.com

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