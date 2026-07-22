Empresas brasileiras migram para a cibersegurança proativa

As empresas brasileiras estão migrando de práticas reativas de cibersegurança para abordagens estratégicas voltadas a construir confiança e gerar valor para o negócio, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Cybersecurity — Services and Solutions 2026 para o Brasil aponta que as organizações estão tratando a cibersegurança como uma função central do negócio, e não apenas como uma medida de proteção. Essa transição ocorre em um momento em que essas empresas enfrentam níveis recordes de atividades maliciosas, ao mesmo tempo em que expandem serviços digitais, a adoção de nuvem e infraestruturas conectadas. Embora, historicamente, o investimento em cibersegurança tenha ficado aquém da crescente exposição digital do país, a combinação de digitalização generalizada e riscos emergentes está criando oportunidades para soluções de cibersegurança desenvolvidas localmente e adaptadas ao ambiente operacional único do Brasil.

"As organizações brasileiras reconhecem cada vez mais que a cibersegurança deve antecipar ameaças, em vez de simplesmente responder a elas", afirmou Doug Saylors, sócio e líder da área de Cibersegurança, Nuvem e Infraestrutura da ISG. "As empresas estão tornando a segurança parte integrante da estratégia de negócios à medida que fortalecem a resiliência de suas operações, cada vez mais digitais."

A rápida expansão do sistema de pagamentos digitais Pix, das redes 5G e dos serviços governamentais baseados em nuvem está expondo as organizações brasileiras a novos riscos de cibersegurança. As empresas estão reforçando a proteção de setores críticos — incluindo finanças, saúde e energia — ao mesmo tempo em que adaptam suas estratégias de segurança a ecossistemas digitais cada vez mais interconectados. Muitas organizações também estão se preparando para ameaças emergentes associadas à IA e à computação quântica, visando aprimorar sua resiliência cibernética a longo prazo.

As empresas estão modernizando as operações de segurança com monitoramento contínuo, análise de ameaças assistida por IA e resposta mais rápida a incidentes. Muitas organizações estão reduzindo a dependência de processos manuais ao priorizar vulnerabilidades com base no impacto para o negócio e ao melhorar a eficiência operacional. Essas medidas ajudam as empresas a responder de forma mais eficaz, apesar das restrições orçamentárias e da escassez de talentos.

As empresas brasileiras também estão dando maior ênfase à segurança das implementações de IA corporativa, à medida que a IA generativa passa a integrar as operações cotidianas dos negócios. As organizações estão adotando uma supervisão mais rigorosa das aplicações de IA para reduzir o risco de exposição de dados sensíveis, ao mesmo tempo em que estabelecem práticas mais estruturadas de gestão de vulnerabilidades. Segundo a ISG, esses esforços ajudam as organizações a equilibrar a eficiência operacional com uma proteção mais robusta para informações críticas ao negócio.

“As organizações que alcançam os resultados de segurança mais fortes são aquelas que combinam o planeamento estratégico com a execução disciplinada”, afirmou João Mauro, principal autor do relatório. “Os fornecedores de serviços no Brasil contribuem com conhecimento especializado que ajuda as empresas a construir capacidades sustentáveis ??de segurança cibernética à medida que as tecnologias e ameaças continuam a evoluir.”

O relatório também explora outras tendências de cibersegurança que afetam organizações no Brasil, incluindo um foco crescente no gerenciamento de agentes de IA autônomos e identidades não humanas, bem como a crescente adoção de arquiteturas de mesh securitypara reforçar a proteção de ambientes digitais cada vez mais conectados.

Para mais insights sobre os desafios de cibersegurança enfrentados pelas empresas no Brasil e as recomendações da ISG para superá-los, consulte o informativo ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia 71 fornecedores em seis quadrantes: Strategic Security Services, Technical Security Services, Next-Gen SOC/MDR Services (Large Accounts), Next-Gen SOC/MDR Services (Midmarket), Risk-based Vulnerability Management e Extended Detection and Response.

O relatório aponta a ISH Tecnologia como Líder em cinco quadrantes. Indica Accenture, EY, IBM, Logicalis e Stefanini como Líderes em quatro quadrantes cada. Capgemini, Deloitte e NTT DATA são apontadas como Líderes em três quadrantes cada. Agility, Edge UOL, Kyndryl e PwC são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada. O relatório aponta Broadcom, Cipher, CrowdStrike, iT.eam, Kaspersky, KPMG, Microsoft, SEK, TIVIT, Trend Micro, T-Systems, Unisys, Vortex Security e Vultus como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Asper, Clavis e FUTURE TECHNOLOGIES são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em dois quadrantes cada. BluePex, Scunna, TCS e T-Systems são reconhecidas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Huge Networks, Kaspersky, Scunna, TBRsafe e Vortex.

Na área de experiência do cliente, a EY foi nomeada "ISG CX Star Performer" global para 2026 entre os fornecedores de serviços e soluções de cibersegurança. A EY obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens Cybersecurity — Services and Solutions 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra avulsa nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes — incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo —, a ISG é uma líder consolidada no setor de serviços de tecnologia e negócios e está agora na vanguarda do uso da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e um crescimento mais acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados de mercado e pesquisas proprietárias, pelo profundo conhecimento e governança de ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260722877187/pt/

Contatos:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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