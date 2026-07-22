Bitget Lança Primeiros Futuros Perpétuos da Indústria de Ativos TradFi

VICTORIA, Seychelles, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou a primeira TradFi Quanto Perpetual Futures do setor, uma nova estrutura de mercado de derivativos que viabiliza a negociação de ações não denominadas em USD usando USDT sem nenhuma conversão de moeda. O primeiro contrato, MINIMAXHKDUSDT, acompanha a MiniMax, empresa de IA listada em Hong Kong, e já está disponível hoje com alavancagem de até 20x, com exclusividade na Bitget.

O contrato precifica as ações subjacentes em moeda local, HKD para ações de Hong Kong ou JPY para ações japonesas, mas liquida a margem, as taxas de financiamento e o P&L realizado inteiramente em USDT. O sistema trata o preço na moeda local como numericamente equivalente ao USDT na proporção de 1:1; com a variação de preço do contrato acompanhando exatamente a da ação subjacente, sem qualquer envolvimento de moeda fiduciária.

“Os contratos do Quanto não são novos em derivativos de criptomoedas, mas nenhuma grande exchange aplicou a estrutura aos ativos financeiros tradicionais até agora”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Do acesso pré-IPO às opções de ações dos EUA, estamos criando um ambiente de negociação em que a infraestrutura de criptomoedas atende aos mercados financeiros globais. Os contratos Quanto removem a última barreira para os traders globais: a conversão de moeda. Qualquer pessoa com USDT agora pode negociar ações de Hong Kong e outras ações não denominadas em dólar com a mesma facilidade com que negocia Bitcoins. Essa é a convergência na prática que a Bitget conseguiu penetrar."

O problema que o produto resolve é simples. Um usuário que deseja comprar ações de Hong Kong em HKD normalmente precisa converter primeiro USDT em HKD, assumindo o risco da taxa de câmbio tanto na posição quanto na própria conversão. A estrutura Quanto da Bitget remove essa etapa. Um trader que abrir uma posição longa de 10 contratos MINIMAXHKDUSDT em 30 e fechar em 50 ganha 200 USDT, calculado como (50 menos 30) vezes 10, liquidados diretamente na conta de futuros. Nenhuma conversão forex acontece em nenhum momento.

O lançamento ocorre em um mercado que está crescendo rapidamente. O Crypto Exchange Report da TokenInsight do T2 de 2026 revelou que as perpétuas TradFi foram o segmento de crescimento mais rápido em todo o setor de exchange de criptomoedas no trimestre. O volume mensal cresceu de aproximadamente US$ 52 bilhões em janeiro para US$ 268 bilhões em junho, um aumento de cinco vezes em relação ao primeiro semestre do ano, com os perpétuos patrimoniais ultrapassando as commodities como o principal impulsionador do crescimento. A Bitget foi uma das plataformas de crescimento mais rápido do setor. A exchange gerou aproximadamente US$ 69 bilhões em volume perpétuo de TradFi durante o T2, capturando 11,01% de participação de mercado e ocupando o segundo lugar entre todas as exchanges.

O lançamento do Quanto segue um ano de lançamentos de produtos que tornaram o TradFi uma parte essencial da Bitget, e não um recurso secundário. A exchange introduziu contratos perpétuos de ações tokenizadas que oferecem exposição sintética a empresas de capital aberto com liquidação em USDT e alavancagem de até 100x e, em seguida, adicionou a negociação de CFDs no final de 2025 para acesso a ações, commodities e forex globais por meio da liquidação em stablecoin. Em abril de 2026, a Bitget lançou o IPO Prime, o primeiro serviço de negociação Pré-IPO do setor, desenvolvido pela Republic, dando aos usuários exposição a empresas privadas, como SpaceX, antes da listagem pública. Em julho, a Bitget se tornou a única grande exchange de criptomoedas a oferecer opções de ações nos EUA, disponibilizando estratégias de long call e long put para ações listadas nos EUA, juntamente com mercados de criptomoedas e CFDs.

O MINIMAXHKD Quanto Perpetual Contracts agora está disponível no Bitget com alavancagem de até 20x, negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e liquidação da taxa de financiamento a cada 8 horas. Para mais informações, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/886dfb0b-711a-4231-9cb4-29d5710d3ec1

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001213903)