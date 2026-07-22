Bitget Emerge Como um dos Principais Locais de Negociação TradFi com quase US$ 70 bilhões em Volume Perpétuo no T2, Segundo Relatório da TokenInsight

VICTORIA, Seychelles, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, emergiu como um dos principais locais para produtos de trading TradFi, gerando quase US$ 70 bilhões em volume de trading perpétuo de TradFi no T2 de 2026, de acordo com a TokenInsight Q2 2026 Crypto Exchange Report . O relatório solidifica a crescente presença da Bitget no segmento TradFi em rápida expansão, onde as exchanges de criptomoedas estão cada vez mais conectando a infraestrutura de ativos digitais com os mercados financeiros globais.

O relatório revelou que as perpétuas da TradFi se tornaram um dos segmentos de crescimento mais rápido nas exchanges de criptomoedas durante o T2, com o volume mensal de negociação aumentando de US$ 52 bilhões em janeiro para US$ 268 bilhões em junho. As perpétuas de ações se tornaram o principal impulsionador do crescimento durante o trimestre, com a expansão das exchanges para ações tokenizadas, produtos de IPO e outros ativos do mundo real. A TokenInsight observou que as perpétuas TradFi evoluíram de uma categoria de produto emergente para uma área estrategicamente importante de competição por exchanges.

O crescimento da Bitget nos mercados TradFi acompanha uma série de lançamentos de produtos sob sua estratégia Universal Exchange, incluindo IPO Prime e Stocks 2.0 , que foram destacados pela TokenInsight entre os desenvolvimentos notáveis do T2 do setor. O relatório também revelou que as perpétuas TradFi representaram 8,61% do volume total de derivativos da Bitget, a segunda maior taxa de penetração entre as principais exchanges centralizadas.

Durante o trimestre, a Bitget manteve uma posição entre as três primeiras nos mercados perpétuos de commodities e ações, enquanto registrou quase US$ 70 bilhões em volume de negociação de perpétuas da TradFi. A exchange também expandiu sua posição mais ampla de derivativos, com a participação de mercado de juros abertos de futuros aumentando de 7,81% no T1 para 8,58% no T2, marcando um dos ganhos mais fortes entre as principais exchanges rastreadas pela TokenInsight.

“Os dados apontam para um mercado que está começando a acompanhar a visão por trás da nossa Universal Exchange”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "A UEX é desenvolvida em torno da convicção de que os investidores não querem plataformas separadas para criptomoedas e finanças tradicionais, e sim acesso sem atrito a oportunidades em ambos os segmentos. Os volumes de negociação que estamos vendo hoje confirmam esse direcionamento do mercado."

Essas conclusões ocorrem em um momento em que o setor de exchanges, de modo geral, migra para a negociação de multiativos. Embora o volume total das exchanges de criptomoedas tenha retraído ligeiramente para US$ 16,5 trilhões no T2, a atividade no mercado spot recuperou-se, passando de US$ 3,3 trilhões para US$ 4,5 trilhões, diante da reação dos participantes do mercado à volatilidade renovada e às repetidas tentativas do Bitcoin de testar o nível de suporte de US$ 60.000.

O ecossistema de Exchange Universal da Bitget reúne criptomoedas, ações tokenizadas, commodities e outros ativos globais em uma experiência de negociação unificada. Com a convergência dos mercados TradFi e de criptomoedas, a Bitget continua expandindo a infraestrutura necessária para dar suporte à uma atividade de negociação cada vez mais diversificada.

Leia o Crypto Exchange Report do T2 de 2026 da TokenInsight aqui .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001213899)