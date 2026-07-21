Ocean Club Alphaville anuncia parceria com a NBA

O Ocean Club Alphaville anunciou a formação de parcerias com instituições e profissionais ligados a diferentes modalidades esportivas. Entre os acordos já divulgados estão a adoção da metodologia da NBA Basketball School para o basquete, a participação do skatista Sandro Dias e do especialista em pistas Fernando Frewka no desenvolvimento da modalidade dentro do projeto, além de uma parceria com a ESP – Evolution Soccer Program, baseada na metodologia Caioba, criada por Caio Ribeiro e Denílson Show.

No basquete, a parceria do projeto, que está em fase de pré-lançamento, envolve a NBA Basketball School, programa internacional de desenvolvimento esportivo ligado à NBA. A metodologia é utilizada em diversos países e contempla atividades voltadas à formação de crianças e adolescentes por meio de treinamentos estruturados por faixa etária e nível técnico.

No skate, o projeto contará com a participação de Sandro Dias, hexacampeão mundial da modalidade, e de Fernando Frewka, especialista no desenvolvimento de pistas e incentivo à prática do esporte no Brasil. Segundo os responsáveis pelo projeto, a proposta é oferecer uma estrutura voltada tanto para iniciantes quanto para praticantes mais experientes.

Já no futebol, a parceria foi firmada com a ESP – Evolution Soccer Program. O programa utiliza a metodologia Caioba, desenvolvida pelos ex-jogadores e comentaristas Caio Ribeiro e Denílson Show, combinando treinamento esportivo e desenvolvimento técnico para crianças e adolescentes.

De acordo com os idealizadores do Ocean Club – NLS Incorp, Rainha, Beta Empreendimentos Imobiliários e The Peak - a proposta esportiva prevê mais de 20 modalidades, incluindo futsal, vôlei, handebol, beach tennis, futevôlei, vôlei de praia, frescobol e artes marciais.

"As parcerias foram estruturadas para reunir metodologias e profissionais reconhecidos em suas respectivas modalidades, ampliando as opções de prática esportiva previstas para o projeto", afirma Leandro Storto, diretor de incorporação da NLS.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a empresa, o projeto também prevê áreas voltadas ao bem-estar e à recuperação física, incluindo espaços destinados a atividades de apoio ao esporte. A realização do empreendimento e a futura operação do clube permanecem sujeitas às aprovações dos órgãos competentes e demais exigências legais aplicáveis.