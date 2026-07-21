Escritório de gestão da mudança amplia engajamento em 73%

A implantação de um escritório corporativo de gestão da mudança contribuiu para ampliar o engajamento dos profissionais e estruturar o acompanhamento de projetos de transformação em uma companhia brasileira do setor de energia. Conduzida pela SMR Consultoria entre novembro de 2025 e abril de 2026, a iniciativa envolveu 12 áreas e cerca de 100 profissionais.

Denominada Change Management Office (CMO), a estrutura foi criada para integrar a dimensão humana à governança dos projetos, estabelecendo métodos, responsabilidades, indicadores e mecanismos de acompanhamento para as mudanças conduzidas pela companhia.

Por razões de confidencialidade, o nome da organização não é divulgado. As informações sobre a abrangência e os resultados do trabalho são apresentadas de forma agregada.

Gestão da mudança integrada aos projetos

A gestão da mudança organizacional reúne práticas destinadas a preparar pessoas e lideranças para alterações em processos, tecnologias, estruturas e formas de trabalho. No projeto, a atuação incluiu o mapeamento das partes interessadas, a análise dos impactos organizacionais, o planejamento da comunicação, o apoio às lideranças, a capacitação das equipes e a criação de rituais de acompanhamento.

A implantação do CMO também permitiu reunir práticas e informações que antes estavam distribuídas entre diferentes projetos. A companhia passou a contar com uma abordagem comum para registrar impactos, avaliar a preparação dos públicos, acompanhar riscos de adoção e incorporar os aprendizados de uma iniciativa às seguintes.

“O principal desafio não é apenas comunicar que uma mudança acontecerá, mas traduzir o que ela representa para cada área, liderança e profissional. O CMO cria um método para que essa preparação ocorra de forma coordenada e possa ser acompanhada por indicadores”, afirma Fernando Veroneze, CEO da SMR Consultoria.

Engajamento apresentou crescimento de 73%

Entre os indicadores analisados estavam o engajamento, a prontidão dos profissionais para a mudança e o nível de patrocínio das lideranças.

A avaliação foi realizada por meio do modelo RUMOS, metodologia utilizada pela SMR para analisar a compreensão da mudança, a mobilização dos envolvidos, o desenvolvimento das capacidades necessárias, a operacionalização das novas práticas e a sustentação dos resultados.

O diagnóstico inicial e a avaliação final contaram com a participação de 53 profissionais. Na comparação entre as duas medições, o índice agregado de engajamento apresentou crescimento relativo de 73%.

Segundo a SMR, a evolução esteve associada à maior participação das lideranças, à comunicação direcionada aos diferentes públicos, à definição mais clara das responsabilidades e à inclusão das equipes nos rituais de preparação e acompanhamento.

Os valores absolutos da linha de base e da avaliação final permanecem confidenciais.

Projetos registraram evolução no cumprimento dos prazos

No mesmo período, o CMO acompanhou cinco projetos corporativos. O percentual de marcos entregues no prazo apresentou aumento relativo de 33% em comparação com a linha de base adotada no início do acompanhamento.

Também foram monitoradas as variações de custo, o volume de retrabalho e o esforço adicional das equipes. Os resultados detalhados desses indicadores permanecem confidenciais.

A evolução dos prazos ocorreu paralelamente à ampliação do engajamento e à adoção de mecanismos mais estruturados de governança, preparação dos públicos e acompanhamento das mudanças. Os dados não estabelecem uma relação isolada de causa e efeito, mas indicam uma evolução conjunta dos aspectos humanos e operacionais dos projetos.

Lideranças têm papel central na transformação

Durante o trabalho, as lideranças receberam orientações para comunicar as mudanças, esclarecer dúvidas, acompanhar a preparação das equipes e levar as percepções da operação às instâncias responsáveis pelos projetos.

Entre os principais aprendizados estão a necessidade de envolver os gestores desde o início, traduzir os impactos para a realidade de cada público, manter canais contínuos de comunicação e definir indicadores de adoção ainda na fase de planejamento.

O caso evidencia uma mudança na maneira como as organizações estruturam seus projetos de transformação. Em vez de concentrar a gestão da mudança apenas na comunicação ou nos treinamentos realizados próximo à implantação, o CMO incorpora os aspectos humanos à governança desde o planejamento.

Dessa maneira, fatores como prontidão, patrocínio das lideranças, riscos de resistência e adoção das novas práticas passam a ser acompanhados ao longo de toda a execução.

“A implantação mostrou que a gestão da mudança não deve funcionar como uma atividade paralela ao projeto. Ela precisa estar integrada à governança, aos marcos de execução e às decisões das lideranças”, conclui Veroneze.

Sobre a SMR Consultoria

A SMR Consultoria atua em projetos de gestão, transformação organizacional, eficiência operacional, governança, processos, gestão de projetos, gestão da mudança e desenvolvimento de lideranças. A empresa apoia organizações na estruturação de métodos, indicadores e modelos de trabalho voltados à execução e à sustentação de mudanças organizacionais.

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Mais informações: www.smrconsultoria.com