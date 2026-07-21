Entregas com IA: a nova era do e-commerce brasileiro

A IDC estima que a implementação de inteligência artificial em software, serviços e infraestrutura por empresas chegará a US$ 3,4 bilhões em 2026 no Brasil, um aumento de 30% comparado aos US$ 2,6 bilhões do ano anterior. No e-commerce, a adoção de IA ocorre em um momento decisivo. Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o investimento em automação e inteligência operacional cresceu 45% entre 2023 e 2024, sinalizando essas ferramentas como diferenciais competitivos essenciais. Graças a todos esses fatores, a expectativa é de que até 2034, os investimentos em automação logística alcancem mais de US$ 238,9 bilhões em todo o mundo, com crescimento médio projetado de 12,5% ao ano no período. Esse crescimento reflete a urgência das empresas em reduzir custos operacionais e aumentar a previsibilidade das entregas.

Operadores logísticos digitais emergem como principais atores na democratização dessa tecnologia. A logtech SmartEnvios, por exemplo, realiza milhões de envios todos os anos para todo o Brasil, atendendo diariamente milhares de marcas próprias, DNVBs e operações D2C que precisam de uma estrutura de entrega robusta sem depender de grandes marketplaces. Ao conectar esses negócios a uma rede ampla de transportadoras, a SmartEnvios funciona como a infraestrutura logística por trás do crescimento dessas marcas, permitindo que vendam diretamente ao consumidor final com o mesmo nível de eficiência de operações muito maiores. Esse tipo de ecossistema cruza dados de milhares de pedidos simultaneamente, definindo a melhor rota e transportadora em tempo real, tecnologias que só são possíveis de gerenciar com IA avançada.

O Consumidor Prioriza Velocidade

A logística passou a ocupar papel central na jornada de compra online. Segundo pesquisa de benchmarking da Ebit|Nielsen, cerca de 76% dos consumidores brasileiros consideram o prazo de entrega um fator determinante na escolha de uma loja virtual. O mesmo levantamento aponta que 62% dos clientes abandonam o carrinho quando não conseguem informações claras sobre prazos. O impacto financeiro é significativo. A ABComm estimou que a taxa de abandono de carrinho por questões logísticas atingiu 38% em 2024, representando uma perda anual de aproximadamente R$ 28 bilhões em vendas potenciais no e-commerce brasileiro. Nesse cenário, plataformas de gestão logística, como a SmartEnvios, surgem para centralizar a operação e ampliar a capacidade de decisão dos varejistas, reunindo diferentes transportadoras em um único ambiente e permitindo oferecer ao consumidor opções mais competitivas de prazo e custo, de acordo com as características de cada entrega.

"Enquanto o consumidor avalia se conclui ou não a compra por causa do prazo de entrega ou do valor do frete, a SmartEnvios analisa dezenas de variáveis para identificar a combinação mais vantajosa entre custo e prazo, ajudando o lojista a oferecer uma opção mais competitiva para cada pedido", explica Rafael Pereira, diretor de tecnologia da SmartEnvios.

A plataforma utiliza algoritmos de machine learning para analisar, em tempo real, um conjunto de variáveis que influenciam diretamente a escolha do frete. Entre elas estão o histórico de desempenho das transportadoras, a região de destino, o prazo de entrega, o volume da carga, o tipo de produto e fatores sazonais. Com esse processamento, tarefas que antes exigiam análises manuais e consumiam horas da operação passam a ser realizadas de forma automatizada, apoiando decisões mais rápidas e baseadas em dados.

A Inteligência Artificial na logística vai além da automação de tarefas. Algoritmos identificam padrões, preveem riscos operacionais e antecipam problemas antes que impactem o consumidor final. Segundo relatório do Sebrae sobre tecnologia em pequenos negócios, empresas que adotaram IA em processos logísticos reportaram aumento de 31% na satisfação do cliente. Estudos apontam que sistemas preditivos reduzem em até 23% os atrasos na entrega e diminuem em 18% os custos relacionados ao retrabalho. Na prática, a SmartEnvios exemplifica essa transformação, com um sistema que monitora continuamente o desempenho de mais de 15 transportadoras integradas, identificando padrões de atraso por região e tipo de carga.

Frete Inteligente e Rentabilidade

O maior desafio dos lojistas é equilibrar competitividade e rentabilidade. Oferecer frete grátis sem critérios compromete margens, enquanto cobrar diferenciado por região exige análise de dados que muitos não conseguem processar manualmente. A IA já permite segmentar essa política por região e por perfil do cliente, equilibrando competitividade e margem, com mais precisão. Grandes players do e-commerce têm resolvido esse problema investindo em estrutura logística própria, em uma escala que poucas empresas conseguem replicar. O Mercado Livre anunciou um investimento de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026, valor 50% superior aos R$ 38 bilhões investidos em 2025, direcionado principalmente para logística, marketplace e serviços financeiros, incluindo a abertura de 14 novos centros de distribuição no modelo fulfillment, o que deve ampliar a rede de 28 para 42 unidades no país. A Amazon segue caminho semelhante. A empresa investiu mais de R$ 55 bilhões no Brasil ao longo da última década, resultado que sustentou a expansão de um único centro logístico, há seis anos, para 300 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros no início de 2026, sendo mais de 100 delas inauguradas somente em 2025.

Esse volume de investimento está fora do alcance da maioria dos lojistas e das marcas próprias que disputam espaço no mesmo mercado. É nesse ponto que plataformas como a SmartEnvios cumprem papel relevante, permitindo que operações de menor porte acessem uma estrutura logística comparável à de grandes players, sem precisar construir centros de distribuição próprios nem negociar isoladamente com dezenas de transportadoras.

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O cenário é claro e bem definido. Empresas que implementam IA em operações logísticas crescem mais, retêm melhor seus clientes e operam com margens mais saudáveis. Para o e-commerce brasileiro, operações que combinam tecnologia e inteligência de dados estão liderando o mercado ao transformar dados em decisões cada vez mais precisas.