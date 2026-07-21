Fórum E-Commerce Brasil 2026 debate o futuro do e-commerce

A China Link, empresa brasileira especializada em consultoria de importação, participará do Fórum E-Commerce Brasil 2026, que ocorre de 28 a 30 de julho no Distrito Anhembi, em São Paulo. A participação inclui a apresentação de um novo serviço de desenvolvimento de marcas próprias, três sessões de palestra e um workshop, voltados a empresários de e?commerce e marketplaces.

A presença marca o quinto ano consecutivo da companhia no evento, que reúne milhares de profissionais do varejo digital na América Latina. A programação da China Link tem como objetivo demonstrar a aplicação prática da importação como ferramenta de crescimento, diferenciação e aumento da competitividade dos negócios online.

No dia 28 de julho, às 15h50, o CEO Lincoln Fracari dividirá o palco com Isabel Ferreira e Rodrigo Vidal, sócios da Amour Pet, na plenária "Marketplace & Canais de Vendas". A palestra, intitulada "Seu fornecedor pode virar seu concorrente: como importar antes que seja tarde", abordará a transição da China de polo industrial para agente estratégico na cadeia de suprimentos, apresentando um case real de um empresário que validou fornecedores presencialmente e desenvolveu produtos próprios, obtendo maior margem de lucro.

Em 29 de julho, às 12h55, o Head Comercial Thiago Codogno conduzirá a palestra "White Label", que explicará como empresas podem construir marcas fortes sem possuir fábrica própria, utilizando a importação como alternativa para evitar a guerra de preços.

No encerramento, às 12h do dia 30 de julho, Codogno liderará o workshop "Importação do Zero: Como começar no universo da importação da China", destinado a empreendedores que desejam iniciar operações internacionais de forma segura, reduzindo custos e ampliando a competitividade.

Além das sessões, a China Link terá estande na área de exposição, onde apresentará suas soluções de personalização de processos de importação e atenderá clientes e parceiros interessados em expandir suas operações.

"Nosso objetivo durante o evento é mostrar, de forma prática, como a importação pode ser utilizada como estratégia de crescimento, diferenciação e aumento da competitividade para empresas que atuam em marketplaces e e?commerce", afirmou Lincoln Fracari, CEO da China Link.

A empresa espera, com a agenda focada em aplicação prática, ampliar o relacionamento com empreendedores e divulgar soluções alinhadas às transformações do comércio eletrônico brasileiro.

Serviço

Data: 28 a 30 de julho de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Programação da China Link

Plenária Marketplace & Canais de Vendas - 28 de julho | 15h50 às 16h25

Palestra: Seu fornecedor pode virar seu concorrente: como importar antes que seja tarde

Participantes: Lincoln Fracari (CEO da China Link), Isabel Ferreira e Rodrigo Vidal (Amour Pet)

Arena ECBR - 29 de julho | 12h55 às 13h20

Palestra: White Label

Palestrante: Thiago Codogno, Head Comercial da China Link

Workshop - 30 de julho | 12h às 12h30

Tema: Importação do Zero: Como começar no universo da importação da China

Palestrante: Thiago Codogno, Head Comercial da China Link

Sobre a China Link

Fundada em 2009, a China Link é uma empresa brasileira especializada em consultoria de importação e comércio exterior, com foco estratégico na China e em outros mercados asiáticos. A empresa desenvolve projetos para organizações de diferentes portes e segmentos, auxiliando na estruturação e otimização de operações internacionais.

Sobre Lincoln Fracari

Lincoln Fracari é fundador e CEO da China Link, além das mais de 15 empresas que constituem sua holding. Empresário, investidor e palestrante, possui ampla experiência prática em importação, estratégia empresarial e desenvolvimento de lideranças. É autor dos livros “Importador Profissional – O caminho para importação da China”, que esteve entre os mais vendidos na categoria de negócios, e “Cabeça de líder, mentalidade de CEO”. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista (UNIP) e possui especialização em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

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