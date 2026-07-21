Pisos: conheça as soluções para desafios da área da saúde

A operação ininterrupta, o tráfego intenso de macas e equipamentos, o uso frequente de produtos químicos de desinfecção e a presença de pacientes em condições de vulnerabilidade fazem do ambiente hospitalar um dos mais exigentes da arquitetura comercial.

O revestimento hospitalar está diretamente relacionado a princípios inegociáveis para a área da saúde, como limpeza, conforto e segurança, o que ajuda a explicar por que criar ambientes seguros e saudáveis é tão importante – clique aqui para se aprofundar ainda mais sobre este tema.

Conheça abaixo os principais desafios de um projeto da área hospitalar e por que os revestimentos vinílicos são fundamentais para superá-los:





Controle de infecções

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que 90% dos micro-organismos hospitalares se concentram na sujeira visível, o que coloca pisos e paredes no centro da estratégia de prevenção.

Um exemplo é a linha iQ (Qualidade Inteligente), da Tarkett, que não favorece o crescimento de bactérias (norma ISO 846/C) e dispensa biocidas: o tratamento de superfície torna os pisos menos porosos e mais fáceis de higienizar.





Durabilidade

Hospitais operam ininterruptamente, mas o fim precoce da vida útil de um revestimento pode obriga-lo a fechar alas inteiras. A linha iQ da Tarkett é uma referência neste aspecto porque permite a restauração por polimento a seco (dry-buffing), o que dispensa água e produtos químicos na manutenção, elimina marcas de tráfego e devolve o aspecto original sem processo abrasivo.

Com a iQ, ao reduzir os custos anuais com produtos de limpeza, água e enceramento, a companhia estima um retorno estimado em até três anos e oferece garantia de 20 anos contra defeitos de fabricação.





Resistência

Impactos são outro desafio recorrente em hospitais, sobretudo nas paredes: as batidas de macas, cadeiras de rodas e carrinhos exigem reparos constantes.

Uma solução é o ProtectWall, da Tarkett, que combina resistência a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos com facilidade de limpeza, reduzindo custos de manutenção e prolongando a vida útil, inclusive em salas limpas.





Segurança

Para reforçar a segurança em áreas úmidas, o Sistema Aquasens, da Tarkett, é uma solução que integra piso antiderrapante, revestimento de parede e acessórios de instalação estanque, criando áreas contínuas e impermeáveis.

Já em zonas com risco de descargas eletrostáticas, comuns em neonatologia, cardiologia e neurologia, a linha iQ Toro SC da Tarkett atende à demanda por pisos condutivos de base de carbono (normas EN 1815 e EN/IEC 61340-4-1).





Acústica

O ruído é uma das principais reclamações de pacientes internados, associado ao aumento da percepção de dor, ao maior uso de medicamentos e ao prolongamento das internações, e figura entre os principais fatores de estresse das equipes médicas.

Pisos vinílicos são apontados por especialistas como a melhor escolha para hospitais por absorverem o som de passos, camas e carrinhos e, no portfólio da Tarkett, há modelos capazes de absorver mais de 20 dB do som de impacto.





Qualidade do ar interior

O ar interno pode ser de duas a cinco vezes mais poluído que o externo, condição que pesa sobre as equipes, com alta incidência de asma ocupacional. Daí a importância de escolher revestimentos com baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs).

A Tarkett não utiliza ftalatos nem formaldeídos e fabrica revestimentos com índices de COV abaixo de 10 µg/m³ (ISO 16000-6). O acabamento de parte do portfólio ainda dispensa ceras, polimentos e removedores na manutenção.





Variedade de cores e padrões

Um dos grandes desafios da saúde é romper o estigma de ambientes "frios" e pouco convidativos, em geral resultado de paletas excessivamente neutras. Tons quentes humanizam áreas de internação e pediatria; tons frios transmitem calma em consultórios; contrastes orientam o fluxo, suavizam a ansiedade e dão identidade ao projeto.

Para atender a essa demanda, a Tarkett, por exemplo, renovou as mantas homogêneas Eclipse Premium, considerada uma das mais coloridas do mercado: 27 cores entre tons quentes e frios, inclusive com cordões de solda coloridos.





Empatia

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de demência no Brasil devem triplicar até 2050, chegando a 5,7 milhões de idosos. Detalhes como contraste de cor entre piso e parede, padronagens e refletância da luz auxiliam a orientação espacial, reduzem o estresse e favorecem a autonomia do paciente.

Cores selecionadas da linha iQ Granit da Tarkett, por exemplo, foram avaliadas pelo Centro de Desenvolvimento de Serviços para Demência (DSDC) da Universidade de Stirling, no Reino Unido, referência internacional no tema.





Sustentabilidade

O setor de saúde está entre os maiores consumidores de água, energia e produtos químicos do mundo e, segundo a OMS, responde por parcela relevante das emissões de carbono, o que torna a pegada ambiental dos materiais um importante critério de projeto e de certificações como LEED e AQUA-HQE.

Desde 2010, o programa global ReStart® da Tarkett já recolheu cerca de 129 mil toneladas de revestimentos em 29 países, mais de 200 delas no Brasil desde 2018. A marca segue a certificação Cradle to Cradle®, integra a lista A do CDP, tem metas aprovadas pelo SBTi e foi a primeira fabricante de revestimentos a aderir ao Pacto Global da ONU, em 2010.

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Para mais informações sobre a especificação técnica para ambientes da área da saúde, acesse www.tarkett.com.br